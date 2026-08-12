আমেরিকার দুটি অঙ্গরাজ্য 15 অগস্ট 'ভারত দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে
নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল রাজ্যজুড়ে 15 অগস্টকে "ভারত দিবস" হিসেবে ঘোষণা করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। একইভাবে নিউজার্সির গভর্নর মিকি শেরিলও একই ঘোষণা করেছেন।
By PTI
Published : August 12, 2026 at 6:30 PM IST
নিউইয়র্ক, 12 অগস্ট: একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের যাত্রা এবং ভারতীয়-মার্কিন সম্প্রদায়ের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি অঙ্গরাজ্য—নিউইয়র্ক ও নিউজার্সি—15 অগস্টকে "ভারত দিবস" হিসেবে ঘোষণা করেছে।
নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল পুরো অঙ্গরাজ্যজুড়ে 15 অগস্টকে "ভারত দিবস" হিসেবে ঘোষণা করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। একইভাবে নিউজার্সির গভর্নর মিকি শেরিলও একই ঘোষণা করেছেন। মঙ্গলবার নিউইয়র্কে অবস্থিত ভারতীয় কনস্যুলেট 'এক্স' হ্য়ান্ডেলে এই তথ্য জানিয়েছে। ভারতের 80 তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে এই ঘোষণা করা হয়েছে। কনস্যুলেট জানিয়েছে, এর মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতার যাত্রা এবং ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে তুলে ধরা হয়েছে।
নিউইয়র্ক ও নিউজার্সি— পাশাপাশি অবস্থিত এই দুটি অঙ্গরাজ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম ও প্রভাবশালী ভারতীয়-মার্কিন সম্প্রদায়ের বসবাস। উভয় অঙ্গরাজ্যের ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাসিন্দারা ব্যবসা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি, শিক্ষা ও জনসেবার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। নিউইয়র্কে গভর্নর হোকুলের ঘোষণায় অঙ্গরাজ্যের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও নাগরিক জীবনে ভারতীয়-মার্কিন সম্প্রদায়ের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রাম এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, স্বশাসন ও গণতন্ত্রের প্রতি দেশটির অঙ্গীকারের বিষয়টিও এতে তুলে ধরা হয়েছে।
নিউজার্সিতে গভর্নর শেরিলের ঘোষণায় এই অঙ্গরাজ্যকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম ও প্রাণবন্ত ভারতীয়-মার্কিন সম্প্রদায়ের আবাসস্থল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গবেষণা, প্রযুক্তি, ব্যবসা, জনসেবা ও সামাজিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাদের অবদানের স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। নিউইয়র্কে অবস্থিত ভারতীয় কনস্যুলেট এই ঘোষণার জন্য উভয় গভর্নরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। কনস্যুলেট জানিয়েছে, এর মাধ্যমে ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব এবং ওই দুই অঙ্গরাজ্যে ভারতীয়-মার্কিনদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি মিলেছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ভারতের স্বাধীনতা দিবসকে স্বীকৃতি জানানোর সর্বশেষ ঘটনা এটি। উল্লেখ্য, সারা দেশজুড়ে ভারতীয়-মার্কিন সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পতাকা উত্তোলন ও বিভিন্ন সামাজিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই দিনটি উদযাপন করে থাকে।
এর আগে চলতি মাসের শুরুর দিকে ম্যাসাচুসেটসের গভর্নর মরা হিলিও 15 অগস্টকে "ভারত দিবস" হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন এবং অঙ্গরাজ্যে ভারতীয় প্রবাসীদের অবদানের স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। 1 অগস্ট জারি করা এক ঘোষণাপত্রে হিলি (Healey) বার্ষিক স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মাধ্যমে নাগরিক সম্পৃক্ততা, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করেন।