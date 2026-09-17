ভারতের উপর 100 শতাংশ শুল্কের বোঝা চাপাবে আমেরিকা ? পাশ বিল
Russia Sanctions Bill: মার্কিন সংসদের নিম্নকক্ষের বিলের উপর ভোটাভুটি হয় । পক্ষে পড়ে 262টি ভোট । বিপক্ষে ভোট দেন 159 জন সাংসদ ।
Published : September 17, 2026 at 7:44 AM IST
ওয়াশিংটন, 17 সেপ্টেম্বর: রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের জেরে আবারও কি বড় মাশুল দিতে হবে ভারত কে ? সেই আশঙ্কাকে সত্যি করে হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভে পাশ হয়ে গেল বিশেষ নিষেধাজ্ঞা বিল । এর ফলে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখায় ভারত এবং চিনের উপর একশো শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে পারে আমেরিকা ।
স্থানীয় সময় বুধবার মার্কিন সংসদের নিম্নকক্ষের বিলের উপর ভোটাভুটি হয় । পক্ষে পড়ে 262টি ভোট । বিপক্ষে ভোট দেন 159 জন সাংসদ । বিলটি আপাতত গিয়েছে আমরিকার প্রেসিডেন্টে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে । তিনি সই করলেই সেটি আইনে পরিণত হয়ে যাবে ।
বিলের নাম লিন্ডসে ও.গ্রাহাম রাশিয়া এবং ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ আইন 2026 । দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা লিন্ডসে গ্রাহামকে স্মরণ করেই বিলটির এই নাম দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন মার্কিন সেনেটের সদস্য ছিলেন লিন্ডসে । গত 11 জুলাই তিনি প্রয়াত হন । জানা গিয়েছে, গত একবছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের পরামর্শের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে এই নিষেধাজ্ঞা বিল।
বিলের খসড়া তৈরির একটি পর্যায়ে ট্রাম্প প্রস্তাব দেন ইরানের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি আছে তার মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক বিলে। সেই প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন বাকিরা । এখানেই প্রস্তাব করা হয়েছে চিনের থেকে তেল ও গ্যাস কেনার জন্য আমেরিকা ভারতের পাশাপাশি চিনের উপর একশো শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে পারেন । বিল পাশের পর ডেমোক্র্য়াট সাংসদ রিচার্ড ব্লুমেন্থালের সঙ্গে কথা বলেছে সংবাদসংস্থা পিটিআই । ভারত এবং চিনকে হঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "ভালো হয় আপানার অন্য কোথাও থেকে তেল কিনুন ।"
ইতিমধ্য়েই বিলটিকে সমর্থন জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি । তিনি বলেন, "যুদ্ধ-পরিস্থিতিকে কখনও কখনও এমন সময় আসে যখন কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়ার থেকে খানিকটা হলেও খারাপ বা অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয় । এখানেও সেটাই হয়েছে । "
দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর থেকেই ভারতের উপর বাড়তি শুল্ক চাপিয়ে দেওয়ার নীতি নিয়েছেন ট্রাম্প । এর আগে রাশিয়ার তেল কেনায় একলাফে শুল্কের পরিমাণ বেড়ে হয় 50 শতাংশ । কয়েক মাস পর তা উল্লেখযোগ্য হারে কমেও যায় । এবার আবার রাশিয়া থেকে তেল কেনার শাস্তি হিসেবে ভারতের উপর চাপ আরও বাড়ানোর কৌশল নিল আমেরিকা ।