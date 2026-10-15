পাকিস্তানে স্কুলের ছাদ ধসে মর্মান্তিক মৃত্যু 28 পড়ুয়ার, আহত 40 জনের বেশি

পাকিস্তানে স্কুলের ছাদ ধসে মর্মান্তিক মৃত্যু 28 পড়ুয়ার, আহত 40 জনের বেশি
PAKistan SCHOOL COLLAPSE: পেশোয়ার ক্যাপিটাল সিটি পুলিশের প্রধান মিয়াঁ সঈদ জানিয়েছেন, শহরের ভিতরের দিকের এলাকা ‘দির কলোনি’তে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।
By PTI
Published : October 15, 2026 at 1:38 PM IST
পেশোয়ার, 15 অক্টোবর: পাকিস্তানে স্কুলের ছাদ ধসে মৃত্যু হল 28 পড়ুয়ার ৷ একজন শিক্ষিকেরও মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ারে বৃহস্পতিবার একটি বেসরকারি স্কুলের ছাদ ধসে পড়ে ৷ ঘটনায় অন্তত 28 শিশু ও এক শিক্ষিকার মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন 40 জনেরও বেশি, এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ ৷
পেশোয়ার ক্যাপিটাল সিটি পুলিশের প্রধান মিয়াঁ সঈদ জানিয়েছেন, শহরের ভিতরের দিকের এলাকা ‘দির কলোনি’তে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তিনি আরও জানান, স্কুলটির মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। লেডি রিডিং হাসপাতালের মুখপাত্র মহম্মদ আসিম জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় 28 পড়ুয়ার এবং এক শিক্ষিকার মৃত্যু হয়েছে। পড়ুয়াদের মধ্যে ছয়জন মেয়ে ছিল বলেও জানা গিয়েছে ৷ তিনি জানান, এই ঘটনায় 40 জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।
মহম্মদ আসিম জানান, আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, নিহত শিশুদের সকলের বয়স 13 বছর বা তার কম। পেশোয়ারের ডেপুটি কমিশনার আফাক ওয়াজির ভবন ধসের এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। উদ্ধারকারী দলগুলি ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে, যাতে ধসে পড়া কাঠামোর নীচে আটকে পড়ে থাকা কোনও শিশু বা স্কুল কর্মী থাকলে তাদের উদ্ধার করা যায়।
প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ৷ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাদের সর্বোত্তম চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গভর্নর ফয়সল করিম কুন্দিও স্কুলের ছাদ ধসে পড়ার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।