পাকিস্তানে জঙ্গি হামলায় ডিএসপি-সহ 11 পুলিশকর্মীর মৃত্যু, পাল্টা অভিযানে নিকেশ 18

পাকিস্তানে জঙ্গি হামলায় ডিএসপি-সহ 11 পুলিশকর্মীর মৃত্যু, পাল্টা অভিযানে নিকেশ 18
ATTACK ON PAK POLICE : অভিযান শেষ করে পুলিশ দলটি যখন ফিরছিল, দুষ্কৃতীদের মদতে 'ফিতনা-আল-খাওয়ারিজ' জঙ্গিরা হামলা চালায়। 18 জন খাওয়ারিজ জঙ্গিকে খতম করেছে পুলিশ।
By PTI
Published : November 12, 2026 at 7:19 AM IST
পেশোয়ার, 12 নভেম্বর : পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের কোহাট জেলায় অবৈধ সোনাখনিতে অভিযান চালিয়ে ফেরার সময় পুলিশের একটি দলের উপর হামলায় অন্তত 11 জন নিরাপত্তাকর্মী নিহত হয়েছেন। তবে, এই লড়াইয়ে 18 জন জঙ্গিকেও নিকেশ করেছে পুলিশ ৷
খাইবার পাখতুনখোয়া পুলিশের জনসংযোগ অধিকর্তা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, কোহাট শহরের কাছে দারাবুকাচ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে অভিযান চালাচ্ছিলেন ওই নিরাপত্তাকর্মীরা। তাঁরা ফেরার সময় ঘিরে ধরে গুলি চালায় জঙ্গিরা ৷
Civil Admn & Kohat Police conducted an operation against illegal gold mining mafia. On the instigation of criminal elements,Fitna al-Khawarij attacked the police party. Brave police Jawans fought back valiantly. 18 Khawarij sent to hell. 10 KP Police personnel embraced martyrdom https://t.co/giMzo4KGg4— KP Police (@KP_Police1) November 11, 2026
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "অভিযান শেষ করে পুলিশ দলটি যখন ফিরছিল, দুষ্কৃতীদের মদতে 'ফিতনা-আল-খাওয়ারিজ' জঙ্গিরা পুলিশের উপর হামলা চালায়। পুলিশকর্মীরা হামলাকারীদের মোকাবিলা করে 18 জন খাওয়ারিজ জঙ্গিকে খতম করেছে।" এই ঘটনায় 11 জন পুলিশকর্মী নিহত হয়েছেন বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।
নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর জঙ্গিদের বোঝাতে পাকিস্তান সরকার 'ফিতনা-আল-খাওয়ারিজ' শব্দটি ব্যবহার করে।
বিবৃতি অনুযায়ী, দারাবো কুচ এলাকায় অবৈধ খনি থেকে সোনা উত্তোলনে যুক্ত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে খাইবার পাখতুনখোয়া ও স্থানীয় প্রশাসন এই অভিযান চালিয়েছিল। এই ঘটনার ফলে দুষ্কৃতী চক্র এবং ফিতনা-আল-খাওয়ারিজ জঙ্গিদের মধ্যে যোগসাজশ সামনে এসেছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
পুলিশের মুখপাত্র মহম্মদ নৌমান জেব জানিয়েছেন, কোহাট জেলার গাম্বাত কোহাট এলাকায় যাওয়ার পথে কোহাট ও কারাকের মধ্যবর্তী দারবোকচ জলন্ধর বান্দা এলাকায় পুলিশ দলটি গুলিবর্ষণের মুখে পড়ে।
নিহতদের মধ্যে গাম্বাতের ডিএসপি হায়দার জামান এবং সাব-ইন্সপেক্টর মুখতিয়ার রয়েছেন বলে জেব জানিয়েছেন। হামলার সময় পুলিশের পাঁচটি মোবাইল ভ্যানেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।
পুলিশের মুখপাত্র জানান, হামলাকারীরা পুলিশকর্মীদের লক্ষ্য করে লাগাতার গুলি চালাতে থাকে ৷ পাল্টা গুলি চালায় পুলিশও ৷ দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র গুলির লড়াই চলতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশের গাড়ি ও বিশাল পুলিশ বাহিনী পাঠানো হয়। হামলার পর ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্স টিচিং হাসপাতালে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।
খাইবার পাখতুনখোয়ার রাজ্যপাল ফয়জল করিম কুন্দি পুলিশকর্মীদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এই ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন বলে তাঁর দপ্তর থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।
'পাকিস্তান ইনস্টিটিউট ফর কনফ্লিক্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ'-এর তথ্য অনুযায়ী, গত 30 অক্টোবর থেকে 5 নভেম্বর পর্যন্ত দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে যথেষ্ট অস্থিরতা দেখা গিয়েছে। এই সময়ে খাইবার পাখতুনখোয়া ও অন্য জেলাগুলির একাংশে নতুন করে জঙ্গি কার্যকলাপ বাড়তে থাকায় সন্ত্রাসদমন অভিযানও জোরদার করা হয়েছে।
সন্ত্রাসদমন লড়াই থেকে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) পরিচালিত খাইবার পাখতুনখোয়া সরকারের 'ইচ্ছাকৃতভাবে সরে থাকার' অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় সরকার গত 11 অক্টোবর থেকে এই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে রাজ্যপালের শাসন ও জরুরি অবস্থা জারি করেছে।