টাইপ করার ফলে কি ঘাড় ও পিঠে ব্যথা হচ্ছে ? অফিসের চেয়ারে বসেই যোগাসন করে দেখুন

টাইপ করার ফলে কি ঘাড় ও পিঠে ব্যথা হচ্ছে ? অফিসের চেয়ারে বসেই যোগাসন করে দেখুন
দীর্ঘ সময় ধরে কম্পিউটারে কাজ করার পর ঘাড়, পিঠ ও কাঁধে ব্যথা হওয়া একটি সাধারণ বিষয় ।
Published : July 29, 2026 at 9:00 AM IST
বর্তমানে অধিকাংশ মানুষই দিনের বেশিরভাগ সময় কম্পিউটারের পর্দার সামনে বসে কাটান । একটানা টাইপ করা, দীর্ঘ সময় ধরে একই ভঙ্গিতে বসে থাকা এবং শরীরকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম না দেওয়ার ফলে ধীরে ধীরে ঘাড়, কাঁধ ও পিঠে ব্যথা দেখা দেয় । অনেক সময় দিনের শেষে পিঠের নিচের অংশ এতটাই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে, উঠে দাঁড়ানো বা বসার মতো সাধারণ কাজগুলোও কষ্টসাধ্য মনে হয় ।
আপনিও যদি এই ধরনের সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে যোগব্যায়াম বা ইয়োগা করে দেখতে পারেন । পিঠ, ঘাড় ও মেরুদণ্ডের ব্যথার জন্য এমন কিছু বিশেষ যোগাসন রয়েছে যা চেয়ারে বসেই করা সম্ভব । শরীর প্রসারিত করার এই ব্যায়ামগুলি পেশির টান কমাতে, রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে এবং দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার ফলে সৃষ্ট ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে । নীচে পিঠের ব্যথার জন্য চেয়ারে বসে করা যায় এমন পাঁচটি সেরা যোগাসনের কথা উল্লেখ করা হল ।
1) ঘাড়ের ব্যায়াম (Neck Stretch): সোজা হয়ে বসুন এবং ধীরে ধীরে আপনার মাথাটি ডান দিকে কাত করুন । কয়েক সেকেন্ড এই অবস্থায় থাকুন, তারপর বাম দিকেও একই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করুন । এই ব্যায়ামটি ঘাড়ের আড়ষ্টতা দূর করতে এবং দীর্ঘ সময় স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে সৃষ্ট মানসিক ও শারীরিক চাপ কমাতে সাহায্য করে ।
2) বসে 'ক্যাট-কাউ' (Cat-Cow) যোগব্যায়াম: একটি চেয়ারে বসুন এবং আপনার হাত দু'টি হাঁটুর ওপর রাখুন । শ্বাস নেওয়ার সময় বুক সামনের দিকে ঠেলে দিন এবং পিঠটি আলতো করে বাঁকিয়ে ধনুকের মতো আকার দিন । এরপর, শ্বাস ছাড়ার সময় পিঠটি গোল করে বাঁকিয়ে নিন । এই ব্যায়ামটি মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বাড়ায় এবং কোমরের নিচের অংশের ব্যথা থেকে স্বস্তি দেয় ।
3) শোল্ডার রোল (কাঁধ ঘোরানো): ধীরে ধীরে দুটি কাঁধ ওপরের দিকে তুলুন এবং বৃত্তাকারে পিছনের দিকে ঘোরান । এটি 10 বার করুন । এই ব্যায়ামটি কাঁধে জমে থাকা আড়ষ্টতা বা টান কমাতে এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করে ।
4) সিটেড টুইস্ট (বসে শরীর ঘোরানো): একটি চেয়ারে সোজা হয়ে বসুন এবং ধীরে ধীরে শরীরের উপরের অংশটি ডান দিকে ঘোরান । কয়েক সেকেন্ড এই অবস্থায় থাকুন, তারপর অন্য পাশেও একইভাবে করুন । এই ব্যায়ামটি পিঠের নীচের অংশের পেশি ও মেরুদণ্ডকে শিথিল করে ।
5) সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া (Forward Bend): চেয়ারে বসা অবস্থায় ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুঁকুন এবং আপনার হাতগুলো পায়ের দিকে প্রসারিত করুন । এই অবস্থায় কয়েক সেকেন্ড স্থির থাকুন। এটি পিঠ, কোমরের নিচের অংশ এবং হ্যামস্ট্রিং পেশিতে চমৎকার প্রসারণ বা স্ট্রেচিংয়ের সুবিধা দেয় ।
দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা এবং দীর্ঘ সময় ধরে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার মাঝে নিজের শরীরকে কিছুটা সময় দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । চেয়ারে বসে করা এই সাধারণ যোগব্যায়ামগুলো কেবল ব্যথা ও আড়ষ্টতা কমাতেই সাহায্য করে না, বরং কাজের সময় আপনার শক্তি ও মনোযোগও বৃদ্ধি করতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)