ময়মনসিংহে হিন্দু যুবককে পিটিয়ে খুন, গ্রেফতার 7

ধর্মীয় মন্তব্যের জন্য ময়মনসিংহের ভালুকায় পিটিয়ে খুন করা হয় 25 বছর বয়সি দীপুকে ৷ তাঁর দেহে আগুনও ধরিয়ে দেয় উন্মত্ত জনতা ৷

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মূহাম্মদ ইউনূস (ফাইল চিত্র)
By PTI

Published : December 20, 2025 at 2:36 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 2:59 PM IST

ঢাকা, 20 ডিসেম্বর: হিন্দু যুবককে পিটিয়ে মারার ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ দু'দিন আগে বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাস নামে এক যুবককে প্রথমে পিটিয়ে খুন করে ভিড় ৷ তারপর তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ৷ শুক্রবার সারাদিন এই ঘটনা ঘিরে উত্তাল হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি ৷ এরপর শনিবার সকালে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে গ্রেফতারির খবর জানানো হয়েছে ৷

সরকারি বিবৃতি জারির পাশাপাশি প্রধান উপদেষ্টা মূহাম্মদ ইউনূসের ফেসবুক পেজেও এ সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে ৷ তিনি লিখেছেন, "ময়মনসিংহের ভালুকায় সনাতন ধর্মাবলম্বী যুবক দীপুচন্দ্র দাসকে (27) পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় সাত ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার করেছে র‍্যাপিড অ‍্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)৷ ধৃতরা হলেন মহম্মদ লিমন সরকার (18), মহম্মদ তারেক হোসেন (19), মহম্মদ মানিক মিয়া (20), এরশাদ আলী (39) নিজুম উদ্দিন (20), আলমগীর হোসেন (38), মহম্মদ মিরাজ হোসেন আকন (46) ৷ র‍্যাব বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে উক্ত সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করে।" র‍্যাব সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের বয়স 19 থেকে 46 বছরের মধ্যে ৷

নতুন করে অশান্ত বাংলাদেশ (ছবি: পিটিআই)

12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৷ তার আগে নতুন করে হিংসা ছড়িয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৷ 2024 সালের অগস্ট মাসে হওয়া গণআন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা শরীফ ওসমান হাদিকে 12 ডিসেম্বর গুলি করা হয় ৷ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসায় সাড়া না দেওয়ার পর হাদিকে নিয়ে যাওয়া হয় সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে ৷ সেখানে শুক্রবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ এরপর থেকে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে বাংলাদেশে ৷ দীপুকে পিটিয়ে খুনের ঘটনার পাশাপাশি আরও একাধিক অশান্তি দেখেছে বাংলাদেশ ৷ ইতিমধ্য়ে শনিবার সন্ধ্যায় হাদির দেশ এসে পৌঁছয় বাংলাদেশে ৷ শনিবার তাঁর শেষকৃত্য ৷

ঢাকার আইকনিক 32 নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে গিয়ে পড়েছে হিংসার আঁচ ৷ গণআন্দোলনের সময়ও অবাধে ভাঙচুর চালানো হয়েছিল এই বাড়িতে ৷ এবার আবারও আক্রমণের ঘটনা ঘটল ৷ অশান্তির আগুন থেকে রক্ষা পেল না ঢাকা তথা বাংলাদেশের আধুনিক সংস্কৃতির চর্চার পীঠস্থান ছায়ানট ৷ বৃহস্পতিবার সারারাত ধরে চলে হামলা ৷ এরপর চট্টগ্রামে ভারতীয় উপ-হাইকমিশনারের বাড়িতেও হামলা হয় ৷ তবে তাতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগের একাধিক ঘটনাও ঘটে ৷ এমনই পরিস্থিতিতে অশান্ত হয়ে উঠেছে ময়মসিংহও ৷ পিটিয়ে মারা হয় 25 বছর বয়সি যুবক দীপুচন্দ্র দাসকে ৷

ঘটনার নিন্দা করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন ৷ ফেসবুকে ঘটনার একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে তিনি লেখেন, "...সারা বাংলাদেশ জুড়ে তাণ্ডব করেছে। যা কিছু পেয়েছে ভেঙে টুকরো করেছে...। সবকিছু জ্বলিয়ে পুড়িয়ে ছাই করেছে। ভালুকার দরিদ্র যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে মেরে গাছে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়েছে ৷ না, কারও দুঃখ হয়নি, কারও হাত কাঁপেনি, কারও মন কাঁদেনি, কারও বিবেক জাগেনি....। "

Last Updated : December 20, 2025 at 2:59 PM IST

