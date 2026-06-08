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তীব্র ভূমিকম্প ফিলিপিনে; মৃত অন্তত 32, জারি সুনামি সতর্কবার্তা

জেনারেল সান্তোস শহরে কয়েকটি বিল্ডিং সম্পূর্ণভাবে ধসে পড়েছে ৷ বহু বাড়ি ঘর বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে ৷ সেগুলিও যে কোনও সময় ধসে পড়তে পারে ৷

PHILIPPINES QUAKE
তীব্র ভূমিকম্প ফিলিপিনে (এএনআই)
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By AP (Associated Press)

Published : June 8, 2026 at 6:05 PM IST

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ম্যানিলা (ফিলিপিন), 8 মে: ফিলিপিনের দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে সোমবার ৷ রিখটার স্কেলে শক্তিশালী এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল 7.8 ৷ তীব্র ভূমিকম্পে অন্তত 32 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি, প্রায় 200 জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই বাড়ি ভেঙে পড়ার জেরে আহত হয়েছেন ৷ এছাড়া, ভূমিকম্পের ফলে 1 মিটার উচ্চতার ঢেউ আছড়ে পড়েছে ৷ ফলে পার্শ্ববর্তী উপকূলীয় এলাকায় সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়েছে ৷

জেনারেল সান্তোস শহরে কয়েকটি বিল্ডিং সম্পূর্ণভাবে ধসে পড়েছে ৷ গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ এছাড়া, উপকূলীয় গ্রামে সুনামির কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গিয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, পালাউ এবং এমনকি দক্ষিণ জাপানের মতো দূরবর্তী এলাকাতেও ছোট আকারের ঢেউ রেকর্ড করা হয়েছে। ভূমিকম্পের ফলে ফিলিপিনের দক্ষিণাঞ্চলীয় সারানগানি প্রদেশে ভূমিধসের ঘটনাও ঘটেছে, যাতে 13 জন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে। ওই প্রদেশের দুর্যোগ মোকাবিলা আধিকারিক রেনে পুনজালান ডিজেডবিবি (DZBB) জানিয়েছেন, পাহাড়ি শহর গ্লানের বাড়িঘরের ওপর ভূমিধস তীব্র আঘাত হেনেছে। তিনি আরও জানান, সারানগানিতে আরও চারজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে ৷ তবে তাদের মৃত্যুর কারণ এখনও অস্পষ্ট।

ফিলিপিন ইনস্টিটিউট অফ ভলকানোলজি অ্যান্ড সিসমোলজির পরিচালক তেরেসিতো বাকোলকোল একে 'বড় ধরনের ভূমিকম্প' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মানুষকে সতর্ক করে জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি বা বাড়িতে ফিরে যাওয়ার আগে যেন তারা সরকারি পরামর্শ বা নির্দেশ মেনে চলেন ৷ কারণ পরবর্তী কম্পন বা 'আফটারশক'-এর ফলে সেগুলিও ধসে পড়তে পারে।

ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বন্দরনগরী জেনারেল সান্তোস থেকে 'অফিস অফ সিভিল ডিফেন্স'-এর আঞ্চলিক ডিরেক্টর রড সোসমেনিয়া বলেন, "সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ওই শহরেই ঘুরছিলাম আমরা ৷ হঠাৎ করেই আমাদের পিকআপ ট্রাকটি ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে ৷ আমি ভেবেছিলাম গাড়ির চাকা হয়তো পাংচার হয়ে গিয়েছে। পড়ে বুঝলাম ভূমিকম্প ৷"

সোসমেনিয়া বলেন, "কম্পনটি ছিল অত্যন্ত তীব্র ৷ সব মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল।" দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক আরও এক আঞ্চলিক আধিকারিক এদনার দায়াংহিরাং জানান, দক্ষিণের বন্দরনগরী দাভাও-তে নিজের বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বুঝতে পারেন মাটি কাঁপছে ৷ তখন তিনি কোনওরকমে দাঁড়িয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন। জেনারেল সান্তোস সাত লক্ষাধিক মানুষের একটি বন্দরনগরী ৷ যা টুনা মাছ রফতানি শিল্প এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কার্যক্রমের একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র।

TAGGED:

EARTHQUAKE PHILIPPINES
ফিলিপিনে ভূমিকম্প
PHILIPPINES QUAKE
জারি সুনামি সতর্কবার্তা
PHILIPPINES QUAKE

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