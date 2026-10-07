ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় রুশ উপকূলে তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন, জাহাজে ছিলেন 23 ভারতীয়

ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় রুশ উপকূলে তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন, জাহাজে ছিলেন 23 ভারতীয়
Ukrainian drone attack: ইউক্রেনের নৌবাহিনীর ড্রোন হানায় কৃষ্ণসাগরে অপরিশোধিত তেলে আগুন ধরে যায় । আগুন এত তীব্র ছিল যে নিয়ন্ত্রণেই আনা যাচ্ছিল না ।
By ANI
Published : October 7, 2026 at 11:03 AM IST
মস্কো, 7 অক্টোবর: রুশ কৃষ্ণসাগর উপকূলের কাছে একটি ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলার পরপরই লাইবেরিয়ায় রেজিস্টার্ড একটি তেল ট্যাঙ্কারে আগুন ধরে গিয়েছে বলে রাশিয়ার পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে । ওই ট্যাঙ্কারটিতে ভারতীয় নাবিকরা ছিলেন বলে দাবি ৷ সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে এই খবর প্রকাশ্যে এসেছে ৷
রুশ পরিবহণ মন্ত্রকের সূত্র অনুযায়ী, 'নৌবাহিনীর ড্রোন' হামলার মুখে পড়ে জাহাজটি ৷ যার ফলে কৃষ্ণসাগরে অপরিশোধিত তেলে আগুন ধরে যায় । আগুনের লেলিহান শিখা এতটাই তীব্র ছিল যে উদ্ধারকারীরা প্রাথমিকভাবে তা নিয়ন্ত্রণেই আনতে পারছিলেন না ।
রাশিয়ার পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে যে, আগুনের তীব্রতা কমে এলে দমকল বাহিনী আগুন নেভানোর চেষ্টা করবে। তবে আশার কথা, এই হামলার পর ট্যাঙ্কারে থাকা 23 জন নৌ-কর্মীর সকলকেই সফলভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ।
ঘটনাটি কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী রাশিয়ার বিখ্যাত রিসর্ট শহর সোচির কাছাকাছি ঘটেছে, যেটির জনসংখ্যা প্রায় 5 লাখের কাছাকাছি । সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, জলের ওপর উজ্জ্বল কমলা রঙের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে এবং সোচির কাছে ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে পাকিয়ে উঠছে ।
প্রসঙ্গত, এই ট্যাঙ্কার হামলার একদিন আগেই MV ROYAD MAMMADOV নামে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে আগুন ধরে গিয়েছিল এবং সেটি রোমানিয়া উপকূলের কাছে ডুবে যায় । ওই ঘটনায় 2 বিদেশি নাগরিক প্রাণ হারান এবং 3 ভারতীয়-সহ বেশ কয়েকজন নৌ-কর্মী সদস্য আহত হন । রুশ-ইউক্রেন ধারাবাহিক সংঘর্ষে পরিস্থিতি ক্রমাগত জটিল হয়ে ওঠায় ভারত এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছে এবং দ্বন্দ্ব শেষ করতে ফের আলোচনা ও কূটনীতির পথেই এগোনোর ডাক দিয়েছে ।
ভারতের বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে খবর, আহত নৌ কর্মীদের রোমানিয়ান প্রশাসন উদ্ধার করেছে এবং তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে । এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করার জন্য বুখারেস্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে ভারত । রোমানিয়ায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মনোজ মহাপাত্র কনস্টান্টা কাউন্টি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 3 ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাদের সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন ।
বাণিজ্যিক নৌ চলাচলেও ধারাবাহিক হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক ৷ মন্ত্রকের মতে, এই ধরনের আক্রমণ বিশ্ববাণিজ্যে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে । একইসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে গঠিত 'গ্রুপ অফ ফ্রেন্ডস অন সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অফ শিপিং অ্যান্ড সিফেয়ারার্স'-এর অন্যতম সহ-উদ্যোক্তা হিসেবে ভারতের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় মন্ত্রকের তরফে । বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও গত সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা নিয়ে একইভাবে উদ্বেগ জানিয়েছিলেন।
2022 সালে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে কৃষ্ণসাগরে বাণিজ্যিক সামুদ্রিক চলাচল ক্রমাগত হামলার মুখে পড়েছে, যেখানে রুশ ও ইউক্রেন- দুই সরকারই বারবার বাণিজ্যতরী এবং সামুদ্রিক পরিকাঠামোকে আক্রমণের লক্ষ্য করে চলেছে।