বিশ্ব ঘুম দিবস কেন পালিত হয় ? ভালো ঘুমের জন্য কী প্রয়োজন ?

আজ পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব ঘুম দিবস'। এই দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হল—ভালো ও পর্যাপ্ত ঘুমের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা ৷

World Sleep Day
ঘুমের প্রয়োজন কেন ? (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 13, 2026 at 10:16 AM IST

বর্তমান জীবনের দ্রুতগতির ছন্দে, মানুষ কাজ, মোবাইল ফোন এবং মানসিক চাপের কারণে নিজেদের ঘুমের সঙ্গে আপস করতে শুরু করেছে । গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকা এবং খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা এখন একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে । এই বিষয়টি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর 'বিশ্ব ঘুম দিবস' পালন করা হয় । আজ, 13 মার্চ, বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব ঘুম দিবস' । এই দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে ভালো ও পর্যাপ্ত ঘুমের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা; কারণ শারীরিক ও মানসিক—উভয় সুস্থতার জন্যই সঠিক ঘুম অপরিহার্য । এই প্রেক্ষাপটে, বিশ্ব ঘুম দিবস 2026, এর মূল প্রতিপাদ্য, কেন ভালো ঘুম প্রয়োজন এবং কীভাবে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়া যায়—সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন ৷

বিশ্ব ঘুম দিবস কেন পালন করা হয় ?

বিশ্ব ঘুম দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো ঘুম-সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা এবং ঘুমের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা । বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ ঘুমের অভাব বা বঞ্চনার সমস্যায় জর্জরিত । দীর্ঘস্থায়ী ঘুমের অভাব শারীরিক ক্লান্তি, খিটখিটে মেজাজ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার দুর্বলতা এবং মানসিক চাপের মতো সমস্যাগুলোকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে। তাই, এই বিশেষ দিনে মানুষকে পরামর্শ দেওয়া হয় যেন তারা একটি সুস্থ জীব নের ভিত্তি হিসেবে পর্যাপ্ত ঘুমকে অগ্রাধিকার দেন ।

বিশ্ব ঘুম দিবস 2026-এর প্রতিপাদ্য:

বিশ্ব ঘুম দিবস 2026-এর প্রতিপাদ্য হল—'ভালো ঘুম, উন্নত জীবন' (Sleep Well, Live Better)। এই প্রতিপাদ্যটি এই বিষয়টির ওপর জোর দেয় যে, শারীরিক, মানসিক এবং আবেগিক সুস্থতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভালো ঘুম একটি অপরিহার্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ৷ পাশাপাশি এটি ঘুমকে কেবল একটি বিলাসিতা হিসেবে না দেখে, বরং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৈনন্দিন অভ্যাস হিসেবে তুলে ধরে ।

ভালো ঘুম কেন অপরিহার্য ?

ঘুম কেবল বিশ্রামের একটি সময় নয়; বরং এটি শরীরের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে । আমরা যখন ঘুমাই, তখন শরীর বেশ কিছু অপরিহার্য কাজ সম্পাদন করে—যেমন: পেশি মেরামত করা, মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেওয়া এবং হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখা । পর্যাপ্ত ঘুম শরীরের শক্তির মাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং মস্তিষ্ককে আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম করে তোলে । ভালো ঘুম স্মৃতিশক্তি জোরদার করে, মেজাজের উন্নতি ঘটায় এবং বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি কমিয়ে দেয় ।

কীভাবে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়বেন ?

1) ঘুমানোর একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন:

প্রতিদিন ঠিক একই সময়ে ঘুমাতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস গড়ে তুলুন । এটি শরীরের জৈবিক ঘড়িকে (সার্কাডিয়ান রিদম) ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে সহায়তা করে ।

2) ঘুমোতে যাওয়ার আগে মোবাইল ফোন থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন:

ঘুমোতে যাওয়ার আগে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ বা টেলিভিশনের ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলুন । এই যন্ত্রগুলি থেকে নির্গত নীল আলো (Blue light) আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে ।

3) হালকা ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করুন:

রাতে ভারী বা অতিরিক্ত ঝাল-মশলাযুক্ত খাবার খেলে ঘুম আসা কঠিন হয়ে পড়তে পারে । তাই, রাতে হালকা খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় ।

4) একটি শান্ত ও আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করুন:

ঘুমোতে যাওয়ার আগে ঘরের আলো কমিয়ে দিন এবং একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখুন । এটি মনকে দ্রুত শান্ত করতে এবং দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে সহায়তা করে ।

5) নিয়মিত শরীরচর্চা করুন:

প্রতিদিন হালকা শরীরচর্চা বা যোগব্যায়াম করলে শরীরে এক ধরণের শারীরিক ক্লান্তি বা অবসাদ তৈরি হয়, যা রাতে গভীর ও তৃপ্তিদায়ক ঘুমের সহায়ক ।

