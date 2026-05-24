পাকিস্তানের ট্রেনে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ, মৃত কমপক্ষে 24
দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানের শহর কোয়েটায় যাত্রীবাহী ট্রেনে রেললাইনের কাছে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ৷ এই ঘটনায় 50 জনেরও বেশি মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন।
Published : May 24, 2026 at 2:00 PM IST
কোয়েটা (পাকিস্তান), 24 মে: পাকিস্তানে ফের যাত্রীবাহী ট্রেনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ৷ ঘটনায় কমপক্ষে 24 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ 50 জনেরও বেশি আহত হয়েছেন প্রাথমিকবাবে জানা গিয়েছে ৷ তাদের মধ্য়ে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেও জানা গিয়েছে ৷ রবিবার দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানের শহর কোয়েটার মধ্য দিয়ে যাত্রীবাহী একটি ট্রেন যাওয়ার সময় রেললাইনের কাছে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ৷ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় দুই ডজনেরও বেশি মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন।
দেশ জুড়ে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে বিস্ফোরণের ভিডিয়ো ফুটেজ ৷ প্রশাসন সূত্রে খবর, বিস্ফোরণের তীব্রতায় ট্রেনের দুটি বগি উল্টে যায় ৷ বিস্ফোরণের তীব্রতায় দুমড়েমুচড়ে একাধিক বগি ৷ একটির উপর আরেকটি উঠে যাওয়া বগিগুলিতে আগুনও ধরে যায় ৷ ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, এই হামলা এমন একটি এলাকায় ঘটেছে যেখানে সাধারণত সেনা বাহিনীর সদস্যরাই মোতায়েন থাকেন। বিস্ফোরণে নিকটবর্তী বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং প্রশাসনিক ভবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ রাস্তার পাশে রাখা গাড়িগুলিও দুমড়েমুচড়ে গেছে।
#WATCH | Quetta, Pakistan: An explosion took place at the Quetta railway track, injuring more than 50 people and atleast 24 people died in this accident. The blast derailed a cargo train, and gunfire was heard afterwards: Reuters— ANI (@ANI) May 24, 2026
বেশ কয়েকজনকে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালগুলিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তারা 30 জনেরও বেশি আহত ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে ৷ যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলেও জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা। বেলুচিস্তান সরকারের আধিকারিক বাবর ইউসুফজাই জানিয়েছেন, প্রশাসনের কর্তৃপক্ষ এখনও বিস্ফোরণের ঘটনাটি তদন্ত করছে ৷ তবে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আর কোনও তথ্য দেননি। কোয়েটা হলো বিদ্রোহ-কবলিত বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী।
তেল ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই প্রদেশটি দীর্ঘকাল ধরে একটি মৃদু মাত্রার বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল হয়ে আছে। এখানে নিষিদ্ধ ঘোষিত ‘বেলুচ লিবারেশন আর্মি’-র মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলো পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে আসছে। এই বিদ্রোহীরা প্রায়শই এই প্রদেশে এবং দেশের অন্যান্য স্থানে নিরাপত্তা বাহিনী, সরকারি স্থাপনা ও সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে থাকে। এই হামলার দায় তাৎক্ষণিকভাবে কেউ স্বীকার করেনি।