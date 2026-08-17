ইউক্রেনে ভারতীয় ধনকুবের লক্ষ্মী মিত্তলের ইস্পাত কারখানায় হামলা রাশিয়ার, মৃত 2

ইউক্রেনে ভারতীয় ধনকুবের লক্ষ্মী মিত্তলের ইস্পাত কারখানায় হামলা রাশিয়ার, মৃত 2
জখম হয়েছেন 13 জন ৷ এই হামলার ফলে ইউক্রেনের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানার কাজকর্ম আংশিকভাবে ব্যাহত হয়েছে ।
By PTI
Published : August 17, 2026 at 1:00 PM IST
কিভ, 17 অগস্ট: ইউক্রেনে এবার রাশিয়ার হামলার মুখে পড়ল ভারতীয় ধনকুবের লক্ষ্মী মিত্তালের ইস্পাত কারখানা 'আর্সেলরমিত্তাল'৷ রাশিয়ার হামলায় সেখানে দু'জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে ৷ জখম হয়েছেন 13 জন কর্মী ও কন্ট্রাক্টর ৷ এই হামলার ফলে ইউক্রেনের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানার কাজকর্ম আংশিকভাবে ব্যাহত হয়েছে ।
রাশিয়ার সরকারি সংবাদপত্র 'রোসিয়া গাজেতা'-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রবিবার ক্রিভি রিহ-তে অবস্থিত এই কারখানার প্রধান বিদ্যুৎ ও ব্লাস্ট ফার্নেস উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে আঘাত হানে রাশিয়া ৷ সংবাদপত্রটি জানিয়েছে, "রুশ হামলার পর ইউক্রেনের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা 'আর্সেলরমিত্তাল ক্রিভি রিহ' ঘোষণা করেছে যে, আপাতত আংশিক ভাবে কারখানার কাজকর্ম বন্ধ থাকছে ।" সেই প্রতিবেদনে এই কারখানাকে ইউক্রেনের কৌশলগত অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা কাঠামোর একটি অংশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে ।
আর্সেলরমিত্তালের প্রেস বিভাগকে উদ্ধৃত করে ইউক্রেনের ইংরেজি দৈনিক 'কিভ পোস্ট' জানিয়েছে যে, ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দু'জন নিহত এবং 13 জন কর্মী ও ঠিকাদার আহত হয়েছেন । তারা আরও জানিয়েছে যে, দমকলকর্মী, উদ্ধারকারী দল সেখানে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে ৷ আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য উপস্থিত রয়েছেন চিকিৎসাকর্মীরা ৷
হামলায় বিদ্যুৎ ও ব্লাস্ট ফার্নেসের কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রধান উৎপাদন কেন্দ্রগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া আংশিকভাবে স্থগিত করতে হয়েছে । প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, বিশেষজ্ঞরা সবদিক খতিয়ে দেখে বর্তমানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং মেরামতের সময়সীমা নির্ধারণ করছেন ।
'কিভ পোস্ট'-এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেসামরিক শিল্প পরিকাঠামো হিসেবে পরিচিত এই কারখানাটি 2022 সালেও রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শিকার হয়েছিল ৷ সেই সময় একটি রোলিং মিল ধ্বংস হয়ে যায় এবং একজন কর্মী নিহত হন ।
উল্লেখ্য, গত মাসেই কৃষ্ণ সাগরের ইউক্রেনীয় বন্দর চর্নোমোর্স্কে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মুখে পড়ে 13 জন ভারতীয় নাবিক একটি জাহাজে আটকে পড়েছিলেন ৷ এই খবর জানিয়েছিল 'ফরোয়ার্ড সিমেনস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া' (FSUI)। গোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা নেয় ইউক্রেনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ৷