মাইক্রোসফট-বিমানের পর মার্কিন ব্যাঙ্কিং পরিষেবাতেও বিপত্তি ! স্তব্ধ লেনদেন
Technical Issue At JPMorgan Chase: জেপি মরগান চেজ জানিয়েছে, সাইবার হানায় প্রযুক্তিগত সমস্যা তৈরি হয়নি এবং তারা ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ফের চালু করছে ।
Published : November 17, 2026 at 12:33 PM IST
নিউ ইয়র্ক, 17 নভেম্বর: প্রযুক্তি-বিভ্রাট যেন পিছু ছাড়ছে না আমেরিকার ৷ কোনওদিন মাইক্রোসফট বিপর্যয়, কোনওদিন বিমান পরিষেবায় বিঘ্ন, আর এবার ব্যাঙ্কের পরিষেবায় বিপত্তি ৷
প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে স্থানীয় সময় সোমবার কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় আমেরিকার অন্যতম ব্যাঙ্ক জেপি মরগান চেজ-এর (JPMorgan Chase) পরিষেবা ৷ তার জেরে দেশের বেশ কয়েকটি প্রধান ব্যাঙ্ক এবং অর্থ লেনদেন পরিষেবা জেল (Zelle)-এর হাজার হাজার গ্রাহক অনলাইন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন ।
তবে, জেপি মরগান চেজ জানিয়েছে, কোনও সাইবার হানার ফলে প্রযুক্তিগত সমস্যা তৈরি হয়নি এবং তারা সোমবার দিনের শেষে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ফের চালু করছে । ব্যাঙ্কের মুখপাত্র জো ইভানজেলিস্টি বলেন, "কোনও সাইবার হামলা ঘটেনি ৷ জেপি মরগান চেজ-এ 'অন-প্রিমাইস হার্ডওয়্যার সিস্টেমের' সফটওয়্যারে যান্ত্রিক কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে ।"
প্রযুক্তিগত সমস্যার জেরে একের পর এক তৈরি হওয়া বিভ্রাটের প্রভাব পড়ছে মার্কিন অর্থনীতিতে ৷ বৃহস্পতিবারই মাইক্রোসফটের একটি বড় বিভ্রাটে আউটলুক, টিমস এবং AI assistant Copilot-সহ বিভিন্ন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল । মাইক্রোসফটের প্রধান সার্ভার রুমের সঙ্গে সংযুক্ত তাদের প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম ৷ ফলে আউটলুক, মাইক্রোসফট টিমস, ওয়ার্ড, এক্সেল এবং পাওয়ারপয়েন্ট, ওয়ানড্রাইভ এবং শেয়ারপয়েন্ট এছাড়াও মাইক্রোসফট Copilot পরিষেবা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয় ৷ যাঁরা এই প্ল্য়াটফর্মগুলিতে নিয়মিত কাজ করেন তাঁরা কোনওভাবেই এই প্ল্যাটফর্মগুলি অ্যাকসেস করতে পারছিলেন না ৷
শুক্রবার আবার দেশের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেমে বিভ্রাটের কারণে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে সব মার্কিন বিমান সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল এবং সপ্তাহান্তে দেশজুড়ে বিমান চলাচল ব্যাহত হয় । সোমবার ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স জানিয়েছে যে তারা ইন্টারনাল সিস্টেম সংক্রান্ত সমস্যা মিটিয়ে নিয়েছে ৷ ওই কারণেই বিমান পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়েছিল । দেশজুড়ে হাজার হাজার বিমান বন্ধ থাকায় দশ লক্ষেরও বেশি যাত্রী এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ।
হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি মার্কওয়েইন মুলিন হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের বলেন, "তিন হাজারের বেশি বিমান নিরাপদে অবতরণ করেছে ৷ কেউ কোনও বিপদে পড়েননি । ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) নতুন সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি যুক্ত করছিল, যা পুরনো সিস্টেমের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে । সাইবার হানার কোনও খবর পাওয়া যায়নি ।"
গত কাল এক বিবৃতিতে জেপি মরগান চেজ-এর তরফে ইভানজেলিস্টি আরও বলেন, শুধুমাত্র চেজ-এরই নিজস্ব সমস্যায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটেছে । তাও কিছুক্ষণের জন্য । মূলত চেজ-এর গ্রাহক এবং চেজ-এর সঙ্গে লেনদেন করার চেষ্টা করছেন, এমন অন্যান্য ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের মধ্যেই সোমবারের প্রযুক্তিগত সমস্যা সীমাবদ্ধ ছিল বলে দাবি তাঁর। ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা এবং সিটিগ্রুপ-সহ অন্য ব্যাঙ্কের নিজস্ব পরিষেবায় কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি ।
ইউ এস ব্যাঙ্কের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, তাঁদের সিস্টেম সরাসরি প্রভাবিত হয়নি, তবে অন্য কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জেল (Zelle) পেমেন্ট পাঠানোর বা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন যে সব গ্রাহক, তাঁদের লেনদেনে কিছুটা দেরি হয়ে থাকতে পারে ।