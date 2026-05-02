শরীরের ক্রমবর্ধমান ব্যথা কি আপনার ‘অপ্রকাশিত আবেগের’ ফলাফল হতে পারে ? গবেষণার নয়া তথ্য

শরীরের ক্রমবর্ধমান ব্যথা কি আপনার ‘অপ্রকাশিত আবেগের’ ফলাফল হতে পারে ? গবেষণার নয়া তথ্য
একটি নতুন গবেষণা অনুযায়ী, নিজের আবেগ বোঝা ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা শারীরিক ব্যথাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে ।
Published : May 2, 2026 at 2:45 PM IST
আপনি কি কখনও এমনটা অনুভব করেছেন আপনার ভিতরে জেগে ওঠা আবেগগুলিকে সঠিকভাবে বুঝতে পারছেন না কিংবা অন্য কারও কাছে তা প্রকাশও করতে পারছেন না ? যদি তাই হয়, তবে এটি কেবল মানসিক বিভ্রান্তিরই একটি অবস্থা নয়; বরং এটি প্রকৃতপক্ষে আপনার দৈনন্দিন শারীরিক কষ্টকেও বাড়িয়ে তুলতে পারে ।
বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আবেগ শনাক্ত করা ও তা প্রকাশ করার এই বিশেষ অক্ষমতাই 'অ্যালেক্সিথাইমিয়া' (Alexithymia) নামে পরিচিত ৷ এমন একটি অবস্থা, যার আমাদের শারীরিক অসুস্থতার ওপর সরাসরি প্রভাব রয়েছে ।
যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা: যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ ‘জনস হপকিন্স মেডিসিন’-এর গবেষকরা এই বিষয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা করেছেন । এই গবেষণাটি হেলথ সাইকোলজি নামক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে । তাঁদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে, বিশেষজ্ঞ দলটি দীর্ঘস্থায়ী ব্যথায় আক্রান্ত 1450-এরও অধিক রোগীর ওপর একটি পরীক্ষা চালায় এবং তাঁদের শারীরিক অবস্থার ওপর ধারাবাহিকভাবে নজরদারি করে । এটি এই ধরনের প্রথম দিকের গবেষণাগুলির অন্যতম, যা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে ব্যথা এবং আবেগের মধ্যকার এই সম্পর্ক সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে বিবর্তিত হয় ।
মানসিক চাপ ও ব্যথার মধ্যকার গভীর সংযোগ: গবেষণায় অত্যন্ত বিস্ময়কর একটি তথ্য উঠে এসেছে ৷ যেসব ব্যক্তি নিজেদের আবেগ-অনুভূতি বুঝতে ও তা প্রকাশ করতে ঠিকমতো পারেন না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ক্রমবর্ধমান মানসিক চাপের শিকার হয়ে পড়েন । এই মানসিক চাপের ফলস্বরূপ, ব্যথা তাঁদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাঘাত ঘটাতে শুরু করে । গবেষকদের মতে, কোনও ব্যক্তির দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা প্রায়শই তাঁর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যথার প্রতি তাঁর আবেগীয় প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে । 'অ্যালেক্সিথাইমিয়া' (Alexithymia) নামক অবস্থাটি ব্যক্তির মানসিক চাপকে আরও তীব্র করে তোলে ৷ যার ফলে তাঁদের শারীরিক ব্যথা আরও বেশি অসহনীয় ও প্রবল হয়ে ওঠে ।
উদ্বেগ, বিষণ্নতা এবং ব্যথার তীব্রতা বৃদ্ধি: গবেষণালব্ধ তথ্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথায় আক্রান্ত যেসব রোগীর মধ্যে 'অ্যালেক্সিথিমিয়া' (alexithymia)-এর মাত্রা বেশি ছিল, তারা গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে অধিক মানসিক ও শারীরিক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন । এই ধরনের রোগীরা কেবল তীব্রতর ব্যথাবোধ এবং শারীরিক সীমাবদ্ধতাই সহ্য করেননি, বরং তাদের মধ্যে বিষণ্নতা ও উদ্বেগের লক্ষণগুলিও ছিল স্পষ্টভাবে অনেক বেশি প্রকট ।
চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নতুন আশা: এই গবেষণাটি দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি অভিনব ও কার্যকর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে । দীর্ঘস্থায়ী ব্যথায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার সময় যদি 'অ্যালেক্সিথিমিয়া' অর্থাৎ, আবেগ প্রকাশে অক্ষমতা বা অসুবিধা দূর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তবে তারা তাদের ব্যথা থেকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় উপশম লাভ করতে পারেন । সহজ কথায় বলতে গেলে, নিজের আবেগ-অনুভূতিগুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা এবং তা অকপটে প্রকাশ করাটাই আপনার ব্যথা লাঘবের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিষেধক হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)