স্ট্রোক কেন একটি নীরব ঘাতক ? বিশেষজ্ঞরা এটি প্রতিরোধের সহজ উপায় প্রকাশ করেছেন

স্ট্রোক হল একটি গুরুতর চিকিৎসাগত জরুরি অবস্থা যেখানে মস্তিষ্কে রক্ত ​​প্রবাহ ব্যাহত হয় ।

বিশ্ব স্ট্রোক দিবস (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 29, 2025 at 12:27 PM IST

স্ট্রোক একটি অত্যন্ত গুরুতর চিকিৎসা জরুরি অবস্থা । এটি ঘটে যখন মস্তিষ্কের কোনও অংশে রক্ত ​​প্রবাহ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, যারফলে মস্তিষ্কের কোষগুলি অক্সিজেন এবং পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয় । কয়েক মিনিটের মধ্যেই, আক্রান্ত কোষগুলি মারা যেতে শুরু করে, যার ফলে পক্ষাঘাত, বাক সমস্যা এবং এমনকি মৃত্যুও হতে পারে ।

চিকিৎসকরা আগে এটিকে বয়স্কদের সমস্যা বলে মনে করতেন, কিন্তু এখন এটি ক্রমশ তরুণদের উপর প্রভাব ফেলছে । এর একটি প্রধান কারণ হল মানুষ খারাপ জীবনধারা, খারাপ খাদ্যাভ্যাস এবং মানসিক চাপের শিকার হচ্ছে । তবে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এটি প্রতিরোধ করা যেতে পারে ৷

world-stroke-day-2025
স্ট্রোক কেন হয় ? (Getty Iamge)

দুই ধরণের স্ট্রোক আছে-

ইস্কেমিক স্ট্রোক: মস্তিষ্কের রক্তকণিকায় জমাট বাঁধার কারণে এটি ঘটে, যা প্রায় 80-85 শতাংশ ক্ষেত্রে ঘটে ।

হেমোরেজিক স্ট্রোক: এটি ঘটে যখন একটি দুর্বল রক্তনালী ফেটে যায়, যার ফলে রক্তপাতও হয় । একইভাবে একটি ক্ষণস্থায়ী ইস্কেমিক আক্রমণ (TIA), বা মিনি-স্ট্রোক যা অস্থায়ী লক্ষণ সৃষ্টি করে ৷ এটি 24 ঘণ্টার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় । এগুলিও একটি বড় স্ট্রোকের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে ।

স্ট্রোক প্রতিরোধ সম্ভব: 80 শতাংশ স্ট্রোক প্রতিরোধ করা যেতে পারে । এর জন্য কেবল কয়েকটি পদক্ষেপ অনুসরণ করা প্রয়োজন:

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করুন: নিয়মিত চেকআপ করুন এবং প্রয়োজনে ওষুধ গ্রহণ করুন ।

সঠিক এবং সুষম খাদ্য খান: তাজা ফল, শাকসবজি, গোটা শস্য এবং চর্বিহীন প্রোটিনকে অগ্রাধিকার দিন । নুন, চিনি এবং বাসি খাবার এড়িয়ে চলুন ।

নিয়মিত ব্যায়াম করুন: সপ্তাহে পাঁচ দিন কমপক্ষে 30 মিনিট দ্রুত হাঁটার অভ্যাস করুন ।

ধূমপান এবং অ্যালকোহল সীমিত করুন: উভয়ই সরাসরি ধমনীর ক্ষতি করে ।

স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখুন: এটি ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি হ্রাস করে ।

মানসিক চাপ কমানো: যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং শিথিলকরণ কৌশল রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ।

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা: এটি যেকোনও অসুস্থতা প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে ।

স্ট্রোকের ঝুঁকির কারণ: জেনেটিক এবং জীবনযাত্রার কারণগুলির সাথে স্ট্রোকের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় । যদিও পারিবারিক ইতিহাস এবং বার্ধক্যের মতো ঝুঁকির কারণগুলি পরিবর্তন করা যায় না, কিছু কারণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে ।

উচ্চ রক্তচাপ: এটি সবচেয়ে সাধারণ কারণ ।

ডায়াবেটিস: এটি রক্তনালীগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং ধমনীগুলিকে দুর্বল করে ।

