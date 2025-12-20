ETV Bharat / health

Year Ender 2025: উচ্চ-প্রোটিন থেকে শুরু করে উদ্ভিদ-ভিত্তিক, সারাবছরের ওজন কমানোর ডায়েট কী ছিল ?

এই বছরের সবচেয়ে ট্রেন্ডিং ওজন কমানোর ডায়েট সম্পর্কে জানুন বিস্তারিত ৷

Year Ender 2025
সারাবছরের ওজন কমানোর ডায়েট ট্রেন্ড (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 20, 2025 at 9:38 AM IST

Updated : December 20, 2025 at 9:43 AM IST

2025 সালের 1 জানুয়ারি সেই সকালটা মনে আছে ? যখন আমরা সবাই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের কাছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম: 'এই বছর আমি ওজন কমাব ! এখন বছরটি শেষের দিকে, আপনি কি ভাবছেন যে সেই প্রতিশ্রুতি কতটা পূরণ হয়েছে ?

2025 সালটি ফিটনেস জগতে এক রোলার-কোস্টার যাত্রা ছিল । কেউ কেউ 'ক্ষুধার্ত থাকার' পক্ষে কথা বললেও, অন্যরা দাবি করেছিলেন যে 'আপনার হৃদয় তৃপ্তি সহকারে খাওয়া' ওজন কমানোর রহস্য । ইনস্টাগ্রাম রিল থেকে অফিসের লাঞ্চ টেবিল পর্যন্ত, আলোচনার একমাত্র বিষয় ছিল: 'ওজন কমাতে আপনার কী খাওয়া উচিত ?'

Year Ender 2025
সবচেয়ে ট্রেন্ডিং ওজন কমানোর ডায়েট (Getty Image)

এই বছর, ডায়েট কেবল 'সিদ্ধ খাবার' সম্পর্কে ছিল না, বরং স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের ভারসাম্য সম্পর্কে ছিল । আপনি যদি জানতে আগ্রহী হন যে এই বছর কোন পদ্ধতিগুলি মানুষকে সবচেয়ে 'ফিট এবং সুস্থ' রেখেছে, তাহলে এই তালিকা আপনার জন্য ৷

বিরতিহীন উপবাস: 2025 সালেও বিরতিহীন উপবাস সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রবণতা ছিল । এর বৈশিষ্ট্য হল এটি খাবারের চেয়ে খাওয়ার সময়ের উপর বেশি মনোযোগ দেয় । মানুষকে 16:8, 18:6 এবং 20:4 এর মতো উপবাসের সময়সূচী অনুসরণ করতে দেখা গিয়েছে । এই ডায়েটের সবচেয়ে বড় কারণ হল এর সরলতা ৷ যাতে কোনও জটিল পরিকল্পনা নেই, ক্যালোরি গণনা করার প্রয়োজন নেই । অনেকেই জানিয়েছেন এই পদ্ধতিটি কেবল ওজন হ্রাস করেনি বরং শক্তির মাত্রাও বৃদ্ধি করেছে ও খিদে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ করেছে ।

Year Ender 2025
পুষ্টিবিদের পরামর্শ (Getty Image)

উচ্চ-প্রোটিন, কম-কার্ব ডায়েট: এই বছর ফিটনেস সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি কণ্ঠ সবচেয়ে জোরালোভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে ৷ প্রোটিন বাড়ান, কার্বস কমান । উচ্চ-প্রোটিন ডায়েট ওজন কমানোর উৎসাহী থেকে শুরু করে জিম গ্রুপ পর্যন্ত সকলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে । প্রোটিন শরীরকে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরাতে সাহায্য করে এবং পেশী শক্তিশালী করে ৷ অন্যদিকে কম কার্ব চর্বি পোড়াতে ত্বরান্বিত করে । মুরগির মাংস, ডিম, কুটির পনির, মুসুর ডাল, ইয়োগার্ট এবং টোফুর মতো খাবার এই ডায়েটের মূল উপাদান ছিল ।

ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্য: 2025 সালে যদি কোনও খাদ্যকে 'সবচেয়ে নিরাপদ' এবং 'সবচেয়ে টেকসই' হিসাবে বিবেচনা করা হত, তবে তা ছিল ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্য । এতে ফল, শাকসবজি, গোটা শস্য, বাদাম, জলপাই তেল এবং মাছের মতো স্বাস্থ্যকর খাবার অন্তর্ভুক্ত ছিল । ওজন কমানোর পাশাপাশি, এই খাদ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে কারণ গবেষণাগুলি এটিকে হৃদরোগ এবং দীর্ঘায়ুর সঙ্গে যুক্ত করেছে । যাঁরা সুস্বাদু, নজিরবিহীন খাদ্য খুঁজছেন তাদের জন্য এটি একটি আদর্শ বিকল্প হয়ে উঠেছে ।

Healthy Food
স্বাস্থ্যকর খাবার (Getty Image)

উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাদ্য: 2025 সালে, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য উভয় সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পায় ৷ যারফলে উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাদ্যের উত্থান ঘটে । এই খাদ্যে আরও বেশি শাকসবজি, ফল, ডাল, মটরশুটি এবং বাদাম অন্তর্ভুক্ত থাকে ৷ একইসঙ্গে প্রক্রিয়াজাত এবং প্রাণী-ভিত্তিক খাবার কমিয়ে আনা হয় । বিশেষজ্ঞরা জানান, উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাদ্য কেবল দ্রুত ওজন হ্রাসকেই উৎসাহিত করে না, বরং প্রদাহ কমায়, হজমশক্তি উন্নত করে এবং ত্বক পরিষ্কার করে ।

এই খাদ্যের আরেকটি সুবিধা হল এটি বেশ বাজেট-বান্ধব ।

স্মুদি প্রতিস্থাপন খাদ্য: স্মুদি প্রতিস্থাপন খাদ্য সারা বছর ধরে উজ্জ্বলতা অর্জন, পেটের চর্বি কমাতে এবং মিষ্টির আকাঙ্ক্ষা কমাতে ট্রেন্ডিং হয়ে আসছে মানুষ এক বা দুই খাবারের পরিবর্তে ফল, বীজ, দই, ওটস এবং সবুজ শাকসবজি দিয়ে তৈরি উচ্চ ফাইবার, উচ্চ প্রোটিনযুক্ত স্মুদি খাচ্ছিল । ব্যস্ত জীবনযাত্রার মানুষদের মধ্যে এই ডায়েটটি বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল । এই পরিস্থিতিতে, দ্রুত তৈরি স্মুদি স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া সহজ করে তুলেছে ।

Weight Loss Tips
বিরতিহীন উপবাস (Getty Image)

ওজন কমানো আরও সহজ করে তুলেছে: এই বছরের ডায়েট ট্রেন্ডগুলি একটি জিনিস স্পষ্ট করে দিয়েছে ৷ মানুষ কঠোর এবং ক্লান্তিকর ডায়েট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে । 2025 সাল প্রমাণ করেছে ওজন হ্রাস কেবল কঠোর নিয়মের বিষয় নয়, বরং বুদ্ধিমান খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার ভারসাম্যের ফলাফল । মাঝে মাঝে উপবাসের সহজ সময় হোক বা ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্যের পুষ্টি, প্রত্যেকেই তাদের চাহিদা অনুসারে বিকল্পগুলি বেছে নিয়েছিল এবং আরও ভালো ফলাফল দেখেছিলেন ৷

