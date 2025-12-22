Year Ender 2025: সারাবছরে গুগলে সবচেয়ে বেশি সার্চ করা ভাইরাস HMPV ! কী ছিল এই রোগ জানুন বিস্তারিত
আপনি কি সম্প্রতি খবরে বা সোশাল মিডিয়ায় HMPV নামটি শুনেছেন ? উল্লেখ্য 2025 সাল জুড়ে গুগলে এই ভাইরাসটি ব্যাপকভাবে সার্চ করা হয়েছিল ।
Published : December 22, 2025 at 10:39 AM IST
2025 সালে যদি অনলাইনে সবচেয়ে বেশি অনুসন্ধান করা কোনও ভাইরাস থেকে থাকে, তাহলে তা হল HMPV । এর কেসগুলি খবরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই গুগলে সার্চ করতে শুরু করে, 'এটি কী ? এটি কি নতুন অতিমারি নাকি কেবল একটি মরশুমি সংক্রমণ ? 2025-এর চর্চায় থাকা ভাইরাসটির সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷
HMPV ভাইরাস কী ?
প্রথমে, একটি ভুল ধারণা দূর করা যাক: এটি কোনও নতুন ভাইরাস নয় । HMPV মানে হিউম্যান মেটাপনিউমোভাইরাস । বিজ্ঞানীরা এটি 2001 সালে আবিষ্কার করেছিলেন । এটি একটি সাধারণ শ্বাসযন্ত্রের ভাইরাস, অনেকটা সাধারণ সর্দি-কাশি বা ফ্লুর মতো । এটি প্রতি বছর শীত এবং বসন্ত ঋতুতে সক্রিয় থাকে, তবে 2025 সালে কিছুটা বেশি সংখ্যক কেস দেখা যায়, যা এটিকে আলোচনার বিষয় করে তোলে ৷
এর লক্ষণগুলি কী কী ?
এইচএমপিভির লক্ষণগুলি করোনাভাইরাস বা ফ্লুর সঙ্গে খুব মিল, যে কারণে মানুষ প্রায়শই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে । সংক্রমণের তিন থেকে ছয় দিন পরে লক্ষণগুলি সাধারণত শুরু হয়:
- কাশি এবং গলা ব্যথা: এগুলি সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ ।
- জ্বর: হালকা বা উচ্চ জ্বর হতে পারে ।
- নাক দিয়ে জল পড়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া: যেকোনও ভাইরাল জ্বরের মতো ।
- শ্বাসকষ্ট: ছোট বাচ্চা বা বয়স্কদের শ্বাসকষ্ট হতে পারে ।
এটি কীভাবে ছড়ায় ?
এই ভাইরাসটি খুব সহজেই একজন ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে । এর সংক্রমণের পথগুলি COVID-19 এর মতোই:
বাতাসের মাধ্যমে: যখন একজন সংক্রামিত ব্যক্তি কাশি বা হাঁচি হয় ।
সংস্পর্শের মাধ্যমে: হাত মেলানোর মাধ্যমে বা সংক্রামিত ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করার মাধ্যমে ।
পৃষ্ঠ স্পর্শ করার মাধ্যমে: যদি ভাইরাসটি দরজার হাতল বা খেলনার উপর থাকে এবং আপনি এটি স্পর্শ করেন তারপর আপনার নাক বা মুখ স্পর্শ করেন ।
কারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে ?
যদিও যে কেউ সংক্রামিত হতে পারে, ভাইরাসটি দুটি গ্রুপের মানুষকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা বেশি:
ছোট শিশু (5 বছরের কম): কারণ তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এখনও বিকশিত হচ্ছে ।
বয়স্ক (65 বছরের বেশি): অথবা যাদের আগে থেকেই হাঁপানি বা ফুসফুসের রোগ আছে ।
সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, এটি ঠান্ডা লাগার মতো যা কয়েক দিনের মধ্যে নিজে থেকেই সেরে যায় ।
চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ: বর্তমানে, HMPV-এর জন্য কোনও নির্দিষ্ট টিকা বা ওষুধ পাওয়া যায় না এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর প্রয়োজন হয় না । লক্ষণগুলির উপর ভিত্তি করে বাড়িতে এটির চিকিৎসা করা যেতে পারে:
বিশ্রাম: আপনার শরীরকে সুস্থ হওয়ার জন্য সময় দিন ।
প্রচুর জল পান করুন: আপনার শরীরকে হাইড্রেটেড রাখুন ।
জ্বরের ওষুধ: আপনার ডাক্তারের নির্দেশ অনুসারে সাধারণ জ্বরের ওষুধ খেতে পারেন ।
প্রতিরোধ: একই পুরানো এবং কার্যকর পদ্ধতি: সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, অসুস্থ ব্যক্তিদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা এবং কাশি দেওয়ার সময় মুখ ঢেকে রাখা ।
আতঙ্কিত হবেন না, সতর্ক থাকুন:
2025 সালে HMPV-এর অনুসন্ধান বৃদ্ধির কারণ ছিল এর তীব্রতা নয়, এর আকস্মিকতা । এটি COVID-19-এর মতো বিপজ্জনক নয় । তাই, আতঙ্কিত হওয়ার পরিবর্তে, ভালো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এবং যদি আপনার তীব্র শ্বাসকষ্ট হয় তবে অবিলম্বে চিকিৎসা সহায়তা নিন ।
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/human-metapneumovirus-(hmpv)-infection
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- কম্পিউটারের মতো মস্তিষ্ক পেতে খাবারের তালিকায় রাখুন এই জিনিসগুলি, ম্যাজিকের মতো কাজ করবে
- বাচ্চাকে ব্রেকফাস্ট করাতে নাজেহাল ? বানিয়ে ফেলুন এই সুস্বাদু পদগুলি, অনায়াসে খেয়ে নেবে
- আয়ুষ্মান খুরানা বলেছেন দিনে মাত্র ছয় ঘণ্টা ঘুমান ! কম ঘুম শরীরে আনতে পারে বড় বিপদ, বলছে গবেষণা
- শীতকালে দিনে কতটা বাদাম খাওয়া উচিত ? বেশি খেলেই হতে পারে মহাবিপদ