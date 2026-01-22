বন্ডি বিচের পর নিউ সাউথ ওয়েলস, অস্ট্রেলিয়ায় ফের বন্দুকবাজের হামলাl; মৃত 3

বন্ডি বিচের পর নিউ সাউথ ওয়েলস, অস্ট্রেলিয়ায় ফের বন্দুকবাজের হামলাl; মৃত 3
সিডনির বন্ডি বিচের স্মৃতি এখনও টাটকা ৷ এর মধ্যে ফের বন্দুকবাজের হামলা অস্ট্রেলিয়ার ছোট্ট শহর নিউ সাউথ ওয়েলস-এর লেক কারজেলিগোয় ৷
Published : January 22, 2026 at 6:01 PM IST
সিডনি, 22 জানুয়ারি: ফের বন্দুকবাজের হামলা অস্ট্রেলিয়ায় ! এক হামলাকারীর গুলিতে দু'জন মহিলা-সহ তিন জনের মৃত্যু হয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলস-এর লেক কারজেলিগো এলাকায় ৷ আরেকজন আহত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, স্থানীয় সময় ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার বিকেলে ৷ বিকেল 4.40 মিনিট নাগাদ পুলিশের জরুরি পরিষেবায় এই গুলি চালনার ঘটনার ফোন আসে ৷
সিডনি থেকে 600 কিমি পশ্চিমে অবস্থিত এই কারজেলিগো শহরাঞ্চলে প্রায় 1 হাজার 500 জনের বসবাস ৷ পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অ্যান্ডি হল্যান্ড জানিয়েছেন, নিউ সাউথ ওয়েলস-এর লেক কারজেলিগোয় মিনিট খানেকের তফাতে ওই বন্দুকবাজ দু'জন দম্পতিকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে ৷ ঘটনাস্থলেই দু'জন মহিলা ও এক পুরুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ আরেকজন আহত পুরুষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ তাঁর জখম গুরুতর হলেও শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ৷
ওই অভিযুক্তকে পুলিশ চিহ্নিত করতে পেরেছে ৷ কিন্তু তার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করেনি ৷ পাশাপাশি মৃত ও আহতদের সঙ্গে সন্দেহভাজনের কী সম্পর্ক, তা এখনও জানা যায়নি ৷ নিউ সাউথ ওয়েলস-এর পুলিশ সন্দেহভাজনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে ৷ সে যাতে পালাতে না-পারে তার জন্য এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷
UPDATE: Police have commenced an investigation following reports of a shooting where three people have died at Lake Cargelligo this afternoon.— NSW Police Force (@nswpolice) January 22, 2026
About 4.40pm, emergency services were called to Walker Street, near Yelkin Street, Lake Cargelligo, following reports of a shooting.… https://t.co/XCvCpkL9Qz
এরপর সন্ধ্যা 6টার সময় এলাকার একটি পাব দ্য কমার্শিয়াল হোটেল বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ সাধারণ মানুষকে বাড়ি থেকে না-বেরনোর আবেদন জানিয়েছে পুলিশ ৷ দুর্ঘটনাস্থলের আশপাশের চত্বর এড়িয়ে যাওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে ৷
পুলিশ কর্তা হল্যান্ড সাংবাদিকদের বলেন, "অভিযুক্ত কোনও গাড়িতে চড়ে পালিয়ে গিয়েছে ৷ সে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ তাই এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কথা ভেবে এলাকাবাসীদের বাড়ি থেকে না-বেরনোর জন্য আবেদন করেছি ৷"
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় সিডনির 'দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ' সংবাদপত্রকে জানান, ছোট্ট শহরের সর্বত্র পুলিশের গাড়িতে ছয়লাপ হয়ে গিয়েছে ৷ আর অ্য়াম্বুল্যান্সও রয়েছে ৷ তিনি বলেন, "এই ছোট শহরাঞ্চলে মাত্র দু'টি প্রধান রাস্তা ৷ আমরা সারাক্ষণ সাইরেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি ৷" এই এলাকাতেই থাকেন অস্ট্রেলিয়ার সাংসদ রয় বাটলার ৷ তিনি এই গুলি চালনার ঘটনাকে ছোট শহরের জন্য 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা' বলে উল্লেখ করেছেন ৷ অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনকে তিনি বলেন, "এটা একটা ভয়াবহ সময় ৷ আমাদের কাছে এই বিষয়ে খুব বেশি তথ্য নেই ৷ নিহত ও তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই ৷"
এর আগে গত 14 ডিসেম্বর সিডনির সমুদ্র সৈকতে ইহুদিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হানুকা উদযাপনের দিন হামলার ঘটনা ঘটে ৷ প্রথমে মৃত্যু হয় 11 জনের ৷ পরে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় হামলাকারী বাবা ও ছেলে ৷ পরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 16 ৷ রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল সিডনির বিখ্যাত বন্ডি বিচ ৷ অস্ট্রেলিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই হামলায় প্ররোচনা দিয়েছিল ইসলামিক স্টেট গ্রুপ ৷
এদিন দেশজুড়ে সেই ঘটনার জাতীয় শোক দিবস পালিত হচ্ছিল ৷ এদিনই ফের বন্দুকবাজের হামলার ঘটনা ঘটল অস্ট্রেলিয়ার ছোট্ট শহরে ৷ বন্ডি বিচের মর্মান্তিক ঘটনার পর গতকালই অস্ট্রেলিয়ার সংসদে ঘৃণা ভাষণ বিরোধী এবং বন্দুকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আইন পাশ হয়েছে ৷