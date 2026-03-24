ETV Bharat / health

এই শারীরিক পরিবর্তন যক্ষ্মার লক্ষণ হতে পারে, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

যক্ষ্মার প্রাথমিক লক্ষণগুলি শনাক্ত করা অপরিহার্য, যাতে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যায় ।

Health Care Tips
যক্ষ্মার কিছু লক্ষণ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 24, 2026 at 10:35 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যক্ষ্মা বা টিবি ভারত-সহ বিশ্বজুড়ে একটি গুরুতর স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান । মানুষ প্রায়শই একে কাশি কিংবা সাধারণ দুর্বলতা হিসেবে উপেক্ষা করে থাকেন ৷ অথচ এই সামান্য অবহেলাই দীর্ঘমেয়াদি প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে ।

টিবি হল Mycobacterium tuberculosis নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রমণ, যা মূলত ফুসফুসকে আক্রান্ত করে ৷ তবে শরীরের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে । এই রোগের চিকিৎসা যাতে সহজ ও সফল হয়, তা নিশ্চিত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল সঠিক সময়ে রোগটি শনাক্ত করা । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, টিবি-র সেই প্রাথমিক লক্ষণগুলি সম্পর্কে যা আপনার কখনওই হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় ।

রক্ত বা কফ কাশি: যখন যক্ষ্মার জীবাণু ফুসফুসের কলা বা টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত করতে শুরু করে, তখন কাশির সময় কফ নির্গত হতে থাকে । অনেক ক্ষেত্রে কফের সঙ্গে রক্তও মিশ্রিত অবস্থায় দেখা দিতে পারে, যা একটি গুরুতর সতর্কবার্তা হিসেবে গণ্য হয় ।

বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট: শ্বাস নেওয়ার সময় বা কাশি দেওয়ার সময় যদি আপনি বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন, তবে তা উপেক্ষা করবেন না । এটি এমন একটি লক্ষণ হতে পারে যে, সংক্রমণটি ফুসফুসকে আবৃত করে রাখা ঝিল্লি বা পর্দায় ছড়িয়ে পড়েছে ।

সন্ধ্যায় জ্বর এবং কাঁপুনি: টিবি (TB) রোগীদের ক্ষেত্রে প্রায়শই মৃদু জ্বর দেখা যায়, যা সাধারণত সন্ধ্যা বা রাতের দিকে বেড়ে যায় । এর পাশাপাশি, রোগীর শরীরে কাঁপুনি বা শিহরণ অনুভূত হতে পারে ।

রাতে অতিরিক্ত ঘাম: ঘুমন্ত অবস্থায় যদি আপনার শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে ঘাম ঝরে এমনকি আপনার পরিহিত পোশাক ভিজে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় এবং তা কোনও কঠোর শারীরিক পরিশ্রম ছাড়াই কিংবা আবহাওয়া ঠান্ডা থাকা সত্ত্বেও ঘটে, তবে এটি টিবি-র একটি লক্ষণ । সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রচেষ্টায় শরীর তার অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে রাতে অতিরিক্ত ঘাম হয় ।

দ্রুত ওজন হ্রাস এবং ক্ষুধামন্দা: ডায়েট বা জিমে গিয়ে ব্যায়াম করা ছাড়াই যদি আপনি আপনার শরীরের ওজনে হঠাৎ এবং কোনও ব্যাখ্যাতীত পতন লক্ষ্য করেন, তবে সতর্ক হোন । টিবি সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া শরীরের শক্তির ভাণ্ডার নিঃশেষ করে দেয় এবং বিপাকক্রিয়াকে প্রভাবিত করে ৷ এর ফলে রোগীর খিদে কমে যায় এবং শরীর ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে ।

ক্লান্তি এবং দুর্বলতা: সারাক্ষণ অলস বা নিস্তেজ বোধ করা কোনও শারীরিক পরিশ্রম ছাড়াই শরীরে শক্তির অভাব অনুভব করা এবং প্রাত্যহিক সাধারণ কাজগুলি করার সময়ও খুব সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়া এগুলি টিবি-র প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে ।

যে ব্যাকটেরিয়ার কারণে টিবি রোগ হয়, তা বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে । যখন কোনো সংক্রমিত ব্যক্তি কাশি দেন বা হাঁচি দেন, তখন এই ব্যাকটেরিয়াগুলি বাতাসের মাধ্যমে অন্য কোনও ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করতে পারে । যদি রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করা হয়, তবে সংক্রমণটি ফুসফুসের গণ্ডি পেরিয়ে শরীরের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে । তাছাড়া, সেক্ষেত্রে রোগটির চিকিৎসা করা একটি দীর্ঘমেয়াদি এবং অধিকতর কঠিন প্রক্রিয়ায় পরিণত হতে পারে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

TAGGED:

বিশ্ব টিবি দিবস
WORLD TB DAY
HEALTH TIPS
WORLD TUBERCULOSIS DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.