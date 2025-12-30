Year Ender 2025: সারাবছর ভারত কোন কোন গুরুতর রোগের টিকা চালু করেছে ? জানুন বিস্তারিত
2025 সালে, নতুন এবং আপডেটেড ভ্যাকসিনের মূল ফোকাস হবে শ্বাসযন্ত্রের ভাইরাস (COVID-19, ফ্লু এবং RSV), পাশাপাশি ক্যানসার ভ্যাকসিনের উপর ।
শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্য টিকা ব্যবহার করা হয় । এগুলি কার্যকর সুরক্ষা প্রদান করে, বিশেষ করে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্টি রোগের বিরুদ্ধে । এগুলি সংক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং রোগের অগ্রগতিকেও ধীর করে । এগুলি শরীরের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে এবং নির্দিষ্ট কিছু রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শরীরকে অ্যান্টি-বডি তৈরি করতে সাহায্য করে । জেনে নেওয়া যাক 2025 সালে ভারত কোন নতুন টিকা চালু করবে ?
Biolumpivaxin: ভারত বায়োটেক ইন্টারন্যাশনালের সহযোগী প্রতিষ্ঠান Biovet, দুগ্ধজাত গবাদি পশুদের মধ্যে লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) প্রতিরোধের জন্য "Bioolumpivaxin" নামে একটি টিকা তৈরি করেছে । এই টিকা ভারতে অনন্য এবং সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (CDSCO) দ্বারা অনুমোদিত । এটি 'DIVA' প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে, যা সংক্রামিত এবং টিকাপ্রাপ্ত প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য করতে সাহায্য করে । যদি পশুদের এই টিকা দেওয়া হয়, তাহলে লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) এর তীব্রতা হ্রাস পাবে এবং দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে । ফলস্বরূপ, গ্রামীণ অর্থনীতি লাভবান হবে । এই বিষয়ে, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নারা চন্দ্রবাবু নাইডু বিজয়ওয়াড়ায় একটি পশুপালন সম্মেলনে 'Bioolumpivax' চালু করেছেন । তিনি বলেছেন এই দেশীয়ভাবে তৈরি টিকা পশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করবে এবং কৃষকদের জন্য অনেক উপকারী হবে ।
ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন: মরশুমি ইনফ্লুয়েঞ্জা, যা সাধারণত ফ্লু নামে পরিচিত ৷ এর কারণে বিশ্বজুড়ে অনেক মানুষ স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে । এটি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রামক রোগ । তবে, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের নতুন স্ট্রেইন থেকে রক্ষা করার জন্য, আহমেদাবাদ ভিত্তিক একটি শীর্ষস্থানীয় ওষুধ কোম্পানি জাইডাস লাইফসায়েন্সেস 'ভ্যাক্সিফ্লু-4' নামে একটি নতুন কোয়াড্রিভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন তৈরি করেছে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সুপারিশ অনুসারে তৈরি, এই ভ্যাকসিন ইনফ্লুয়েঞ্জা A এবং B ধরণের চারটি নতুন স্ট্রেইন থেকে সুরক্ষা প্রদান করে ।
হিলকোল ভ্যাকসিন: ভারত বায়োটেক কর্তৃক উদ্ভাবিত কলেরা ভ্যাকসিন, হিলকোল তৃতীয় ধাপের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সফলভাবে সম্পন্ন করেছে । এটি দু'টি ধরণের কলেরা, ওগাওয়া এবং ইনাবা সেরোটাইপের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে । এটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের কলেরা থেকে রক্ষা করার সুযোগ করে দেয় । হিচলের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি মৌখিক কলেরা ভ্যাকসিন । বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করেছেন এই ভ্যাকসিন নিরাপদ ৷ কারণ যাঁরা এটি গ্রহণ করেছেন তাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোনও প্রতিকূল স্বাস্থ্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি ।
টিবি (যক্ষ্মা) প্রতিরোধে নতুন টিকা: আইআইটি ভুবনেশ্বর এবং ইনস্টিটিউট অফ লাইফ সায়েন্সেস (ILS) এর বিজ্ঞানীরা 'HSP 16.3DC4' নামক একটি পরবর্তী প্রজন্মের টিবি টিকা তৈরি করেছেন । বর্তমানে ব্যবহৃত BCG টিকা মূলত শিশুদের সুরক্ষা দেয় । তবে, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে পালমোনারি টিবি প্রতিরোধে এটি খুব কার্যকর নয় । এই ত্রুটি দূর করার জন্য 'HSP 16.3DC4' তৈরি করা হয়েছিল । ইঁদুরের উপর প্রাথমিক পরীক্ষায়, বিজ্ঞানীরা এই টিকাটিকে অত্যন্ত কার্যকর এবং শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদানকারী বলে মনে করেন । এই প্রেক্ষাপটে, গবেষকরা এই টিকাকে 2030 সালের মধ্যে টিবি নির্মূল করার রাষ্ট্রসংঘের লক্ষ্য (SDG) এর দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
