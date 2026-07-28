7.1 তীব্রতায় ভয়ংকর ভূমিকম্প জাপানে, জারি সুনামি সতর্কতা

7.1 তীব্রতায় ভয়ংকর ভূমিকম্প জাপানে, জারি সুনামি সতর্কতা
কিউশু দ্বীপের কুমামোতো অঞ্চলে প্রবল কম্পন । বন্ধ বুলেট ট্রেন ও বিমানবন্দর, উপকূলে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ। কেন বারবার দুর্যোগের মুখে দ্বীপরাষ্ট্র, বাড়ছে কি 'মেগা-কোয়েক'-এর আশঙ্কা?
Published : July 28, 2026 at 4:10 PM IST
টোকিও, 28 জুলাই: ভূমিকম্প যেন জাপানের নিয়তি । প্রায় এক দশক আগে কুমামোতোর মাটি যে ভাবে কেঁপে উঠেছিল, সেই স্মৃতি এখনও ভোলেনি দেশটি । মঙ্গলবার সেই একই অঞ্চলে ফের আছড়ে পড়ল শক্তিশালী ভূমিকম্প । 7.1 মাত্রার কম্পনে কেঁপে উঠল দক্ষিণ জাপানের কিউশু দ্বীপ । মুহূর্তের মধ্যে জারি হল সুনামি সতর্কতা । উপকূল ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল বাসিন্দাদের । আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল গোটা অঞ্চলে ।
জাপান আবহাওয়া সংস্থা (JMA) জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল কুমামোতো প্রিফেকচারের কাছে অগভীর ভূস্তরে । কম্পনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে কিউশুর বিস্তীর্ণ এলাকায় বাড়িঘর দুলে ওঠে । সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কুমামোতোর পশ্চিম উপকূল-সংলগ্ন আরিয়াকে উপসাগর এলাকায় সুনামি সতর্কতা জারি করা হয় । প্রশাসনের আশঙ্কা ছিল, সমুদ্রে প্রায় এক মিটার উচ্চতার ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে ।
পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত সক্রিয় হয় জাপান সরকার । প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি জরুরি টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দেন । সামাজিক মাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি আবেদন করেন, উপকূলবর্তী এলাকায় কেউ যেন অবস্থান না করেন এবং স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলেন । তাঁর কথায়, "মানুষের জীবনই আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।"
শুধু ভূমিকম্প নয়, প্রশাসনের বড় উদ্বেগ এখন আফটারশক । জাপান আবহাওয়া সংস্থার ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ শিনজি কিয়োমোতো জানিয়েছেন, ভূমিকম্পটি অগভীর গভীরতায় হওয়ায় এলাকায় ভূকম্পনজনিত অস্থিরতা বেড়েছে । আগামী 48 থেকে 72 ঘণ্টা আরও শক্তিশালী কম্পন হতে পারে । তাই বাসিন্দাদের অপ্রয়োজনীয় আতঙ্ক নয়, বরং সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
প্রাথমিকভাবে বড় ধরনের প্রাণহানির খবর না মিললেও ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ ছবি এখনও স্পষ্ট নয় । নিরাপত্তার স্বার্থে কিউশু অঞ্চলে শিনকানসেন বুলেট ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে । স্থানীয় ট্রেন পরিষেবাও স্থগিত করা হয় । কুমামোতো বিমানবন্দরের রানওয়ে বন্ধ করে নিরাপত্তা পরীক্ষা শুরু হয়েছে । জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে নজরদারি বিমান পাঠিয়েছে ।
একই সঙ্গে স্বস্তির খবরও দিয়েছে জাপানের পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা । কিউশু অঞ্চলের তিনটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রেই কোনও অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েনি ।
2016-র কুমামোতো এখনও শিক্ষা দেয়
এই কুমামোতোই 2016 সালে জাপানের অন্যতম ভয়াবহ ভূমিকম্পের সাক্ষী ছিল । পরপর দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছিলেন 50 জনেরও বেশি মানুষ । আহত হয়েছিলেন প্রায় 1800 জন । ধসে পড়েছিল হাজার হাজার বাড়ি । সেই বিপর্যয়ের ক্ষত এখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি । তাই একই অঞ্চলে ফের শক্তিশালী কম্পন প্রশাসনের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে ।
কেন বারবার কাঁপছে জাপান ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে পৃথিবীর ভূগঠনে । জাপান অবস্থিত 'প্যাসিফিক রিং অব ফায়ার'-এর উপর, পৃথিবীর সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি বলয় । এখানে প্রশান্ত মহাসাগরীয়, ফিলিপাইন সি, ইউরেশীয় এবং ওখোৎস্ক- চারটি বিশাল টেকটোনিক প্লেট একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত । একটি প্লেট আরেকটির নীচে ঢুকে যাওয়ার ফলে (সাবডাকশন) ভূগর্ভে বিপুল শক্তি জমা হয় । সেই শক্তি হঠাৎ মুক্তি পেলেই সৃষ্টি হয় শক্তিশালী ভূমিকম্প ।
জাপানে প্রতি বছর প্রায় 1500টি ভূমিকম্প হয় । অধিকাংশই দুর্বল হলেও মাঝেমধ্যেই 6 বা 7 মাত্রার বেশি শক্তিশালী কম্পন আঘাত হানে । তাই বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত ভূমিকম্প পূর্বসতর্কতা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে জাপান ।
'মেগা-কোয়েক' কি সত্যিই সামনে ?
সাম্প্রতিক সময়ে জাপানের ভূকম্পবিদদের নজর রয়েছে নানকাই ট্রাফ নামে পরিচিত বিশাল ফল্টলাইনের দিকে । বহু বছর ধরে সেখানে চাপ জমছে । ভবিষ্যতে 8 বা 9 মাত্রার 'মেগা-কোয়েক' হওয়ার আশঙ্কার কথা আগেই জানিয়েছে জাপান সরকার । তবে বিশেষজ্ঞরা স্পষ্ট করে বলছেন, মঙ্গলবারের ভূমিকম্পের সঙ্গে সম্ভাব্য সেই 'মেগা-কোয়েক'-এর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, এমন দাবি করার মতো কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনও নেই । বড় ভূমিকম্পের পর আফটারশক হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু পরবর্তী আরও বড় কম্পনের নির্দিষ্ট পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা বর্তমান বিজ্ঞানের এখনও নেই ।
তবু মঙ্গলবারের ভূমিকম্প আরও একবার মনে করিয়ে দিল, প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, প্রকৃতির শক্তির সামনে মানুষ এখনও অসহায় । তবে আতঙ্ক নয়, দ্রুত সতর্কতা, কঠোর নির্মাণবিধি এবং দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতিই জাপানকে বারবার বড় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে । এবারও সেই প্রস্তুতিরই পরীক্ষা দিচ্ছে ভূমিকম্পপ্রবণ দ্বীপরাষ্ট্র ।