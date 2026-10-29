স্ট্রোক দূরে রাখবে রান্নাঘরের এই সাধারণ খাবারগুলো, আজই তালিকায় যোগ করুন

স্ট্রোক দূরে রাখবে রান্নাঘরের এই সাধারণ খাবারগুলো, আজই তালিকায় যোগ করুন
Foods in your Diet For Stroke prevention: স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে চান ? খাদ্যতালিকায় এই খাবারগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
Published : October 29, 2026 at 5:02 PM IST
প্রতি বছর 29 অক্টোবর ‘বিশ্ব স্ট্রোক দিবস’ পালন করা হয় । এই দিনটির মূল উদ্দেশ্য হল স্ট্রোকের ঝুঁকি ও বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা । বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ ব্রেইন স্ট্রোকে প্রাণ হারান ।
মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হলে স্ট্রোক হয় । অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, অপর্যাপ্ত ঘুম, উচ্চ রক্তচাপ এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে স্ট্রোক হতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের ঘাটতিও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কোন ধরনের খাবার স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে ?
সবুজ শাকসবজি: সবুজ শাকসবজিতে নাইট্রেট এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে ৷ যা স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে । এর সুফল পেতে খাদ্যতালিকায় পালং শাক, কেল (kale) এবং কলার্ড গ্রিনসের (collard greens) মতো শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
আখরোট: অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণাবলীতে সমৃদ্ধ আখরোট স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী । যাঁরা নিয়মিত আখরোট খান, তাঁদের ক্ষেত্রে মানসিক চাপ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কম হতে পারে ।
লেবুজাতীয় ফল: লেবুজাতীয় ফল ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের একটি ভালো উৎস । এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ফোলেট এবং পটাশিয়াম থাকে । এছাড়াও এগুলিতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও প্রদাহরোধী (Anti-inflammatory) গুণাবলি রয়েছে, যা স্ট্রোকের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে সাহায্য করতে পারে ।
চর্বিযুক্ত মাছ: চর্বিযুক্ত মাছে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে । স্ট্রোক প্রতিরোধে খাদ্যতালিকায় স্যামন ও ম্যাকেরেলের মতো চর্বিযুক্ত মাছ অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
দই: দইকে স্বাস্থ্যগুণে ভরপুর একটি খাবার হিসেবে গণ্য করা হয় । এতে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম এবং প্রোবায়োটিক থাকে, যা হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় । এছাড়া এটি স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতেও সহায়ক ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11862037/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5772658/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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