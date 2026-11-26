তেলের ট্য়াঙ্কার উল্টে আগুনে পুড়ে খাক পর পর গাড়ি ! কায়রোর প্রাণ হারালেন 31, আহত 21
Cairo Fire: গ্রেটার কায়রোর পিরামিড-খ্যাত গিজা-র জনবহুল এলাকা ওয়ারাকের কাছে সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ জ্বলন্ত গাড়ি থেকে যাত্রীদের দ্রুত উদ্ধারের মরিয়া চেষ্টা চালানো হয় ৷
Published : November 26, 2026 at 3:42 PM IST
কায়রো, 26 নভেম্বর: আচমকা তেলের ট্যাঙ্কার উল্টে গেল দুর্ঘটনায় ৷ তেল থেকে মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল চারপাশ ৷ সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য গাড়িতে আগুন ধরে গেল নিমেষে ৷ আগুনের লেলিহান শিখা এভাবেই গ্রাস করল কায়রোর ব্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়ককে ৷ যার জেরে প্রাণ হারালেন অন্তত 31 জন ৷
মিশর প্রশাসন সূত্রে খবর, কায়রোকে ঘিরে রেখেছে যে রিং রোড, সেখানেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা এবং অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে ৷ এতে আহত হয়েছেন অন্তত 21 জন ৷ তেলের ট্যাঙ্কার থেকে ছড়ানো আগুনের তীব্রতায় পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে অন্তত দু'ডজন গাড়ি এবং মোটরসাইকেল ৷
গ্রেটার কায়রোর পিরামিড খ্যাত গিজা-র জনবহুল এলাকায় ওয়ারাকের কাছে সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ জ্বলন্ত গাড়িগুলি থেকে যাত্রীদের দ্রুত উদ্ধারের মরিয়া চেষ্টা করেছেন পুলিশ ও দমকল ৷ গাড়ির মধ্যে জ্বলতে থাকা আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকলকে ৷ সংবাদ সংস্থার ভিডিয়োয় ফুটে উঠেছে সেই সব দৃশ্য ৷ স্থানীয় মানুষজন ভিড় করেন দুর্ঘটনাস্থল ওয়ারাকের কাছে ৷
দুর্ঘটনার জেরে রাস্তায় আটকে পড়েন আহমেদ সামির ৷ তিনি বলেছেন, তেলের ট্যাঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বহু গাড়ি জ্বলে যেতে দেখেছি মুহূর্তের মধ্যে ৷ পুড়ে যাওয়া গাড়ি থেকে 8টি মৃতদেহ বার করে আনা হচ্ছে, সামির সাক্ষী হয়েছেন এমন এক মর্মান্তিক দৃশ্যের ৷ তাঁর কথায়, "মারাত্মক ভয়াবহ আগুন ছিল ৷ আগুনে সব গাড়ি একের পর এক আটকে যায় ৷ তখন চারদিকে শুধু আতঙ্ক আর চিৎকার ৷"
মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দেল-ফতা আল সিসি এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্রী খালেদ গফর জানিয়েছেন, আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ তিনিও ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছেন ৷ তাঁর আশঙ্কা, ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে ৷
মিশরে পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ অনেক দিনেরই ৷ প্রতি বছর এখানে দুর্ঘরটনায় প্রাণ হারান হাজার হাজার মানুষ ৷ অতিরিক্ত দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো, রাস্তার খারাপ দশা এবং ট্রাফিক আইন ঠিকমতো না মানার কারণেই এত বেশি দুর্ঘটনা ঘটে এখানে ৷
গত জানুয়ারিতেই এখানকার বেনি সুয়েফের দক্ষিণ প্রদেশের কাছে একটি রাস্তায় বড় একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল ৷ 21 জন মারা যান এবং 16 জন আহত হন সেই ঘটনায় ৷