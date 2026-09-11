9/11-র 25 বছর, বিবেকানন্দের শিকাগো-বাণী স্মরণ করে বার্তা মোদির
Modi recalls Vivekanandas Chicago speech বক্তব্যে উঠে এল সম্প্রীতি-সহিষ্ণুতা-মানবতার সেই বার্তা, যার মাধ্যমে এক শতাব্দীর বেশি আগে বিশ্বমঞ্চে ভারতের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ ।
Published : September 11, 2026 at 11:38 AM IST
নয়াদিল্লি, 11 সেপ্টেম্বর: একই তারিখ । ইতিহাসের দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন অধ্যায় । এক দিকে 1893 সালের 11 সেপ্টেম্বর-শিকাগোর ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক আবির্ভাব । অন্য দিকে 2001 সালের 11 সেপ্টেম্বর, আমেরিকার মাটিতে ভয়াবহ জঙ্গি হামলা, যা বদলে দিয়েছিল বিশ্বের নিরাপত্তা-রাজনীতির গতিপথ । 25 বছর পর সেই 11 সেপ্টেম্বরেই 9/11-র ভয়াবহতার স্মরণে বিবেকানন্দের বার্তা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।
9/11 হামলার 25তম বর্ষপূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দের 1893 সালের শিকাগো বক্তৃতা । তাঁর বক্তব্যে উঠে এল সম্প্রীতি, সহিষ্ণুতা এবং মানবতার সেই বার্তা- যার মাধ্যমে এক শতাব্দীরও বেশি আগে বিশ্বমঞ্চে ভারতের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ ।
11th September 1893, Chicago. Swami Vivekananda’s captivating address offered a glimpse of the civilisational ethos of India. His inspiring words still reverberate across the world. https://t.co/1iz7OgT5Ab— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026
1893 সালের 11 সেপ্টেম্বর শিকাগোতে বসেছিল 'Parliament of the World's Religions' । সেখানেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতার শুরুতে শ্রোতাদের সম্বোধন করেছিলেন, 'Sisters and brothers of America' বলে । তাঁর এই সম্ভাষণের পর সভাকক্ষে দীর্ঘ করতালির ঢেউ উঠেছিল । ধর্মের মধ্যে বিভেদ নয়, পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা এবং সহিষ্ণুতার বার্তাই ছিল তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ।
ঠিক 108 বছর পর, সেই একই তারিখে, আমেরিকার মাটিতে ঘটে যায় আধুনিক বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলা । 2001 সালের 11 সেপ্টেম্বর আল-কায়দার জঙ্গিরা চারটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে । দু'টি বিমান নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের জোড়া টাওয়ারে আঘাত হানে । তৃতীয় বিমানটি আছড়ে পড়ে পেন্টাগনে । চতুর্থ বিমানটি যাত্রী ও বিমানকর্মীদের প্রতিরোধের পর পেনসিলভেনিয়ার শ্যাঙ্কসভিলের কাছে ভেঙে পড়ে । প্রাণ হারান প্রায় 3 হাজার মানুষ ।
সেই ঘটনার 25 বছর পরেও 9/11-র স্মৃতি আমেরিকার জনজীবনে গভীর ভাবে জড়িয়ে রয়েছে । শুক্রবার নিউ ইয়র্কের গ্রাউন্ড জিরো-সহ বিভিন্ন জায়গায় নিহতদের স্মরণে অনুষ্ঠান হচ্ছে । নিহতদের নাম পাঠ, নীরবতা পালন, স্মরণসভা এবং বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ফিরে দেখা হচ্ছে সেই ভয়াবহ দিনকে । এ বার প্রথম বার 9/11-র পর বিষাক্ত ধূলিকণার সংস্পর্শে এসে পরবর্তী সময়ে অসুস্থ হয়ে মৃতদেরও বিশেষ ভাবে স্মরণ করা হচ্ছে ।
এই আবহেই প্রধানমন্ত্রী মোদির বিবেকানন্দকে স্মরণ বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে বলে মনে করা হচ্ছে । কারণ, 1893 সালে শিকাগোর মঞ্চ থেকে বিবেকানন্দ যে বার্তা দিয়েছিলেন, তার কেন্দ্রে ছিল ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং বিভিন্ন পথের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান । তাঁর বক্তৃতায় তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও মতের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির কথা তুলে ধরেছিলেন ।
অর্থাৎ একই 11 সেপ্টেম্বর- এক শতাব্দীর ব্যবধানে যেন ইতিহাসের দুই বিপরীত ছবি । এক দিকে বিশ্বধর্ম মহাসভার মঞ্চে ভারতের এক সন্ন্যাসীর কণ্ঠে সম্প্রীতির আহ্বান, অন্য দিকে সন্ত্রাসের ভয়াবহতায় রক্তাক্ত আমেরিকা । সেই দুই ঘটনার যোগসূত্র টেনেই 9/11-র 25 বছর পূর্তিতে বিবেকানন্দের বার্তা স্মরণ করলেন মোদি ।
শুধু আমেরিকাই নয়, 9/11-র অভিঘাত ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা বিশ্বে । হামলার পর আমেরিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিমান চলাচল, গোয়েন্দা নজরদারি এবং সন্ত্রাস দমনের নীতিতে বড় পরিবর্তন আসে । আফগানিস্তান ও ইরাকে দীর্ঘমেয়াদি সামরিক অভিযান শুরু হয় । একই সঙ্গে বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার কৌশলও নতুন করে নির্ধারিত হয় ।
তবে 25 বছর পর 9/11 স্মরণ শুধু শোকের দিন নয় । আমেরিকায় এই দিনটি 'Patriot Day' এবং 'National Day of Service and Remembrance' হিসাবেও পালিত হয় । নিহতদের স্মরণ করার পাশাপাশি মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সমাজের জন্য কাজ করার আহ্বানও জানানো হয় ।
আর সেই জায়গাতেই যেন নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে 1893-এর শিকাগো । সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন ঘৃণা ও বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক সম্মান এবং মানবিকতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া- বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক বক্তৃতার স্মরণে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে সেই দিকটিই সামনে এল ।