বছরভর প্রকৃতির রুদ্ররূপে বিপর্যস্ত মানবজীবন, ফিরে দেখা বিশ্বে সাড়া ফেলা ঘটনা

কত হাহাকার, কত দুর্যোগ, প্রকৃতির তাণ্ডব দেখল 2025 ৷ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর বিশ্বজুড়ে মৃত্যুমিছিল ৷ বিপর্যয়ের বছর ফিরে দেখল ইটিভি ভারত ৷

YEARENDER 2025
বিশ্বের সাড়া ফেলা ঘটনার ছবি (ইটিভি ভারত)
হায়দরাবাদ: শেষের পথে 2025। এই বছরে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু ঘটনায় বিপর্যস্ত মানবজীবন ৷ বিপর্যয়ের তালিকায় রয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা, ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, দাবানল-সহ প্রকৃতির রুদ্ররূপ ও বড় দুর্ঘটনা ৷ এই সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে মানুষদের স্বাভাবিক জীবন । জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে কোনও দেশই রেহাই পায়নি ৷ বছর শেষে ফিরে দেখা যাক, বিশ্বজুড়ে সাড়া জাগানো কিছু ঘটনা ৷

নতুন বছরে পা-রাখার আগে 2025-এর একনজরে বিশ্বের বিপর্যয়

YEARENDER 2025
তিব্বত ভূমিকম্প (এএনআই)

তিব্বত ভূমিকম্প (Tibet Earthquake 2025): নতুন বছরের শুরুতে পরপর ভূমিকম্পে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয় তিব্বত । প্রত্যেক প্রহরে লাফিয়ে বাড়ে মৃতের সংখ্যা । আহত হন শতাধিক । কনকনে ঠান্ডার মাঝে গৃহহীন হয়ে পড়েন হাজার হাজার মানুষ। দিনটা ছিল 7 জানুয়ারি সকাল সাড়ে ছ'টা ৷ কমপক্ষে 126 জনের প্রাণ নিয়েছিল তিব্বতের ভূমিকম্প ৷ ভোরবেলাতেই আতঙ্কে রাস্তায় নামেন মানুষ । প্রায় 1 মিনিট ধরে কম্পন অনুভূত হয় ৷ কম্পন টের পাওয়া গিয়েছিল, কলকাতা-সহ বাংলার একাধিক জায়গায় ৷ ভূকম্প অনুভূত হয়েছিল বাংলাদেশ, ভুটান এবং চিনেও ৷

YEARENDER 2025
দাবানলের গ্রাসে লস অ্যাঞ্জেলস (এপি)

লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানল (January 2025 Southern California wildfires): ভয়াবহ দাবানলের আগুন ছড়িয়ে পড়ে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে ৷ দ্রুত ছড়িয়ে পড়া আগুনে শতাধিক ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘরছাড়া হন হাজার হাজার মানুষ ৷ হলিউড তারকা-সহ হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। লস অ্যাঞ্জেলেসে ইটনের দাবানলে মৃত্যু হয় অন্তত 25 ৷ এই দাবানলে অন্তত 500 একরের বেশি এলাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায় ৷ আহত হন অনেক ৷ এক সপ্তাহ ধরে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা দেখিয়েছিল মানুষ ৷

ওয়াশিংটন বিমান দুর্ঘটনা (2025 Potomac River Mid-air Collision): জাতীয় বিমানবন্দরে ঢোকার মুখে আমেরিকায় যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনা। 29 জানুয়ারি ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনার সাক্ষী ছিল আমেরিকার রাজধানী ৷ মাঝ আকাশে আমেরিকান সেনার ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার সঙ্গে ধাক্কা লাগে আমেরিকার এয়ারলাইন্সের 5342 বিমানের ৷ রেগান ওয়াশিংটন জাতীয় বিমানবন্দরের কাছে, পোটোম্যাক নদীর উপর দুর্ঘটনাটি ঘটে । দুর্ঘটনার জেরে যাত্রীবাহী বিমানটি 2 টুকরো হয়ে যায়। সেই অবস্থায় নদীতে ভেঙে পড়ে। হেলিকপ্টারটি উল্টে পড়ে ৷ বিমান ও হেলিকপ্টারে থাকা 67 জনই মারা যান ৷

থামেনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, কমেনি বারুদের গন্ধ: 2022 সালে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ (Russia-Ukraine war) 2025 সালেও পরিণতির দিকে এগোতে পারেনি। প্রায় তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও শান্তি অধরা। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া শহর আর অসংখ্য মানুষের মৃত্যুমিছিলের মধ্যেও যুদ্ধবিরতির আলোচনা বারবার ব্যর্থ হয়েছে। প্রায় তিন বছর ধরে চলা সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন অসংখ্য মানুষ, ধ্বংস হয়েছে বিপুল সম্পত্তি। একাধিক দফায় আলোচনা হলেও স্থায়ী সমাধান এখনও অধরা। স্থায়ী সমাধানের আশায় বিশ্ব তাকিয়ে থাকলেও, বছর শেষে সেই আশায় হতাশার ছায়াই দীর্ঘ হয়েছে।

