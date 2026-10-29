শীতের অলসতা ও চর্বিযুক্ত খাবার: অজান্তেই বাড়ছে যে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি

শীতের অলসতা ও চর্বিযুক্ত খাবার: অজান্তেই বাড়ছে যে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি
WORLD STROKE DAY: বিশ্ব স্ট্রোক দিবসে বিশেষজ্ঞরা তরুণদের মধ্যে স্ট্রোকের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ।
Published : October 29, 2026 at 9:43 AM IST
অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, অতিরিক্ত মানসিক চাপ, ধূমপান এবং মদ্যপানের মতো অভ্যাসগুলি তরুণদের স্ট্রোকের মতো স্বাস্থ্যঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে । বিশেষজ্ঞরা এখন জানাচ্ছেন, যে স্বাস্থ্য সমস্যাটি সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তি বা 40 ঊর্ধ্বদের মধ্যে দেখা যেত, তা এখন 20 থেকে 30 বছর বয়সি তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হচ্ছে । এর পিছনে অন্যতম কারণগুলির মধ্যে রয়েছে ভারসাম্যহীন খাদ্যাভ্যাস, স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তে উচ্চ শর্করার মাত্রা । আজ ‘বিশ্ব স্ট্রোক দিবস’ । এই দিবসটিকে সামনে রেখে, জানা দরকার স্ট্রোকের লক্ষণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে ৷
চিকিৎসকরা জানান, স্ট্রোকের প্রধান লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে মুখের এক পাশ হঠাৎ ঝুলে পড়া, হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া, কথা বলতে বা বুঝতে অসুবিধা হওয়া, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া, মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা অথবা শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা । এই লক্ষণগুলিকে হালকাভাবে নেবেন না । তাঁর মতে, স্ট্রোক হওয়ার পরবর্তী সাড়ে 4 ঘণ্টা হল ‘গোল্ডেন আওয়ার’ বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় । এই সময়ের মধ্যে চিকিৎসা নিলে মস্তিষ্কের ক্ষতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে । রোগীকে নিজে চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না, বরং দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান ।
এছাড়াও শীতকালে স্ট্রোকের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায় । ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে রক্তনালী সংকুচিত হয়ে পড়ে, যার ফলে রক্তচাপ হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে । হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার ফলে হেমোরেজিক স্ট্রোকের (মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত স্ট্রোক) ঘটনা বেড়ে যেতে পারে । শীতকালে মানুষ সাধারণত বাইরে কম বের হয় এবং ক্যালোরি ও চর্বিযুক্ত খাবার বেশি খাওয়ার প্রবণতা থাকে, যা ওজন বৃদ্ধি এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে । এছাড়া, পর্যাপ্ত জল পান না করলে শরীরে জলশূন্যতা (ডিহাইড্রেশন) দেখা দিতে পারে ৷ যা রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে ।
চিকিৎসকরা জানান, এখন গড়ে প্রতিদিন একজন রোগীর স্ট্রোক শনাক্ত হয় এবং তার চিকিৎসা করা হয় । উদ্বেগের বিষয় হল, তরুণ পুরুষদের পাশাপাশি ধূমপানকারী তরুণীদের মধ্যেও স্ট্রোকের হার বাড়ছে । তবে আশার কথা হল, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্ট্রোক পুরোপুরি প্রতিরোধযোগ্য ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)