উচ্চ কোলেস্টেরল: চর্বি জমা রক্ত ​​প্রবাহে বাধা দেয় ।

ধূমপান এবং অ্যালকোহল: রক্তচাপ বাড়ায় এবং রক্তনালীগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ।

স্থূলতা এবং নিষ্ক্রিয়তা: হৃদরোগ এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায় ।

হৃদরোগ: যেমন অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন, যা মস্তিষ্কে জমাট বাঁধতে পারে ।

লক্ষণগুলি চিনুন: স্ট্রোকের ক্ষেত্রে প্রতিটি মিনিট গুরুত্বপূর্ণ । এটি রোগীর জীবন বাঁচাতে পারে ।

Health
স্ট্রোক কেন একটি নীরব ঘাতক (Getty Image)

সচেতনতা কেন গুরুত্বপূর্ণ:

পরিবারের সদস্যদের স্ট্রোকের লক্ষণগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত । ভারতে স্ট্রোকের সমস্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে । সচেতনতা, সময়োপযোগী চিকিৎসা এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতি বছর হাজার হাজার জীবন বাঁচানো যেতে পারে । সচেতনতা দিয়ে প্রতিরোধ শুরু হয় এবং সচেতনতা আপনার থেকেই শুরু হয় । অতএব, একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখুন এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচী করুন ।

মনে রাখবেন F.A.S.T.

F- মুখ: মুখের একপাশ কি ঝুলে আছে ?

A- বাহু: এক হাত কি দুর্বল বা অসাড় ?

S- বাকশক্তি: কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে নাকি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ?

T- সময়: অবিলম্বে হাসপাতালে যান ।

স্ট্রোক প্রতিরোধের উপায় কী ?

স্ট্রোকের চিকিৎসা কত দ্রুত চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে ।

ইস্কেমিক স্ট্রোকের জন্য, ডাক্তাররা tPA-এর মতো জমাট বাঁধা ওষুধ ব্যবহার করেন ৷ যা কয়েক ঘন্টার মধ্যে রক্ত ​​প্রবাহ পুনরুদ্ধার করে । কিছু ক্ষেত্রে, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জমাট বাঁধা অপসারণ করা হয় ।

হেমোরেজিক স্ট্রোকে, রক্তপাত বন্ধ করার এবং মস্তিষ্কের মধ্যে চাপ কমানোর চেষ্টা করা হয় । ফেটে যাওয়া রক্তনালী মেরামত করতে এবং রক্ত ​​নিষ্কাশনের জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে ।

জরুরি অবস্থার পরে সঠিক যত্ন প্রয়োজন । রোগীর স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য ফিজিওথেরাপি, স্পিচ থেরাপি এবং অকুপেশনাল থেরাপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । পুনরুদ্ধারের জন্য মানসিক সমর্থনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

স্ট্রোক দিবসের ইতিহাস: উল্লেখযোগ্যভাবে, 29 অক্টোবর 2004 সালে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক কংগ্রেসে বিশ্ব স্ট্রোক দিবস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এরপর 2006 সালে ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক ফেডারেশন এবং ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রোক সোসাইটি একত্রিত হয়ে ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক অর্গানাইজেশন গঠিত হয় । এই উপলক্ষ্যে সংগঠনটির পক্ষ থেকে জনগণের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিবছর বিশ্ব স্ট্রোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । এই উপলক্ষ্যে কানাডিয়ান স্নায়ুবিজ্ঞানী ডক্টর ভ্লাদিমির হাচিনস্কি এই বিশেষ দিনটিকে আন্তর্জাতিকভাবে উদযাপন করার ঘোষণা করেছিলেন ।

এখানে এটাও জানা জরুরি যে বিশ্ব স্ট্রোক দিবস উদযাপনের আহ্বান প্রথম 1990-এর দশকে ইউরোপীয় স্ট্রোক ইনিশিয়েটিভ দ্বারা করা হয়েছিল, কিন্তু সেই সময়ে আর্থিক কারণে এই অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র ইউরোপে সীমাবদ্ধ ছিল ।

https://www.nhlbi.nih.gov/health/stroke/causes

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

বিশ্ব স্ট্রোক দিবস
WORLD STROKE DAY
HEALTH TIPS
STROKE
WORLD STROKE DAY 2025

