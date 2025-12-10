ETV Bharat / international

ভোটের দিন ঘোষণার আগে পদ ছাড়লেন দুই উপদেষ্টা, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ

দিনকয়েক আগেই নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল উপদেষ্টা থেকে শুরু করে সরকারের কোনও পদে আছেন এমন কেউ ফেব্রুয়ারিতে হতে চলা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না ৷

2026 BANGLADESH ELECTION
বাংলাদেশের রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ (ফাইল চিত্র)
By PTI

Published : December 10, 2025 at 8:59 PM IST

ঢাকা, 10 ডিসেম্বর: নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার থেকে পদত্যাগ করলেন দুই উপদেষ্টা ৷ প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করে বুধবার বিকেলে পদত্যাগ করেন মাহফুজ আলম এবং আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ৷ আগেই নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল উপদেষ্টা থেকে শুরু করে সরকারের কোনও পদে আছেন এমন কেউ ফেব্রুয়ারিতে হতে চলা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না ৷

মাহফুজ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন ৷ স্থানীয় সরকারের পাশাপাশি ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ-সহ আরও কয়েকটি মন্ত্রকের দায়িত্বে সামলাতেন আসিফ ৷ ইতিমধ্যেই তাঁদের পদত্য়াগ পত্র গ্রহণ করেছেন ইউনূস ৷ তাঁর কার্যালয় থেকে জারি করা এক বার্তায় এই দু'জনকে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখা হয়েছে, "আওয়ামী লীগের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটাতে তাঁদের ভূমিকা বাংলাদেশ কোনওদিন ভুলবে না ৷ এত কম সময়ের মধ্যে জাতি নির্মাণে তাঁরা যে অবদান রেখেছেন, তা চিরকাল বাংলাদেশের নাগরিকরা মনে রাখবেন ৷"

মাহফুজ এবং আসিফ দু'জনেই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন ৷ 2024 সালের 5 অগস্ট হাসিনা দেশ ছাড়ার তিনদিন পর অন্তর্রর্তী সরকার শপথ নিলে উপদেষ্টা হন এই দু'জন ৷ এর আগে ছাত্র আন্দোলনের আরও এক নেতা নাহিদ ইসলাম উপদেষ্টা পর্ষদ ছেড়ে দিয়েছিলেন ৷ তিনি আরও কয়েকজনকে নিয়ে নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি গঠন করেন ৷ মাহফুজও আগেই জানিয়েছিলেন তিনিও আগামী নির্বাচনে লড়াই করবেন ৷ এবার উপদেষ্টার পদ ছেড়ে দিয়ে আরও একবার সেই বার্তাই দিলেন তিনি ৷

একদিন আগে মঙ্গলবার বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের প্রধান এএমএম নাসিরউদ্দিন জাানান, দিনদুয়েকের মধ্যেই নির্বাচনের দিন ঘোষণা হবে ৷ এই ঘোষণার একদিনের মধ্যেই পদত্যাগ করলেন দুই উপদেষ্টা ৷ হাসিনার দেশ ছাড়ার পর গত 15 মাসেরও বেশি সময় ধরে সরকার চালাচ্ছে অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ এবার নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷

নির্বাচনের আগে সরগরম বাংলাদেশের রাজনীতি ৷ ভোটের দিন ঘোষণার আগেই প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে বিএনপি ৷ অন্যদিকে, একদা পরপর টানা তিনবার বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জেতা আওয়ামী লীগ এবারের ভোটে নেই ৷ দলের নেতাদের বিরুদ্ধে থাকা মানবাধিকার বিরোধী অভিযোগ নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর বিধিনিষেধ জারি করেছে প্রশাসন ৷ এই ঘোষণার পরপরই নির্বাচন কমিশনও জানিয়ে দেয় এবারের ভোটে লড়তে পারবে না হাসিনার দল ৷

অন্যদিকে, পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করা জামাতও এবারের নির্বাচনে বড় ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ দখল করেছে জামাতের ছাত্র সংগঠন ৷ এমনই আবহে নিজেদের পায়ের তলার মাটি ক্রমশ শক্ত করছে নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি ৷ এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক ৷ এবার ভোট ঘোষণার ঠিক আগে পদ ছাড়লেন দুুই উপদেষ্টা ৷