YEARENDER 2025
শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর শুক্রবার গাজায় ফিরছেন স্থানীয়রা (এপি)

ইজরায়েল-হামাস শান্তি চুক্তি (Gaza–Israel conflicts) : একই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে আলোচনায় আসে (Israel-Hamas) শান্তি চুক্তির প্রসঙ্গ। 2023 সালের অক্টোবরে যখন হামাস ও প্যালেস্তাইন অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি গাজা উপত্যকা থেকে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে 'অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড' নামে একটি বড় আকারের আক্রমণ শুরু করে। দীর্ঘ 24 মাসের যুদ্ধে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের গাজা ৷ আন্তর্জাতিক মহলের একাধিক চেষ্টার পরও সমস্যার সমাধান হয়নি ৷ বরং, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির আরও খারাপ হয়েছে ৷ দ্বিতীয়বার মসনদে আসার পর থেকেই ইজরায়েল ও হামাস প্রসঙ্গে একাধিক পদক্ষেপ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ সংঘাতের আবহে শান্তির চেষ্টা চললেও পরিস্থিতি ছিল টানটান। দীর্ঘ 2 বছর পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত 'গাজা শান্তি চুক্তির' প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করে ইজরায়েল এবং হামাস ৷

YEARENDER 2025
অশান্ত নেপাল (এপি)

নেপালে জেন জি আন্দোলন (2025 Nepalese Anti-Government Protests) : ভারতের প্রতিবেশী দেশ নেপালে ঘটে গিয়েছে এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। বিভিন্ন দাবি ও সোশাল মিডিয়া ব্যান করার প্রতিবাদে নেপালে জেন জি আন্দোলন (Nepal Gen Z Movement) শুরু হয়। তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখায় তারা। পরিস্থিতি পৌঁছয় চরমে ৷ প্রাণ যায় অন্তত 20 জনের ৷ কেপি শর্মা ওলি পদত্যাগ করেন গত 9 সেপ্টেম্বর, প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন সুশীলা কার্কি।

YEARENDER 2025
হংকংয়ে টাওয়ার জ্বলার মুহূর্ত (এপি)

হংকং অগ্নিকাণ্ড (Hongkong Fire): 27 নভেম্বর বুধবার বিকেল (স্থানীয় সময়), হংকং-এর এক আবাসনে ভয়াবহ আগুনে মৃত্যু হয় প্রায় 300 জনের। ধোঁয়া, আতঙ্ক আর দগ্ধ ভবনের ছবি নাড়িয়ে দেয় বিশ্বকে। কালো টাওয়ারগুলি থেকে উদ্ধার হয় ঝলসানো দেহ ৷ কয়েক'শো মানুষের কোনও খোঁজ মেলেনি ৷ জানা যায়, তাই পো জেলার ওয়াং ফুক কোর্টের বেশ কয়েকটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে মেরামতির কাজের জন্য বাঁশের খাচা করা হয়েছিল ৷ সেখানেই প্রথমে আগুন লাগে ৷ এরপরই অ্যাপার্টমেন্টগুলি থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায় ৷

নর্থ ম্যাসিডোনিয়া (North Macedonia Nightclub Fire): ইউরোপের নর্থ মেসিডোনিয়ার নাইটক্লাবে বিধ্বংসী আগুন ৷ পুড়ে মৃত্যু হয় অন্তত 60 জনের ৷ 16 মার্চ, মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে নর্থ ম্যাসিডোনিয়ার কোচানি শহরে ৷ আহত হন 155 জন ৷ সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা জানান দেশের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী পানাশ টশকোভস্কি ৷ মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় রাত 2.35 মিনিট নাগাদ ক্লাবে আগুন ধরে ৷ তখন স্থানীয় একটি ব্যান্ডের দলের অনুষ্ঠান হচ্ছিল ৷ তিনি জানান, ওই নাইটক্লাবে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তরুণ-তরুণী ৷ তাঁরা বাজি পোড়াচ্ছিলেন ৷ সেখান থেকেই ক্লাবের ছাদে আগুন ধরে ৷ এই ঘটনার ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে বহু মানুষ ধোঁয়া দেখে আতঙ্কিত হয়ে ছুটোছুটি করছেন ৷ ব্যান্ডের গায়ক থেকে শুরু করে অন্যরাও ভিড়ে যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছিলেন ৷ তবে তাতেও শেষরক্ষা হয়নি ৷

