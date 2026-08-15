ক্লান্তি বা হরমোনের ভারসাম্যহীনতা নয়, থাইরয়েড রোগীদের জন্য সহজ যোগাসন এক মহৌষধ

ক্লান্তি বা হরমোনের ভারসাম্যহীনতা নয়, থাইরয়েড রোগীদের জন্য সহজ যোগাসন এক মহৌষধ
থাইরয়েডজনিত সমস্যার কারণে ওজন বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়ার সমস্যায় ভুগলে, রুটিনে এই যোগাসনগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ৷
Published : August 15, 2026 at 11:17 AM IST
অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং মানসিক চাপ—যার সবই আধুনিক জীবনযাত্রার অনুষঙ্গ থাইরয়েড গ্রন্থির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে । প্রজাপতির আকৃতিবিশিষ্ট এই ক্ষুদ্র গ্রন্থিটি শরীরের হরমোনের ভারসাম্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, এতে সামান্যতম অসামঞ্জস্য দেখা দিলেই শরীরের ওজনে হঠাৎ ওঠানামা শুরু হয় । পাশাপাশি, শরীর ক্লান্তি, মেজাজের দ্রুত পরিবর্তন এবং চুল পড়ার মতো নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে ।
থাইরয়েডের মাত্রায় ভারসাম্যহীনতা থাকলে, বেশ কিছু যোগাসন রয়েছে যা এই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে ।
হলাসন (Plough Pose): এই আসনটি করার সময় শরীরের আকৃতি অনেকটা লাঙলের মতো দেখায় বলে একে হলাসন বলা হয় । এটি গলার অংশে চাপ সৃষ্টি করে থাইরয়েড গ্রন্থিকে সক্রিয় করতে সাহায্য করে ।
কীভাবে করবেন ?
প্রথমে একটি ম্যাট বা আসন বিছিয়ে তার ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন ।
দুই হাত শরীরের দুপাশে মাটির ওপর রাখুন ।
শ্বাস নিয়ে পা দুটি ওপরের দিকে তুলুন এবং মাথার ওপর দিয়ে পিছনের দিকে নিয়ে যান ।
পেছনের মাটিতে পায়ের আঙুল ছোঁয়ানোর চেষ্টা করুন ।
আপনার শারীরিক সক্ষমতা অনুযায়ী এই অবস্থায় থাকুন এবং তারপর শুরুর অবস্থানে ফিরে আসুন ।
মৎস্যাসন (Fish Pose):
মৎস্যাসন থাইরয়েডের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী বলে বিবেচিত হয় । এটি ঘাড় ও গলার পেশিতে টান বা প্রসারণ ঘটায়, যার ফলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় ।
কীভাবে করবেন ?
চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন এবং পদ্মাসন(Lotus Pose) ভঙ্গিতে বসুন ৷
এবার হাত দুটি কোমরের কাছে রাখুন এবং কনুইগুলো মেঝের ওপর ভর দিয়ে রাখুন ।
এরপর, শ্বাস নিয়ে বুক ও মাথা ওপরের দিকে তুলুন ।
খেয়াল রাখবেন যেন এই সময় আপনার পিঠ ধনুকের মতো বাঁকানো থাকে ।
ভুজঙ্গাসন
ভুজঙ্গাসন, যা 'কোবরা পোজ' বা 'সর্পাসন' নামেও পরিচিত ৷ থাইরয়েড গ্রন্থিতে রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে সাহায্য করে । নিয়মিত এই আসনটি অনুশীলন করলে হরমোনের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং শরীরের নমনীয়তা অটুট থাকে ।
কীভাবে করবেন ?
উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন এবং হাতের তালু দুটি কাঁধের কাছে মাটিতে রাখুন ।
এবার গভীর শ্বাস নিতে নিতে বুক ওপরের দিকে তুলুন ।
এই সময় ঘাড় বা মাথা পিছনের দিকে হেলিয়ে রাখুন ।
এই অবস্থায় কয়েক সেকেন্ড স্থির থাকুন ।
এরপর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থানে ফিরে আসুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10277449/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)