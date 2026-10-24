টুগেদার, উই এন্ড পোলিও: পোলিওমুক্ত ভবিষ্যৎ গড়তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভারত

টুগেদার, উই এন্ড পোলিও: পোলিওমুক্ত ভবিষ্যৎ গড়তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভারত
WORLD POLIO DAY: প্রতি বছর 24 অক্টোবর ‘বিশ্ব পোলিও দিবস’ পালিত হয় । সচেতনতা বৃদ্ধি করতে প্রতি বছর এই দিনটি পালন করা হয় ।
Published : October 24, 2026 at 9:24 AM IST
পোলিও একটি গুরুতর রোগ, যা প্রায়শই অল্প বয়সে মানুষকে আক্রান্ত করে । এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর 24 অক্টোবর ‘বিশ্ব পোলিও দিবস’ পালন করা হয় । এই দিনটি মানুষকে পোলিও রোগের ভয়াবহ পরিণতি এবং তা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে অবহিত করার সুযোগ করে দেয় । যদিও ভারতকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে, তবুও বিশ্বের অনেক মানুষ এখনও এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন ।
এই প্রেক্ষাপটে, বিশ্ব পোলিও দিবস পালন করা সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা এবং রোগটি নির্মূলে বিশ্বব্যাপী গৃহীত পদক্ষেপগুলিকে তুলে ধরার একটি চমৎকার সুযোগ । জানুন এই দিনটির ইতিহাস ও তাৎপর্য এবং এই বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে ৷
বিশ্ব পোলিও দিবসের ইতিহাস
এই দিবসটি পালন শুরু হয় 1985 সালে । রোটারি ইন্টারন্যাশনালের তত্ত্বাবধানে পোলিও টিকার প্রথম সংস্করণ উদ্ভাবনকারী দলের প্রধান চিকিৎসা গবেষক জোনাস সল্ক-এর প্রচেষ্টার সম্মানে এই দিবসটি পালন করা হয় । সেই সময় থেকেই প্রতি বছর 24 অক্টোবর এই দিবসটি উদযাপিত হয়ে আসছে ।
বিশ্ব পোলিও দিবস 2026-এর প্রতিপাদ্য
পোলিও সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই দিবসটি প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য নিয়ে পালন করা হয় । এই বছরের জন্যও একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৷ মূল প্রতিপাদ্য ও প্রচারণামূলক বার্তা হল: "One Day. One Focus: Ending Polio."
পোলিও কী ?
পোলিও, যা পোলিওমাইলাইটিস (poliomyelitis) নামেও পরিচিত ৷ একটি অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাসজনিত রোগ । এটি মূলত পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের আক্রান্ত করে । এরফলে পক্ষাঘাত হতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুও ঘটতে পারে । এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 1988 সালে 'গ্লোবাল পোলিও ইরাডিকেশন ইনিশিয়েটিভ' (GPEI) বা 'বিশ্ব পোলিও নির্মূল উদ্যোগ' চালু করা হয় ৷ যা বিশ্বজুড়ে পোলিও আক্রান্তের সংখ্যা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । এই উদ্যোগ শুরুর পর থেকে পোলিও আক্রান্তের সংখ্যা 99 শতাংশেরও বেশি কমে গিয়েছে এবং বর্তমানে মাত্র কয়েকটি দেশেই এই রোগটি সীমাবদ্ধ রয়েছে ।
ভারতে পোলিও পরিস্থিতি
2014 সালে ভারতকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করা হয় । শিশুদের এই রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য ভারতে মুখে খাওয়ার ড্রপ এবং ইনজেকশন ৷ উভয় মাধ্যমেই পোলিও টিকা দেওয়া হয় । তবে, কয়েক মাস আগে মেঘালয়ে 'ভ্যাকসিন-ডিরাইভড পোলিওভাইরাস' (VDPV)-এর একটি ঘটনা শনাক্ত হওয়ায় তা দেশটির সামনে নতুন এক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে ।
https://www.who.int/europe/campaigns/world-polio-day