কঙ্গো (Congo Boat Incident): 19 এপ্রিল, মধ্য আফ্রিকার দেশ কঙ্গোয় ঘটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ! নৌকায় আগুন লেগে, জলে ডুবে অন্তত 143 জনের মৃত্যু হয় ৷ কঙ্গোয় এই ভয়ানক দুর্ঘটনায় অনেক যাত্রী নিখোঁজ হয়ে যান ৷ আগুন লাগার পর নৌকাটি নদীতে উল্টে যায় ৷ গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোর ইকুয়েটুর প্রদেশের রাজধানী এমবানডাকার কাছে ৷ রুকি ও বিশ্বের সবচেয়ে গভীর কঙ্গো নদীর সংযোগস্থলে এই বিপর্যয় ঘটে। কাঠের নৌকাটিতে আগুন ধরে যাওয়ার সময় তাতে শতশত যাত্রী ছিলেন বলে জানা যায় ৷ মধ্য আফ্রিকার একটি বিশাল দেশ কঙ্গো, যার আয়তন 2.3 মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার ৷ কঙ্গোতে রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল ৷ বিমানগুলি সীমিত সংখ্যক শহরেই পরিষেবা প্রদান করে। তাই ফলস্বরূপ মানুষজন প্রায়শই হ্রদ, নীল নদের পরে আফ্রিকার দ্বিতীয় দীর্ঘতম কঙ্গো নদীপথে যাতায়াত করেন ৷ এখানে জাহাজডুবির ঘটনা প্রায়ই ঘটে ও মৃত্যুর সংখ্যা প্রায়শই বেশি হয়।

ইরাক (Iraq Shopping Mall Fire): ইরাকের পূর্বাঞ্চলীয় কুত শহরের একটি পাঁচতলা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে আগুন লাগে। 17 জুলাইয়ের ওই ঘটনায় মৃত্যু হয় কমপক্ষে 61 জনের । ঘটনায় বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছে বলে জানায় সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। ঘটনার পর, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ওয়াসিত প্রদেশে তিনদিনের শোক ঘোষণা করা হয়।

YEARENDER 2025
বাংলাদেশ বিমান দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকার্যের ছবি (এপি)

বাংলাদেশে বিমান দুর্ঘটনা (2025 Dhaka Chengdu J-7 Crash): 21 জুলাই বাংলাদেশে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা ঘটে ৷ মৃত্যু হয় অন্তত 32 জনের ৷ আহতের সংখ্যাটা 165 ৷ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার উত্তরায় দিয়াবাড়িতে দুপুর 1টা নাগাদ মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক ভবনে ভেঙে পড়ে বাংলাদেশে বায়ুসেনার প্রশিক্ষণরত বিমান ৷ এফটি-7 বিজিআই মডেলের বিমান ভেঙে পড়তেই হাহাকার পড়ে যায় ৷ দাউদাউ জ্বলতে শুরু স্কুল ভবনের একাংশ। ঝলসে যায় পড়ুয়ারা ৷ আর্তনাদ ও ধ্বংস্তূপে পরিণত হয় এলাকা ৷ খন্দকার বিমান ঘাঁটি থেকে প্রায় 11 কিলোমিটার দূরে উত্তরা এলাকায় মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজটি অবস্থিত ৷ যান্ত্রিক ত্রুটি অনুভূত হতেই ঘনজনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন ৷ কিন্তু তার মাঝেই ভেঙে পড়ে ওই প্রশিক্ষণরত বিমানটি ৷

আফগানিস্তান ভূমিকম্প (Afghanistan Earthquake): 1 সেপ্টেম্বর, ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে পূর্ব আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশ ৷ ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, সেদেশের স্থানীয় সময় রবিবার মধ্যরাতে রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 6.3 ম্যাগনিটিউড ৷ মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, কম্পনের মাত্রা ছিল 6 ৷ এরপর একাধিক আফটারশকে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তান ৷ এর পর একাধিক বার ভূমিকম্প পরবর্তী কম্পন (আফটারশক)-এ কেঁপে ওঠে আফগানভূম। তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ে ঘরবাড়ি। বহু মানুষ তাতে চাপা পড়ে যান। গ্রামের পর গ্রাম ধূলিসাৎ হয়ে যায় ভূমিকম্পে। তৎপরতার সঙ্গেই ভূমিকম্প কবলিত এলাকাগুলিতে উদ্ধারকাজ শুরু করে তালিবান সরকার। ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে মৃত্যু হয় প্রায় হাজার জনের ৷ আহত হন কমপক্ষে 2,500 জন ৷

