সুস্বাদু পানীয় নীরবে কিডনি ধ্বংস করছে, আজই খাদ্যতালিকা থেকে এগুলি বাদ দিন
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু পানীয় গ্রহণ করি যা দেখতে স্বাভাবিক মনে হলেও ধীরে ধীরে আমাদের কিডনির ক্ষতি করে ।
কিডনি আমাদের শরীরের জন্য একটি ফিল্টার হিসেবে কাজ করে, রক্ত পরিষ্কার করে এবং বিষাক্ত পদার্থ এবং অতিরিক্ত জল অপসারণ করে । তবে, আমরা অনেকেই প্রতিদিন এমন পানীয় গ্রহণ করি যা সুস্বাদু কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের কিডনির ক্ষতি করে, প্রায়শই কোনও স্পষ্ট সতর্কতা ছাড়াই । অতএব এই পানীয়গুলি চিনতে এবং সেগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ যা নীরবে আমাদের কিডনির স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেগুলি সম্পর্কে ৷
কিডনির ক্ষতি করে এমন পানীয়
ঠান্ডা পানীয় এবং সোডা: এগুলিতে ফসফরিক অ্যাসিড, চিনি এবং ক্যাফেইন সমৃদ্ধ, যা কিডনিতে পাথর এবং কিডনি ব্যর্থতার ঝুঁকি বাড়ায় ।
ডায়েট সোডা বা চিনিমুক্ত পানীয়: এগুলিতে অ্যাসপার্টেমের মতো কৃত্রিম মিষ্টি থাকে, যা দীর্ঘমেয়াদী সেবন করলে কিডনির কার্যকারিতা ধীর করে দিতে পারে ।
এনার্জি ড্রিংকস: ক্যাফেইন এবং উদ্দীপক সমৃদ্ধ এই পানীয়গুলি রক্তচাপ বাড়িয়ে কিডনির উপর চাপ সৃষ্টি করে ।
প্যাকেজজাত ফলের রস: প্রাকৃতিক রসের পরিবর্তে এই পানীয়গুলিতে প্রায়শই প্রিজারভেটিভ, চিনি এবং রঙ থাকে, যা কিডনির উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে ।
স্বাদযুক্ত দুধ এবং শেক: এগুলিতে উপস্থিত চিনি এবং কৃত্রিম স্বাদ কিডনির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে ।
অতিরিক্ত কফি গ্রহণ: অত্যধিক ক্যাফেইন প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়িয়ে শরীরকে ডিহাইড্রেট করে, যা কিডনির উপর প্রভাব ফেলে ।
অতিরিক্ত অ্যালকোহল: অ্যালকোহল কিডনির ফিল্টারিং ক্ষমতাকে দুর্বল করে এবং ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্য ব্যাহত করতে পারে ।
শরীরচর্চার পানীয়: উচ্চ-প্রোটিন সম্পূরক বা পানীয়, যদি অতিরিক্ত পরিমাণে সেবন করা হয়, তাহলে কিডনির উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে ।
কিডনির ক্ষতির লক্ষণ:
ঘন ঘন প্রস্রাব বা ফেনাযুক্ত প্রস্রাব, মুখ, গোড়ালি এবং পা ফুলে যাওয়া, ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব, ক্রমাগত ক্লান্তি, মুখে দুর্গন্ধ, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি ৷
মনযোগ দিতে অসুবিধা: আমরা প্রতিদিন যে পানীয়গুলি অযথা গ্রহণ করি তার অনেকগুলিই আমাদের কিডনির জন্য ধীর বিষে পরিণত হতে পারে। আপনি যদি দীর্ঘমেয়াদি আপনার কিডনি সুস্থ রাখতে চান, তাহলে নারকেল জল, লেবু জল এবং ভেষজ চা এর মতো প্রাকৃতিক এবং হাইড্রেটিং বিকল্পগুলি বেছে নিন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
