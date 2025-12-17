আপনার খাদ্যাভ্যাস কি জয়েন্টের ব্যথার কারণ ? আর্থ্রাইটিস হলে এই খাবার অবিলম্বে এড়িয়ে চলা উচিত
সঠিক জীবনধারা এবং খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমেই আর্থ্রাইটিস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । অতএব, আর্থ্রাইটিস রোগীদের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ।
Published : December 17, 2025 at 12:06 PM IST
আর্থ্রাইটিস হল এমন একটি রোগ যার বৈশিষ্ট্য হল ফোলাভাব, শক্ত হয়ে যাওয়া এবং জয়েন্টে ব্যথা । যদিও এই অবস্থার কোনও প্রতিকার নেই, তবে এটি অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে । তবে, কিছু কারণ এটিকে আরও খারাপ করতে পারে ।
এই অবস্থার জন্য খাদ্যাভ্যাসের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন । একটি খারাপ খাদ্যাভ্যাস ফোলাভাব এবং ব্যথা বাড়িয়ে তুলতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন আর্থ্রাইটিস রোগীদের কোন খাবারগুলি এড়িয়ে চলা উচিত, কোনগুলি সমস্যাটিকে আরও খারাপ করতে পারে এবং কোন খাবারগুলি ব্যথা ও ফোলাভাব কমাতে পারে ?
বাতের জন্য সেরা খাবার:
চর্বিযুক্ত মাছ: স্যামন, সার্ডিন এবং টুনার মতো মাছে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা জয়েন্টের প্রদাহ এবং শক্ত হয়ে যাওয়া কমায় ।
সবুজ পাতাযুক্ত শাকসবজি: পালং শাক, কেল এবং ব্রকলি ভিটামিন কে, সি এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ, যা হাড়কে শক্তিশালী করতে এবং জয়েন্টগুলিকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে ।
বেরি এবং চেরি: স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি এবং চেরির মতো ফলগুলিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্থোসায়ানিন থাকে, যা প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে ।
বাদাম এবং বীজ: আখরোট, বাদাম, তিসির বীজ এবং চিয়া বীজ ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড এবং প্রোটিনের ভালো উৎস ৷ যা বাতের ব্যথা প্রশমিত করতে সাহায্য করে ।
হলুদ এবং আদা: কারকিউমিন এবং জিঞ্জেরলে শক্তিশালী প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ব্যথা এবং ফোলাভাব কমায় ।
গ্রিন টি: পলিফেনল সমৃদ্ধ সবুজ চা জয়েন্টগুলিকে রক্ষা করে এবং রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের লক্ষণগুলি নিয়ন্ত্রণ করে ।
ডাল এবং মটরশুটি: কিডনি বিন, মুসুর ডাল এবং ছোলা প্রোটিন এবং ফাইবার সমৃদ্ধ, যা প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে ।
অলিভ অয়েল: এতে থাকা স্বাস্থ্যকর চর্বি প্রদাহ কমায় এবং জয়েন্টগুলিকে নমনীয় রাখে ।
বাতের জন্য সবচেয়ে খারাপ খাবার:
রেড মিট: এতে প্রচুর পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং পিউরিন থাকে, যা ইউরিক অ্যাসিড বাড়িয়ে বাতের ব্যথার সূত্রপাত করে ।
প্রক্রিয়াজাত খাবার: পিৎজা, বার্গার, চিপস এবং প্যাকেজজাত খাবারে ট্রান্স ফ্যাট থাকে, যা প্রদাহ বাড়ায় ।
অতিরিক্ত চিনি: মিষ্টি, সোডা এবং মিষ্টি শরীরে প্রদাহ বাড়ায় এবং স্থূলতা বৃদ্ধি করে জয়েন্টগুলিতে চাপ সৃষ্টি করে ।
পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট: সাদা ময়দা, সাদা রুটি এবং পাস্তা রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে প্রদাহের সূত্রপাত করে ।
অতিরিক্ত নুন: অতিরিক্ত লবণ শরীর থেকে ক্যালসিয়াম হ্রাস করে এবং হাড়কে দুর্বল করে ।
অ্যালকোহল: এটি ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ায়, যা বাতের আক্রমণ এবং ব্যথাকে আরও খারাপ করতে পারে ।
ভাজা খাবার: ভাজা খাবার ট্রান্স ফ্যাট সমৃদ্ধ, যা প্রদাহ এবং স্থূলতা উভয়ই বাড়ায় ।
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/foods-that-fight-inflammation
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)