মায়নমার ভূমিকম্প (Myanmar Earthquake): মায়ানমার যেন মৃত্যপুরী হয়ে ওঠে ! জোরালো ভূমিকম্পে তছনছ হয়ে যায় ভারতের পড়শি দেশ ৷ জোড়া ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা 1 হাজার 600 জনের বেশি ৷ রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 7.7। ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মান্দালয়ের । রাজধানী নেপিডোর অবস্থাও বেশ খারাপ ৷ ভয়াবহ কম্পনে আহত হন কমপক্ষে 3 হাজার 408 জন ৷ খুঁজে পাওয়া যায়নি প্রায় অন্তত 150 জনকে ৷ ভূমিকম্পে তছনছ হয়ে যায় নেপিডোর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ৷ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মায়ানমারকে সাহায্য় করে ভারত-সহ একাধিক দেশ ৷

YEARENDER 2025
ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার প্রভাবে তছনছ হয়ে গিয়েছে দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা (এএনআই)

শ্রীলঙ্কা (Srilanka Cyclone Ditwah): নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার তাণ্ডবে তছনছ হয়ে যায় শ্রীলঙ্কার বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ মৃত্যু হয় দেড়শোরও বেশি মানুষের ৷ নিখোঁজ হন 191 জন আর প্রায় 78 হাজার মানুষ ঘরছাড়া ৷ তাঁরা অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নেন ৷ দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ প্রভাব পড়েছিল ভারতের তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশে ৷ ভারী বৃষ্টি আর প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় কোথাও ধস নামে, কোথাও যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷ বাতিল হয় একাধিক বিমান ৷ এই দুর্যোগের মাঝে দ্বীপরাষ্ট্রে আটকে পড়েন বহু ভারতীয় ৷ তাঁদের ফেরানোর ব্যবস্থা করে বিদেশমন্ত্রক ৷

YEARENDER 2025
জাফর এক্সপ্রেস (ফাইল চিত্র)

জাফর এক্সপ্রেস হামলা (2025 Jaffar Express Hijacking): গত মার্চ মাসে হামলা হয় জাফর এক্সপ্রেসে ৷ বালোচ জঙ্গিদের হাতে প্রায় দেড়দিন অবরুদ্ধ ছিল জাফর এক্সপ্রেস। প্রায় পাঁচশো যাত্রী পণবন্দি ছিলেন বালোচ জঙ্গিদের হাতে। ট্রেনে হামলায় বালোচিস্তানে জঙ্গিরা 21 জন পণবন্দির মৃত্যু ও পাক সেনার আধা সামরিক বাহিনীর চার জওয়ানের প্রাণহানি ঘটে ৷

YEARENDER 2025
বন্ডি বিচে ইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বন্দুকবাজের হামলার পর এলাকায় পুলিশ মোতায়েন (এপি)

সিডনির বন্ডি বিচে হামলা (Gunmans Fire at Bondi Beach): ইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দুই বন্দুকবাজ নির্বিচারে গুলি চালায় ৷ রক্তাক্ত হয়ে ওঠে বিখ্যাত সিডনির বন্ডি বিচ ৷ গত 15 ডিসেম্বর ইহুদিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল ৷ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ দুই বন্দুকবাজের হামলায় প্রাণ যায় 16 জনের ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত হন আরও 20 জন ৷ সেই দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান প্রাক্তন ইংল্যান্ড ক্রিকেট অধিনায়ক মাইকেল ভন ৷ হামলার সময় বন্ডি সমুদ্রসৈকতের নিকটবর্তী একটি রেস্তোরাঁতেই ছিলেন তিনি ৷

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভারত

এছাড়াও এপ্রিল-জুনে এই বছর এপ্রিল মাসে উত্তর ভারতে দীর্ঘ সময় ধরে ভয়াবহ গরম পড়েছিল। দিল্লি-সহ একাধিক শহরে দিনের বেলায় তাপমাত্রা 45 ডিগ্রি পর্যন্ত হয়েছিল। অসম, মণিপুর এবং মিজোরামে ভয়াবহ বৃষ্টিপাতের কারণে বড়সড় বন্যা এবং ভূমিধস হয় ৷ এই বছরে পঞ্জাবে বর্ষার শেষে বড় বন্যা হয়। অক্টোবরে অন্ধ্র উপকূলের দিকে ঘূর্ণিঝড় 'মোন্থা' আছড়ে পড়ে। নভেম্বর-ডিসেম্বরে ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়া'-র প্রভাবে চেন্নাই জলমগ্ন হয়ে যায়। ভারতের বাইরে পরিস্থিতি ছিল আরও ভয়াবহ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিশ্ব

এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে একাধিক দেশ। ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অংশে বন্যায় কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। চিনেও বন্যার প্রভাব পড়ে। এছাড়া আফ্রিকার ইথিওপিয়ার হাইলি গুব্বি আগ্নেয়গিরিতে প্রায় 10 হাজার বছর পর জেগে ওঠে ৷ সেখান থেকে নির্গত ছাইয়ের ঘন মেঘ, উত্তর-পশ্চিম ভারতের আকাশ দখল করে ৷ আতঙ্ক ছড়ালেও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি ৷

YEARENDER 2025

