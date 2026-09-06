5 মিনিটের ব্যবধানে বন্ধুর দু'বার ফোন, সতর্কবার্তাই প্রাণ বাঁচিয়েছিল পশু চিকিৎসকের

5 মিনিটের ব্যবধানে বন্ধুর দু'বার ফোন, সতর্কবার্তাই প্রাণ বাঁচিয়েছিল পশু চিকিৎসকের
হড়পা বান আসার আগে দুবার বন্ধুর ফোন এসেছিল ৷ পশু চিকিৎসক ও তাঁর সঙ্গীদের সতর্ক করেছিলেন ওই বন্ধু ৷ তাতেই নতুন জীবন পেয়েছেন নিশান্ত ।
By Dev Raj
Published : September 6, 2026 at 11:33 PM IST
নুয়াকোট, 6 সেপ্টেম্বর: বন্ধু যে কোনও সময় ফোন করতে পারে ৷ নিশান্ত শর্মার জীবনে এই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে ৷ দু'টি ফোনের কথা তিনি কখনও ভুলবেন না ৷ 26 অগস্ট সকালে নেপালের নুয়োকোটে ধুঙ্গে পশু হাসপাতালের প্রধানকে তাঁর বন্ধু ফোন করে সতর্ক করেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল ছেড়ে অন্যত্র চলে যান তাঁরা ৷ এভাবেই বিধ্বংসী হড়পা বানের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন নিশান্ত ও অন্যরা ৷
ত্রিশূলি নদী থেকে মাত্র 100 মিটার দূরে এই ধুঙ্গে পশু হাসপাতাল ৷ সেদিন সবেমাত্র হাসপাতালে এসেছেন নিশান্ত । দশ মিনিট হয়েছে ৷ তিনি আর তাঁর অধীনে কর্মচারীদের হাতে একগুচ্ছ কাজ ৷ গবাদিপশুদের দেখাশোনা করা থেকে স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলা, তাঁদের পরামর্শ দেওয়া- বাকি নানা কিছু ৷ হঠাৎ মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল ৷
নিশান্ত ইটিভি ভারতকে বলেন, "রাসুয়া থেকে আমার বন্ধু এবং সহকর্মী পুষ্প জোশী সকাল 9.15 মিনিটে ফোন করেন ৷ তিনি ত্রিশূলি নদীতে হড়পা বানের কথা বললেন ৷ জানালেন, একটা বিশাল কাদামাটির স্রোত আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে ৷ আমাদের উঁচু ও নিরাপদ কোনও জায়গায় সরে যেতে বললেন ৷"
বর্ষায় হড়পা বান, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং হিমবাহে ধস নামা হিমলায়ের অতি উচ্চ স্থান, বিশেষত নেপালে নতুন কিছু নয় ৷ তাই ফোনটা পেয়ে তেমন গুরুত্ব না-দিয়ে নিশান্ত দ্রুত হাসপাতালের ভবনের ছাদে উঠে দেখতে গেলেন ৷ এদিকে বন্ধুও ছাড়বার পাত্র নয় ৷
নিশান্তের সংযোজন, "পুষ্প পাঁচ মিনিট পরে আবারও ফোন করলেন, এটা জানতে যে আমরা অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছি কি না ৷ তিনি যখন জানলেন, আমরা তখনও হাসপাতালেই রয়েছি, তখন খুব রেগে গেলেন ৷ আমরা আর দেরি না করে হাসপাতাল ছেড়ে উঁচু জায়গার দিকে রওনা দিলাম ৷"
কয়েক মিনিটের মধ্যে ত্রিশূলি নদীতে কাদামাটির একটা বিশাল ঢেউ বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল ৷ সেখানে যা কিছু ছিল, সব ধ্বংস হয়ে গেল ৷ পশু চিকিৎসক ও তাঁর সহকর্মীরা কাছাকাছি একটি পাহাড়ে উঠে পড়েছিলেন ৷ সেখান থেকে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পেলেন তাঁরা ৷
নিশান্ত বলেন, "হড়পা বানের জলে হাসপাতালের পিছন দিকে থাকা গোয়ালঘর তছনছ হয়ে গেল ৷ সৌভাগ্য যে, সেই সময় সেখানে কোনও গবাদি পশু ছিল না ৷ ক্যাম্পাসের মধ্যে দোতলা একটি বাড়িতে আমি আর আমার সহকর্মীরা থাকতাম ৷ সেই বাড়িটা জলে ডুবে গেল ৷ আমার জামাকাপড় নেই, ল্যাপটপ, বিছানা, আসবাব এবং ঘরে অন্য় যা কিছু ছিল, কিছুই অবশিষ্ট নেই ৷"
পুষ্প সময়মতো সতর্ক না-করলে যে কী হত ! তাই বন্ধুকে ধন্য়বাদ জানিয়েছেন নিশান্ত ও অন্যরা ৷ নিশান্ত বলেন, "অফিসের পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু আমরা বেঁচে গিয়েছি ৷ আমাদের কেউ আহত হয়নি ৷ এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার ৷"
জীবনে এর আগে এরকম বিধ্বংসী কোনও ঘটনা দেখেননি নিশান্ত ৷ তিনি বলেন, "2015 সালে বিশাল ভূমিকম্প হয়েছিল ৷ কিন্তু এটা যেন তাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে ৷" সেদিন নিশান্ত ও তাঁর সহকর্মীদের ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে দেখে আরও অনেকে দৌড়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছনোর চেষ্টা করেছিলেন ৷
সেদিন জলের সঙ্গে যে বিপুল পরিমাণে কাদা-মাটির স্রোত নেমেছিল, তার ধ্বংসের ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল ৷ জল নেমে গিয়ে এখন চতুর্দিকে শুধু কাদা-মাটির স্তর ৷ তাঁরা আরও খেয়াল করেছেন, এই হড়পা বানের আগে ওই এলাকায় ভারী বৃষ্টি হয়নি ৷ কাজেই এই হড়পা বান বিশাল হিমবাহ ভেঙে বা ধস নেমে হয়েছে ৷
এই মুহূর্তে হাসপাতালটি থাকার মতো অবস্থায় নেই ৷ তাই কর্মীরা সবাই ধুঙ্গের কয়েকটি হোটেলে থাকছেন ৷ ধীরে ধীরে হাসপাতালটিকে ছন্দে ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে ৷
নিশান্ত বলেন, "এত লোকের মৃত্যু, বিপুল সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং ভূখণ্ডটাই বদলে গিয়েছে- এইসব দেখে আমরা শোকস্তব্ধ ৷ ক'দিন তো কোনো কথাই বলতে পারিনি ৷ কী ঘটে গেল, তা বুঝতেই সময় লেগে গিয়েছে ৷ এবার হাসপাতাল পরিষ্কার করছি ৷ ফেল চালু করতে হবে ৷ অনেক কৃষকের গবাদি পশুর চিকিৎসা প্রয়োজন ৷ তাঁরা অপেক্ষা করছেন ৷"
নেপালের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এনডিআরআরএমএ)-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 1 হাজার 341 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ 589 জন বিদেশি-সহ 5 হাজার মানুষ নিখোঁজ ৷ এখনও পর্যন্ত নেপালের সেনা এবং পুলিশ 13 হাজার 104 জনকে উদ্ধার করেছে ৷