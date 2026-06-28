বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেল কোম্পানির কপ্টার ভেঙে মৃত 14, ফ্রান্সে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন 11 জন

বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেল কোম্পানির কপ্টার ভেঙে মৃত 14, ফ্রান্সে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন 11 জন
একই দিনে বিশ্বের দু'টি ভিন্ন জায়গায় বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 25 জনের ৷ একটি ফ্রান্সে এবং অন্যটি সৌদি আরবে ৷
By PTI
Published : June 28, 2026 at 8:38 PM IST
প্যারিস, 28 জুন: বিশ্বের দুই ভিন্ন জায়গায় দু'টি বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মোট 26 জনের ৷ একটি ঘটনা ঘটেছে সৌদি আরবে ৷ বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল কোম্পানি সৌদি আরামকোর হেলিকপ্টার ভেঙে মৃত্যু হয়েছে 14 জনের ৷ অন্যদিকে পূর্ব ফ্রান্সের ন্যান্সি শহরের কাছে একটি অসামরিক বিমান ভেঙে 11 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ দুটি ক্ষেত্রেই উদ্ধারের কাজ চলছে ৷
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার রিপোর্ট অনুযায়ী, ফ্রান্সে বিমানটির পাইলট-সহ 11 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে 5 জন পড়ুয়া এবং 5 জন ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন ৷ বিমানটি একটি প্যারাশুট প্রশিক্ষণ স্কুলের ৷ বিমানটি ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত তুম্বেলন শহরতলিতে ভেঙে পড়ে ৷ বিমানে থাকা সকলেরই মৃত্যু হয়েছে ৷ স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্যমের প্রকাশিত প্রতিবেদনের কয়েকটি অংশ উল্লেখ করে আল জাজিরা জানিয়েছে, ওই বিমানে থাকা সকলে স্কাইডাইভ ট্রিপে যাচ্ছিলেন ৷ দেশের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন ৷ প্রশাসনের অন্য শীর্ষ কর্তারাও একে একে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়েছেন ৷
সরকারি সূত্রে খবর, বিমানটি ন্যান্সি শহরের অদূরে ন্যান্সি-এসে এয়ারফিল্ড থেকে রওনা দেয় ৷ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় ওই বিমানটিতে ৷ কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়ে বিমানটি ৷ এয়ারফিল্ডের একেবার ধার ঘেঁষে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷ আর কয়েক মিটার এদিক-ওদিক হলে সেটি বসতি এলাকায় উপর ভেঙে পড়লে, মৃতের সংখ্যা আরও বেড়ে যেত ৷ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জরুরি পরিষেবা ৷
অন্যদিকে, সৌদি আরবে তেল কোম্পানি সৌদি আরামকো'র হেলিকপ্টার ভেঙে মৃত্যু হয়েছে 14 জনের ৷ সৌদি প্রেস এজেন্সি (এসপিএ) জানিয়েছে, রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে রাস তানুরাতে ৷ এসপিএ জানিয়েছে, "সৌদি আরামকো'র একটি কপ্টার 28 জুন স্থানীয় সময় রবিবার ভোর 6টা নাগাদ রাস তানুরা-য় ভেঙে পড়ে ৷ শক্তিসম্পদক মন্ত্রক শোক প্রকাশ করেছে ৷" বিমানে থাকা 14 জনই প্রাণ হারিয়েছেন এবং তাঁরা সবাই সৌদির নাগরিক ছিলেন ৷ এই ঘটনা কী করে ঘটল, তার কারণ অনুসন্ধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছে ৷ সৌদি আরামকো বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেল কোম্পানি ৷