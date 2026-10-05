চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'আলোর দিশা' ! নোবেল পাচ্ছেন ডেইসেরোথ, হেগেম্যান ও নাগেল

চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'আলোর দিশা' ! নোবেল পাচ্ছেন ডেইসেরোথ, হেগেম্যান ও নাগেল
2026 Nobel Prize in Medicine: 'লাইট-গেটেড আয়ন চ্যানেল' এবং 'অপটোজেনেটিক্স' বিষয়ক আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পাচ্ছেন তিন জন ৷
Published : October 5, 2026 at 4:13 PM IST
স্টকহোম, 5 অক্টোবর: আলোর সাহায্যে স্নায়ুকোষ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নিয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার ৷ চিকিৎসাবিজ্ঞানে এবছর একত্রে নোবেল পাচ্ছেন তিন বিজ্ঞানী ৷ সোমবার সুইজারল্যান্ডের স্টকহোমে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয় চলতি বছরের নোবেল পুরস্কার ৷ এদিন থেকে আট দিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুরস্কারের তালিকা প্রকাশ করা হবে ৷
নোবেল কমিটির বিবৃতি অনুযায়ী, 'লাইট-গেটেড আয়ন চ্যানেল' (light-gated ion channels) এবং 'অপটোজেনেটিক্স' (optogenetics) বিষয়ক আবিষ্কারের জন্য কার্ল ডেইসারথ, পিটার হেগেম্যান এবং গেওর্গ নাগেলকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। নোবেল মেডিসিন কমিটির সেক্রেটারি থমাস পার্লম্যান এদিন পুরস্কার সংক্রান্ত ঘোষণা করেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার জীবনবিজ্ঞান বা চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দেয়।
এমন কাজের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয় যা বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়ায় পরিবর্তন এনেছে বা মানুষের জন্য উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে এনেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে পুরস্কার ঘোষণার মধ্য দিয়ে এদিন, নোবেল পুরস্কারের পর্ব শুরু হয়েছে। আটদিন ধরে ঘোষিত হতে চলা ছয়টি নোবেল পুরস্কারের মধ্যে এটিই প্রথম ৷
নোবেল পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে একটি পদক, সংশাপত্র এবং আর্থিক পুরস্কার। 2026 সালের পুরস্কারের অর্থমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে 1 কোটি 20 লক্ষ (12 মিলিয়ন) সুইডিশ ক্রোনা। ডিসেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।
প্রক্রিয়ার শুরু হয় গোপনীয় মনোনয়নের মাধ্যমে। নোবেল কমিটি যোগ্য ব্যক্তিদের চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রার্থী মনোনীত করার আমন্ত্রণ জানায়। এই যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের নোবেল অ্যাসেম্বলির সদস্য থেকে শুরু করে অতীতে চিকিৎসা ও রসায়নশাস্ত্রে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা, রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেসের সদস্য এবং সুইডেন ও অন্যান্য দেশের নির্বাচিত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকরা।
Do you know how the Nobel Prize laureates are selected? Thousands of members of academies, university professors, scientists, previous laureates, members of parliamentary assemblies and others, submit nominations for the Nobel Prizes every year. These nominators have been chosen to ensure that as many countries and universities as possible are represented over time. After a long selection process, the Nobel Prize awarding institutions finally make their choice. In October, the world will learn about the discoveries and achievements honoured by this year’s prizes. Learn more: https://t.co/hH29SXKIJ5— The Nobel Prize (@NobelPrize) September 26, 2026
নিজেকে নিজে মনোনয়ন দেওয়া বা 'সেলফ-নমিনেশন' এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। নোবেল কমিটি প্রাপ্ত মনোনয়নগুলি পর্যালোচনা করে প্রার্থীদের সুপারিশ করে। এরপর ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের 50 সদস্যবিশিষ্ট নোবেল অ্যাসেম্বলি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই পুরস্কারটি মূলত জীবনবিজ্ঞান বা চিকিৎসা ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনও আবিষ্কারের জন্য প্রদান করা হয়। কেবল দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করা বা বৈজ্ঞানিক হিসেবে স্বীকৃত হওয়া কোনও ব্যক্তি এই পুরস্কার পেতে পারেন না।
Did you know a person must be living to receive a Nobel Prize? A widespread misconception is that Nobel Prizes may be awarded to anyone, living or deceased. Unlike other honours, the Nobel Prize is only awarded to living individuals. Previously, a person could be awarded a prize posthumously if they had already been nominated before 1 February of the same year. This was the case for Erik Axel Karlfeldt (Nobel Prize in Literature 1931) and Dag Hammarskjöld (Nobel Peace Prize 1961). Since 1974, the statutes of the Nobel Foundation have stipulated that a Nobel Prize cannot be awarded posthumously, unless death has occurred after the announcement of the Nobel Prize. In 2011, Ralph Steinman was announced as a co-recipient of the Nobel Prize in Physiology or Medicine. However, Steinman passed away three days before the prize's public declaration, unbeknownst to the Nobel Assembly at the Karolinska Institutet. After this revelation, the Board of the Nobel Foundation examined its statutes. The Board ultimately determined that Steinman would retain his laureate status, given that the Nobel Assembly had conferred the award without knowing of his death. Learn more: https://t.co/ry3nm6hQ00— The Nobel Prize (@NobelPrize) September 23, 2026
আলফ্রেড নোবেল তাঁর উইলে যেসব ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রদানের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তার মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞান অন্যতম। 1895 সালের 27 নভেম্বর নোবেল সেই নথিতে স্বাক্ষর করেন, যার মাধ্যমে পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশে তাঁর বিপুল সম্পদের একটি বড় অংশ আলাদা করে রাখা হয়েছিল। চিকিৎসা গবেষণার প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল এবং ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। নোবেলের উইলে নির্দেশ ছিল, তাঁর সম্পদের একটি অংশ এমন ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন।