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5 মিনিটের ব্যবধানে বন্ধুর দু'বার ফোন, সতর্কবার্তাই প্রাণ বাঁচিয়েছিল পশু চিকিৎসকের

হড়পা বান আসার আগে দুবার বন্ধুর ফোন এসেছিল ৷ পশু চিকিৎসক ও তাঁর সঙ্গীদের সতর্ক করেছিলেন ওই বন্ধু ৷ তাতেই নতুন জীবন পেয়েছেন নিশান্ত ।

Veterinary doctor Nishant Sharma outside the room where he resided at the government veterinary hospital campus in Dhunge, Nuwakot district, Nepal
নুয়াকোটে সরকারি পশু হাসপাতালের বাইরে পশু চিকিৎসক নিশান্ত শর্মা (ইটিভি ভারত)
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By Dev Raj

Published : September 6, 2026 at 11:33 PM IST

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নুয়াকোট, 6 সেপ্টেম্বর: বন্ধু যে কোনও সময় ফোন করতে পারে ৷ নিশান্ত শর্মার জীবনে এই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে ৷ দু'টি ফোনের কথা তিনি কখনও ভুলবেন না ৷ 26 অগস্ট সকালে নেপালের নুয়োকোটে ধুঙ্গে পশু হাসপাতালের প্রধানকে তাঁর বন্ধু ফোন করে সতর্ক করেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল ছেড়ে অন্যত্র চলে যান তাঁরা ৷ এভাবেই বিধ্বংসী হড়পা বানের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন নিশান্ত ও অন্যরা ৷

ত্রিশূলি নদী থেকে মাত্র 100 মিটার দূরে এই ধুঙ্গে পশু হাসপাতাল ৷ সেদিন সবেমাত্র হাসপাতালে এসেছেন নিশান্ত । দশ মিনিট হয়েছে ৷ তিনি আর তাঁর অধীনে কর্মচারীদের হাতে একগুচ্ছ কাজ ৷ গবাদিপশুদের দেখাশোনা করা থেকে স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলা, তাঁদের পরামর্শ দেওয়া- বাকি নানা কিছু ৷ হঠাৎ মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল ৷

Nishant Sharma (in crew neck red t-shirt) supervising his team in cleaning the government veterinary hospital at Dhunge in Nuwakot district after the floods.
নিশান্ত শর্মা ও তাঁর সহকর্মীরা হাসপাতাল পরিষ্কারের কাজ করছেন (ইটিভি ভারত)

নিশান্ত ইটিভি ভারতকে বলেন, "রাসুয়া থেকে আমার বন্ধু এবং সহকর্মী পুষ্প জোশী সকাল 9.15 মিনিটে ফোন করেন ৷ তিনি ত্রিশূলি নদীতে হড়পা বানের কথা বললেন ৷ জানালেন, একটা বিশাল কাদামাটির স্রোত আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে ৷ আমাদের উঁচু ও নিরাপদ কোনও জায়গায় সরে যেতে বললেন ৷"

বর্ষায় হড়পা বান, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং হিমবাহে ধস নামা হিমলায়ের অতি উচ্চ স্থান, বিশেষত নেপালে নতুন কিছু নয় ৷ তাই ফোনটা পেয়ে তেমন গুরুত্ব না-দিয়ে নিশান্ত দ্রুত হাসপাতালের ভবনের ছাদে উঠে দেখতে গেলেন ৷ এদিকে বন্ধুও ছাড়বার পাত্র নয় ৷

নিশান্তের সংযোজন, "পুষ্প পাঁচ মিনিট পরে আবারও ফোন করলেন, এটা জানতে যে আমরা অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছি কি না ৷ তিনি যখন জানলেন, আমরা তখনও হাসপাতালেই রয়েছি, তখন খুব রেগে গেলেন ৷ আমরা আর দেরি না করে হাসপাতাল ছেড়ে উঁচু জায়গার দিকে রওনা দিলাম ৷"

কয়েক মিনিটের মধ্যে ত্রিশূলি নদীতে কাদামাটির একটা বিশাল ঢেউ বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল ৷ সেখানে যা কিছু ছিল, সব ধ্বংস হয়ে গেল ৷ পশু চিকিৎসক ও তাঁর সহকর্মীরা কাছাকাছি একটি পাহাড়ে উঠে পড়েছিলেন ৷ সেখান থেকে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পেলেন তাঁরা ৷

