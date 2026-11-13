নদীতে পড়ল যাত্রীবোঝাই ভ্যান, পাক অধিকৃত কাশ্মীরে 2 মহিলা-সহ মৃত 11
11 killed as passenger van: গত সপ্তাহেও গিলগিট থেকে ইসলামাবাদগামী যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে একটি ডাম্পারের সংঘর্ষে 8 জনের মৃত্যু হয়েছিল ।
By PTI
Published : November 13, 2026 at 12:23 PM IST
ইসলামাবাদ, 13 নভেম্বর: ফের ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা পাক অধিকৃত কাশ্মীরে । এবার ঘটনাস্থল গিলগিট-বালতিস্তান অঞ্চল । পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবোঝাই একটি ভ্যান সেতুর কাছ থেকে সোজা নদীতে পড়ে যায় । ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত 11 জনের । আহত হয়েছেন আরও 2 জন । শুক্রবার পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনাটি ঘটে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, গিলগিট থেকে ঘিজার জেলার ইয়াসিন উপত্যকার দিকে যাচ্ছিল ভ্যানটি । পথে মোরকাহ সেতুর কাছে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে গাড়িটি ইয়াসিন নদীতে গিয়ে পড়ে । খবর পেয়ে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করেন স্থানীয় উদ্ধারকারী দল । নদী থেকে 10 জনের দেহ উদ্ধার করা হয় । মৃতদের মধ্যে 2 জন মহিলা রয়েছেন ।
পাশাপাশি, এক শিশুসহ 3 জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে গুপিস সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটির মৃত্যু হয় । ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 11 ।
পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত ও আহত প্রত্যেকেই ইয়াসিন উপত্যকার বাসিন্দা । আহতদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক । প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গাড়িটি দ্রুতগতিতে ছিল । ফলে অতিরিক্ত গতির কারণেই দুর্ঘটনা কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ জানিয়েছে, কী কারণে চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারালেন, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে ।
দুর্ঘটনায় একসঙ্গে এতজন মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় ইয়াসিন উপত্যকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে । পাক অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট-বালতিস্তান অঞ্চলে দুর্ঘটনা নতুন নয় । গত সপ্তাহেও গিলগিট থেকে ইসলামাবাদগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে একটি ডাম্পারের সংঘর্ষ হয় হাজারা মোটরওয়ের হাভেলিয়ান ইন্টারচেঞ্জের কাছে । সেই ঘটনায় 8 জনের মৃত্যু হয়েছিল । আহত হয়েছিলেন অন্তত 30 জন ।
গত সপ্তাহের ওই দুর্ঘটনাতেও গাড়ির গতিবেগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন একাংশ যাত্রী । ফের আবারও দুর্ঘটনার জেরে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে । যাত্রীদের কথায়, বারবার একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । কিন্তু উপায় না থাকায় মানুষজন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন । তাঁদের মতে, সংশ্লিষ্ট সড়কে গাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক ।