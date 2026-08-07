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হলুদ প্রস্রাব মানেই অশনি সংকেত নয়, কখন সতর্ক হবেন; জানুন নেফ্রোলজিস্টের মতামত

হলুদ রঙের প্রস্রাব মানেই কিডনির রোগ নয় । পড়ুন চেন্নাইয়ের গ্লেনিগলস হাসপাতালের নেফ্রোলজি বিভাগের পরামর্শক ডা. চাঙ্গানিডি আরা-র (Dr. Changanidi ARA) বক্তব্য ।

Yellow Urine
শরীরে জলের অভাব থেকে শুরু করে এনার্জি ড্রিংক পান—যে কোনও কারণেই গাঢ় হলুদ রঙের প্রস্রাব হতে পারে (RKC)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2026 at 1:46 PM IST

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চিকিৎসক চাঙ্গানিডি হলুদ রঙের প্রস্রাব নিয়ে আমাদের মধ্য়ে ভীতি দূর করতে নিজের কিছু অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন ৷ তাঁর কথা অনুযায়ী, "আমার ওপিডি (OPD)-তে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এমন ঘটনা দেখি । একজন রোগী উদ্বিগ্ন হয়ে আসেন কারণ তাঁদের প্রস্রাবের রং গাঢ় হলুদ দেখাচ্ছে ।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গুরুতর কোনও সমস্যা থাকে না । প্রস্রাব হলুদ হওয়ার অর্থই যে কিডনির রোগ, তা কিন্তু নয় । আসলে, 10 বারের মধ্যে 9 বারই এর কারণ হল - শরীরে জলের পরিমাণ (হাইড্রেশন) সংক্রান্ত কোনও বিষয় । খাবার অথবা সকালে গ্রহণ করা কোনও কিছুর জন্যও এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।"

তাহলে প্রস্রাব কেন হলুদ হয় ?

এর কারণ হল 'ইউরোক্রোম' (urochrome) নামক একটি উপাদান । এটি এমন একটি রঞ্জক পদার্থ যা আমাদের শরীরে পুরনো লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে যাওয়ার সময় তৈরি হয় । আপনি যদি পর্যাপ্ত জল পান করেন, তবে সাধারণত আপনার প্রস্রাবের রঙ হালকা হলুদ বা খড়ের মতো (straw-coloured) হবে । এটি ভালো লক্ষণ। সকালের প্রস্রাব প্রায়শই একটু গাঢ় রঙের হয় । ঘুমের সময় 6-8 ঘণ্টা আমরা কোনও জল পান করি না, তাই এমনটা হওয়া স্বাভাবিক । মানে অকারণে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ।

খাবার ও ওষুধের কারণে কি প্রস্রাবের রং গাঢ় হতে পারে ?

আপনি কী খাচ্ছেন তারও প্রভাব পড়তে পারে ৷ তবে এটি সাময়িক । বি-কমপ্লেক্স (B-complex) ভিটামিন এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে । ভিটামিন বি2 বা রাইবোফ্লাভিন প্রস্রাবকে প্রায় নিয়ন-হলুদ রঙে পরিণত করতে পারে । গাজর ও মিষ্টি কুমড়ো প্রস্রাবের রঙকে কমলা আভার দিকে নিয়ে যেতে পারে । বিটরুট বা ব্ল্যাকবেরি খাওয়ার পর কখনও কখনও প্রস্রাব গোলাপি রঙের হতে পারে । এমনকী কিছু অ্যান্টিবায়োটিক এবং ল্যাক্সেটিভ (কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার ওষুধ)-এর কারণেও এমনটা ঘটতে পারে । ওষুধ বা খাবারটি বন্ধ করলে এক-দুদিনের মধ্যেই প্রস্রাবের রং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে ।

জলশূন্যতা, অ্যালকোহল এবং এনার্জি ড্রিংক কি প্রস্রাবের রং গাঢ় করতে পারে ?