The cattle house of the veterinary hospital at Dhunge in Nuwakot district, which was completely destroyed in the Nepal floods
ধুঙ্গেতে পশু হাসপাতালের পিছন দিকে গবাদি পশুদের থাকার জায়গা (ইটিভি ভারত)

নিশান্ত বলেন, "হড়পা বানের জলে হাসপাতালের পিছন দিকে থাকা গোয়ালঘর তছনছ হয়ে গেল ৷ সৌভাগ্য যে, সেই সময় সেখানে কোনও গবাদি পশু ছিল না ৷ ক্যাম্পাসের মধ্যে দোতলা একটি বাড়িতে আমি আর আমার সহকর্মীরা থাকতাম ৷ সেই বাড়িটা জলে ডুবে গেল ৷ আমার জামাকাপড় নেই, ল্যাপটপ, বিছানা, আসবাব এবং ঘরে অন্য় যা কিছু ছিল, কিছুই অবশিষ্ট নেই ৷"

পুষ্প সময়মতো সতর্ক না-করলে যে কী হত ! তাই বন্ধুকে ধন্য়বাদ জানিয়েছেন নিশান্ত ও অন্যরা ৷ নিশান্ত বলেন, "অফিসের পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু আমরা বেঁচে গিয়েছি ৷ আমাদের কেউ আহত হয়নি ৷ এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার ৷"

জীবনে এর আগে এরকম বিধ্বংসী কোনও ঘটনা দেখেননি নিশান্ত ৷ তিনি বলেন, "2015 সালে বিশাল ভূমিকম্প হয়েছিল ৷ কিন্তু এটা যেন তাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে ৷" সেদিন নিশান্ত ও তাঁর সহকর্মীদের ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে দেখে আরও অনেকে দৌড়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছনোর চেষ্টা করেছিলেন ৷

Cleaning ops at the government veterinary hospital at Dhunge in Nuwakot district.
নুয়াকোটে সরকারি পশু হাসপাতাল সাফাই অভিযান (ইটিভি ভারত)

সেদিন জলের সঙ্গে যে বিপুল পরিমাণে কাদা-মাটির স্রোত নেমেছিল, তার ধ্বংসের ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল ৷ জল নেমে গিয়ে এখন চতুর্দিকে শুধু কাদা-মাটির স্তর ৷ তাঁরা আরও খেয়াল করেছেন, এই হড়পা বানের আগে ওই এলাকায় ভারী বৃষ্টি হয়নি ৷ কাজেই এই হড়পা বান বিশাল হিমবাহ ভেঙে বা ধস নেমে হয়েছে ৷

এই মুহূর্তে হাসপাতালটি থাকার মতো অবস্থায় নেই ৷ তাই কর্মীরা সবাই ধুঙ্গের কয়েকটি হোটেলে থাকছেন ৷ ধীরে ধীরে হাসপাতালটিকে ছন্দে ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে ৷

নিশান্ত বলেন, "এত লোকের মৃত্যু, বিপুল সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং ভূখণ্ডটাই বদলে গিয়েছে- এইসব দেখে আমরা শোকস্তব্ধ ৷ ক'দিন তো কোনো কথাই বলতে পারিনি ৷ কী ঘটে গেল, তা বুঝতেই সময় লেগে গিয়েছে ৷ এবার হাসপাতাল পরিষ্কার করছি ৷ ফেল চালু করতে হবে ৷ অনেক কৃষকের গবাদি পশুর চিকিৎসা প্রয়োজন ৷ তাঁরা অপেক্ষা করছেন ৷"

The Nepal government's veterinary hospital at Dhunge in Nuwakot district.
নুয়াকোটে নেপালের সরকারি পশু হাসপাতাল (ইটিভি ভারত)

নেপালের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এনডিআরআরএমএ)-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 1 হাজার 341 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ 589 জন বিদেশি-সহ 5 হাজার মানুষ নিখোঁজ ৷ এখনও পর্যন্ত নেপালের সেনা এবং পুলিশ 13 হাজার 104 জনকে উদ্ধার করেছে ৷

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