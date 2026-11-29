আফগানিস্তানে স্কুলের পাশে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত 10, আহত 110 ! অধিকাংশই পড়ুয়া
Afghanistan: প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বিস্ফোরক সংরক্ষণ অথবা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গাফিলতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ।
By ANI
Published : November 29, 2026 at 1:08 PM IST
কাবুল, 29 নভেম্বর: সকালে ক্লাস চলছিল । সহপাঠীদের সঙ্গে পড়াশোনায় ব্যস্ত ছাত্রছাত্রীরা । আচমকাই বিকট বিস্ফোরণের শব্দ । মুহূর্তের মধ্যে কেঁপে উঠল স্কুলবাড়ি । ভেঙে পড়ল ছাদ, চুরমার হয়ে গেল জানলার কাচ । চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল বই, খাতা, কলম আর পড়ুয়াদের জুতো । রক্তাক্ত অবস্থায় স্কুলের ভিতরে পড়ে রইল বহু শিশু । আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কুনার প্রদেশের আসাদাবাদে শনিবারের এই ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে অন্তত 10 জনের । আহত 110 । স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, হতাহতদের প্রায় 97 শতাংশই স্কুলপড়ুয়া ।
আফগান সংবাদমাধ্যম টোলো নিউজের খবর অনুযায়ী, প্রাদেশিক রাজধানী আসাদাবাদের শাগি মিডল স্কুলের কাছে একটি বাড়িতে বিস্ফোরণটি ঘটে । ওই বাড়িটি খননকাজে ব্যবহারের জন্য বিস্ফোরক তৈরি ও মজুতের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল । কুনার-নুরিস্তান মহাসড়কে পাথর ভাঙা ও খননকাজের জন্য সেখানে বিস্ফোরক প্রস্তুত করা হতো বলে জানা গিয়েছে ।
প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বিস্ফোরক সংরক্ষণ অথবা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গাফিলতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে । তবে ঠিক কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন ।
বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল স্কুলবাড়ি
প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, শনিবার সকাল নাগাদ আচমকাই স্কুলের পাশের বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে । তার অভিঘাতে স্কুলের জানলার কাচ ভেঙে যায় । কোথাও ছাদের অংশ ভেঙে পড়ে, কোথাও আবার ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যায় পড়ুয়ারা ।
শাগি মিডল স্কুলের এক ছাত্র তাসাল টোলো নিউজকে জানিয়েছে, ঘটনার সময় তারা শ্রেণিকক্ষে বসেছিল । আচমকাই বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পায় তারা । মুহূর্তের মধ্যে জানলার কাচ ভেঙে পড়ে । বহু সহপাঠী গুরুতর আহত হয়। কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে যায় সে ।
স্কুলের এক কর্মী লতিফুল্লাহ জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের পর স্কুলের ভিতরে পড়ে ছিল আহত ও মৃত পড়ুয়ারা । চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাদের বই, খাতা, কলম এবং জুতো । তাঁর কথায়, পাশের বাড়ি থেকে বিস্ফোরণের শব্দ আসার পরই স্কুলের ভিতরে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় ।
আর এক আহত ছাত্রের আত্মীয় নাজিবুল্লাহ জানিয়েছেন, নিজের দোকানে থাকাকালীন বিস্ফোরণের শব্দ শুনে তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে যান । সেখানে গিয়ে দেখেন, শিক্ষক ও পড়ুয়ারা আতঙ্কিত অবস্থায় রয়েছেন । অনেক ছাত্রছাত্রীর শরীরে রক্তের দাগ । ভেঙে পড়া ছাদ এবং জানলার কাচের আঘাতে জখম হয়েছে বহু শিশু ।
আহতদের হাসপাতালে স্থানান্তর
কুনার প্রদেশের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান সামিউল হক হকবায়ান জানিয়েছেন, আহতদের প্রথমে কুনার প্রাদেশিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । যাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক, তাঁদের পাঠানো হয়েছে পার্শ্ববর্তী নানগরহার আঞ্চলিক হাসপাতালে । স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, সামান্য আহত কয়েক জন প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। বাকিদের চিকিৎসা চলছে । তবে বিস্ফোরণের অভিঘাতে আহতদের মধ্যে বেশ কয়েক জনের অবস্থা নিয়ে প্রথমে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল ।
এক আহত ছাত্রের দাদু আমানত খান জানিয়েছেন, তাঁর নাতির পায়ে, পেটে, মাথায় এবং হাতে আঘাত লেগেছে । স্কুলের ভিতরে কী ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা পরিবারের সদস্যদের বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট ।
খনি সংস্থার গাফিলতি নিয়ে তদন্ত
ঘটনার পর থেকেই স্কুলের কাছাকাছি এলাকায় বিস্ফোরক মজুত ও প্রস্তুতির অনুমতি কীভাবে দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । খনন সংস্থাগুলির ব্যবহারের জন্য তৈরি বিস্ফোরক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এত কাছে রাখা হয়েছিল কেন, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন ।
কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা, বিস্ফোরক তৈরির সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধি মানা হয়নি । তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে নারাজ প্রশাসন ।
আফগানিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রক এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছে । নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আহত পড়ুয়াদের চিকিৎসা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সাহায্য করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে । প্রাক্তন আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইও ঘটনার নিন্দা করে আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন ।
স্কুলে বিস্ফোরণ নতুন নয়
এই ঘটনা ফের আফগানিস্তানের স্কুলগুলির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে । চলতি বছরের অগস্টে কাবুলের একটি স্কুল চত্বরে গ্রেনেড হামলায় 40 জনেরও বেশি শিশু আহত হয়েছিল । আহতদের বয়স ছিল 9 থেকে 14 বছরের মধ্যে বলে জানিয়েছিল আল জাজিরা । কুনারের সাম্প্রতিক বিস্ফোরণ সেই উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে দিল । খনি সংস্থার বিস্ফোরক প্রস্তুতির জায়গা থেকে একটি স্কুল কতটা নিরাপদ দূরত্বে থাকা উচিত, সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে । প্রশাসনের তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এখন সেদিকেই নজর ।