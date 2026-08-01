চারদিনের মাথায় ফের ভূমিকম্প জাপানে, রিখটার স্কেলে মাত্রা 5.8

চারদিনের মাথায় ফের ভূমিকম্প জাপানে, রিখটার স্কেলে মাত্রা 5.8
আওমোরির প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে মাটি থেকে 80 কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎস স্থল ৷
Published : August 1, 2026 at 4:19 PM IST
টোকিয়ো, 1 অগস্ট: জাপানের উত্তরাঞ্চলীয় আওমোরি প্রদেশের উপকূলে ভূমিকম্প অনুভূত হল ৷ শনিবার স্থানীয় সময় সকাল 11টা 48 মিনিটে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে ৷ রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল 5.8 ৷ জানা গিয়েছে আওমোরির প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে মাটি থেকে 80 কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎস স্থল ছিল ৷ জাপানের আবহাওয়া দফতর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ৷
সংবাদ সংস্থা সিনহুয়ার তরফে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পটির উপকেন্দ্র ছিল 41.3 ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং 142.0 ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ৷ এই ভূমিকম্পের জেরে জাপানের উপকূলে কোনওরকম সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়নি ৷ গত মঙ্গলবার জাপানের স্থানীয় সময় বিকেল 4টে 27 মিনিটে কুমামোতো প্রদেশে শক্তিশালী ভূমিকম্পের ঠিক চারদিন পরে দ্বিতীয় এই আঘাতের ঘটনাটি ঘটল ৷
উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবারের ওই ভূমিকম্পটি রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল সাত ৷ যা জাপানে ভূমিকম্পের ঘটনার ইতিহাসে প্রথমবার ছিল ৷ ভয়াবহ মাত্রার ওই ভূমিকম্পে জাপানের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অনেক ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ এর আগে গত শুক্রবার জাপান সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবারের ওই ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে 35 হয়েছে ৷
এ নিয়ে জাপানের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের হেডকোয়ার্টারে একটি বৈঠক হয় ৷ সেখানেই কুমামোতো প্রদেশের ভূমিকম্পের মৃত্যু সংখ্যা 35 হয়েছে বলে জানিয়েছে সেখানকার সরকার ৷ পাশাপাশি, আরও অনেকের মৃত্যু হয়েছে ৷ তবে, সেগুলি ভূমিকম্পের কারণে হয়েছে কি না, তা জানতে এখনও তদন্ত চলছে ৷
অন্যদিকে, ভয়াবহ ওই ভূমিকম্পে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইয়াতসুশিরো প্রদেশের আরেকটি শহর উকি ৷ সেখানে যাওয়ার পথে রাস্তাঘাট দুমড়-মুচড়ে ফেটে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ সিনহুয়া সংবাদসংস্থার তরফে এই খবর জানানো হয়েছে ৷ সেখানকার ট্রাফিক সিগন্যাল ও ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ এমনকি স্থানীয় গ্যাস স্টেশনগুলিতেও মানুষের দীর্ঘ লাইন দেখা গিয়েছে ৷
ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজন গাড়িতে জ্বালানি ভরার জন্য রাতভর লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ৷ তাঁরা জানাচ্ছেন গাড়িতেই অনেকে রাত কাটিয়েছেন ৷ উকি শহরের ওগাওয়া এলাকায় ভূমিকম্পের পর একটি নাগরিক কার্যক্রম কেন্দ্রে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে ৷ সেখানে প্রায় 500 জন দুর্গতকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে অনেকেই বয়স্ক ও শিশু রয়েছে ৷
খবর সূত্র- সংবাদসংস্থা IANS