চিকিৎসক চাঙ্গানিডির কথায়, গাঢ় রঙের প্রস্রাবের ক্ষেত্রে আমি সচরাচর যেসব কারণ দেখি, তার মধ্যে এগুলোই প্রধান । পর্যাপ্ত জল পান না করা, বেশিক্ষণ রোদে থাকা, আগের রাতে অ্যালকোহল পান করা অথবা 2-3 কাপ কফি ও এনার্জি ড্রিংক পান করা—এসবই প্রস্রাবকে ঘন বা ঘনীভূত করে তোলে । দিনে 8 গ্লাস জল পান করতে হবে—এমন কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই । এটি নির্ভর করে আপনার বয়স, তাপমাত্রা, শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রা এবং কোনও শারীরিক অসুস্থতা আছে কি না তার উপর । তবে যদি আপনার মুখ শুকিয়ে যায় এবং প্রস্রাবের রং গাঢ় হয়, তবে অবশ্যই জল পান করুন ।

প্রস্রাবের গাঢ় রং কখন চিন্তার কারণ ?

পর্যাপ্ত তরল জিনিস পান করার পরেও যদি প্রস্রাবের রং গাঢ় থাকে এবং এর পাশাপাশি জ্বর, প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া, স্বাভাবিকের চেয়ে কম প্রস্রাব হওয়া, শরীর ফুলে যাওয়া, পিঠে তীব্র ব্যথা বা প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত ​​পড়ার মতো লক্ষণ দেখা দেয়—তবে অবশ্যই পরীক্ষা করিয়ে নিন । এগুলো ইউটিআই (UTI বা মূত্রনালির সংক্রমণ), এমন মাত্রার জলশূন্যতা যার জন্য আইভি (IV) ফ্লুইড বা স্যালাইন প্রয়োজন, অথবা খুব বিরল ক্ষেত্রে কিডনির সমস্যার লক্ষণ হতে পারে ।

প্রস্রাবের কোন রং দেখলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ?

লাল বা গোলাপি রঙের প্রস্রাব : রক্তপাত, কিডনিতে পাথর বা মূত্রনালির কোনও সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে ।

বাদামী বা কোলা-রঙের প্রস্রাব : লিভারের রোগ, পেশির আঘাত বা কিডনির সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে ।

কমলা রঙের প্রস্রাব : শরীরে জলের অভাব (ডিহাইড্রেশন), নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ অথবা লিভার ও পিত্তনালির সমস্যার কারণে প্রস্রাবের রং কমলা হতে পারে ।

ঘোলাটে প্রস্রাব : মূত্রনালীর সংক্রমণের (UTI) লক্ষণ হতে পারে ।

প্রস্রাবে দীর্ঘ সময় ধরে ফেনা : এরকম দেখা দিলে তা প্রস্রাবে অতিরিক্ত প্রোটিনের উপস্থিতি নির্দেশ করতে পারে, যা কিডনি রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে ।

প্রস্রাব আটকে রাখা কি ক্ষতিকর ?

ট্রাফিক জ্যামে পড়ার ফলে একবার-আধবার এমনটা হলে সমস্যা নেই । কিন্তু ব্যস্ততার কারণে যদি নিয়মিত এমনটা করেন, তবে আপনি মূত্রনালীর সংক্রমণ (UTI) এবং মূত্রথলির সমস্যার ঝুঁকি ডেকে আনছেন । দীর্ঘ সময় প্রস্রাব আটকে না রেখে নিয়মিত যথাসময়ে মূত্রথলি খালি করা একটি ভালো অভ্যাস ।

শুধুমাত্র রঙের পরিবর্তন দেখেই আতঙ্কিত হবেন না । সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে খেয়াল রাখুন । পর্যাপ্ত জল পান করুন, সুষম খাবার খান এবং অতিরিক্ত অ্যালকোহল বা ক্যাফেইন গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন । যদি রঙের পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী হয় বা এর সঙ্গে অন্য কোনও উপসর্গ দেখা দেয়, তবে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন । রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে সমস্যা শনাক্ত করা গেলে তা আপনার কিডনির সুরক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ।

TAGGED:

YELLOW URINE
KIDNEY DISEASE
DEHYDRATION
হলুদ প্রস্রাব মানেই খারাপ নয়
NEPHROLOGIST ON URINE COLOR

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