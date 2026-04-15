আন্দামান সাগরে ডুবল নৌকো, নিখোঁজ 250
Published : April 15, 2026 at 5:08 PM IST
ঢাকা, 15 এপ্রিল: মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় আন্দামান সাগরে ডুবে গেল বাংলাদেশের নৌকো ৷ নিখোঁজ প্রায় 250 জন ৷ বাংলদেশি নাগরিকেদের পাশাপাশি রোহিঙ্গা এবং উদ্বাস্তুরাও আছেন বলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি সূত্র সংবাদসংস্থা এপি-কে জানিয়েছে ৷
বাংলাদেশ উপকূল রক্ষী বাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম জানিয়েছেন, 9 এপ্রিল 6 জন বাংলাদেশির পাশাপাশি 3 রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ বাহিনীর বিমান এমটি মেঘা প্রাইডের সাহায্য়ে এই উদ্ধার কাজ চালানো হয়েছে ৷ উদ্ধারের কাজ কতটা হয়েছে সেটাও স্পষ্ট নয় এখনও ৷ দুর্ঘটনাটি আন্দামান সাগরে ঠিক কোথায় এবং কখন ঘটেছে তা এখনও বিস্তারিত জানা যায়নি ৷
রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্বাস্তু বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংগঠন এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে, দক্ষিণ বাংলাদেশের কস্ক বাজারের টেঙ্কাফ থেকে নৌকোটি রওনা দিয়ে মালয়েশিয়া যাচ্ছিল ৷ ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক যাত্রী ছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তার জেরে নৌকোটি ডুবে গিয়ে থাকতে পারে ৷ তাছাড়া আবহাওয়াও সে সময় অনুকূলে ছিল না বলে মনে করা হচ্ছে ৷ ঝোড়ো হাওয়ার কারণে নৌকো পথ হারিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
কস্ক বাজারে কর্মরত রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্বাস্তু বিভাগের জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী নিজমান জানিয়েছেন, বুধবার দুপুর পর্যন্ত তাঁদের কাছে আর নতুন কোনও তথ্য নেই ৷ তবে নামপ্রকাশে ইচ্ছুক অন্য এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যে 9 জনকে উদ্ধার করেছে তার মধ্যে 8 জন পুরুষ এবং একজন মহিলা ৷ তাঁরা সকলেই সুস্থ আছেন ৷ তাঁদের শারীরিক পরীক্ষার পর বাংলাদেশ উপকূল রক্ষী বাহিনীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
আরও একটি বিষয় তিনি স্পষ্ট করেছেন, তা হল এই 9 জনকে উদ্ধার করতে সরকারিভাবে কোনও তল্লাশি অভিযান চালানো হয়নি ৷ এমটি মেঘনা থেকে ইন্দোনেশিয়া থেকে চট্টগ্রামে ফিরছিল ৷ ফেরার সময় আন্দামান সাগরে এই 9 জনকে ডুবে যেতে দেখে তাঁদের উদ্ধার করেন বাংলাদেশের নৌবাহিনীর আধিকারিকরা ৷
একটি সূত্রের দাবি, নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া যাচ্ছিলেন রোহিঙ্গারা ৷ এখন মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে অশান্তি শুরু হওয়ায় তাঁরা সে দেশে ফিরতে পারছন না ৷ এমতাবস্থায় মালয়েশিয়া চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন ৷ আর তখনই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ৷