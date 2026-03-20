দাঁতের ব্যথা থেকে শুরু করে মাড়ি ফোলা ! মুখের স্বাস্থ্যকে সুন্দর কীভাবে রাখবেন ?

সাধারণত, আমরা দাঁতের ছোটখাটো সমস্যাগুলি উপেক্ষা করে থাকি এবং ব্যথা যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, কেবল তখনই ডাক্তারের কাছে যাই ।

মুখের স্বাস্থ্যকে সুন্দর রাখতে কী করবেন
By ETV Bharat Health Team

Published : March 20, 2026 at 11:00 AM IST

আজ 20 মার্চ, বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে 'ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে 2026'। বিশেষজ্ঞরা জানান, হৃদরোগ, ক্যানসার, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা এবং ডায়াবেটিসের মতো গুরুতর শারীরিক অসুস্থতাগুলির সঙ্গে দাঁতের সমস্যার মূলে প্রায়শই একই ধরনের কারণ জড়িত থাকে । এই কারণগুলির মধ্যে রয়েছে তামাক সেবন, মদ্যপান এবং অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার গ্রহণ । যদি এই প্রাথমিক সমস্যাগুলির যথাসময়ে চিকিৎসা না করা হয়, তবে তা কেবল আপনার দাঁতেরই নয়, বরং আপনার সমগ্র শরীরেরই মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে ।

এই লক্ষণ যা দেখা দিলে অবিলম্বে দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি:

আপনার মুখ বা দাঁতে যদি নিচের সমস্যাগুলির কোনওটি দেখা দেয়, তবে অবিলম্বে একজন দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত:

মুখে ঘা বা না সারা ক্ষত: যদি আপনি মুখে লাল বা সাদা কোনও ছোপ, অথবা এমন কোনো ঘা লক্ষ্য করেন যা দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে সারছে না, তবে বিষয়টিকে হালকাভাবে নেবেন না । এটি কোনো গভীর সংক্রমণের বা মুখের ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে ।

ক্রমাগত ফোলাভাব বা চাকা: মাড়ি, চোয়াল বা গলার অংশে ফোলাভাব দেখা দেওয়া 'ফোড়া' বা অ্যাবসেসের লক্ষণ হতে পারে। চিকিৎসা না করালে এই সংক্রমণ রক্তপ্রবাহে বা আশেপাশের টিস্যুতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

স্থায়ী দাঁত নড়ে যাওয়া: প্রাপ্তবয়স্কদের দাঁত সাধারণত নড়বড়ে হওয়ার কথা নয়। এমনটা ঘটলে তা মাড়ির গুরুতর রোগ, কোনও আঘাত বা অস্টিওপোরোসিসের (হাড়ের ক্ষয়জনিত রোগ) ইঙ্গিত হতে পারে।

মাড়ি থেকে রক্ত ​​পড়া: খাওয়া বা দাঁত ব্রাশ করার সময় মাড়ি থেকে রক্ত ​​পড়া মাড়ির রোগের (জিঞ্জিভাইটিস বা পেরিওডন্টাইটিস) সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ; যার জন্য অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন।

দাঁতের সংবেদনশীলতা: খুব ঠান্ডা, গরম বা মিষ্টি খাবার খাওয়ার সময় দাঁতে তীব্র সংবেদনশীলতা বা ব্যথা অনুভব করা ইঙ্গিত দেয় যে, দাঁতের বাইরের এনামেল বা আবরণ ক্ষয় হয়ে গেছে, অথবা দাঁতে কোনো গর্ত (ক্যাভিটি) বা ফাটল তৈরি হয়েছে ।

ক্রমাগত দাঁত ব্যথা: যদি আপনি অবিরাম দাঁত ব্যথা অনুভব করেন, তবে তা নির্দেশ করে যে দাঁত ক্ষয়ে যাওয়া শুরু হয়েছে এবং এর জন্য জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন ।

মুখে দুর্গন্ধ ও বাজে স্বাদ: যদি আপনি ক্রমাগত মুখের দুর্গন্ধ বা মুখে অদ্ভুত কোনো স্বাদ অনুভব করেন, তবে এর কারণ হতে পারে মাড়ির রোগ, কোনও সংক্রমণ বা দাঁতের গর্ত ।

চোয়ালে ব্যথা বা 'ক্লিক' শব্দ: চোয়াল নড়ানোর সময় ব্যথা, অস্বস্তি, অথবা 'ক্লিক' বা 'পপ' করার মতো শব্দ শোনা গেলে তা TMJ ডিসঅর্ডার বা চোয়ালের হাড়ের জোড়ার সমস্যার লক্ষণ হতে পারে ।

ক্রমাগত মুখ শুকিয়ে যাওয়া: দীর্ঘ সময় ধরে মুখ শুকিয়ে থাকার সমস্যা মাড়ির রোগ এবং দাঁতের গর্ত হওয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয় । ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, জলশূন্যতা বা শরীরের ভিতরের কোনও সুপ্ত রোগের কারণে এমনটা হতে পারে ।

সুন্দর মুখের স্বাস্থ্য বজায় রাখার উপায়সমূহ:

মুখের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সমস্যা প্রতিরোধ করা অত্যন্ত সহজ:

সঠিক পুষ্টি: আপনার খাদ্যাভ্যাস থেকে চিনির পরিমাণ কমিয়ে দিন । প্রচুর পরিমাণে তাজা ফলমূল ও শাকসবজি গ্রহণ করুন এবং সারাদিন ধরে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা নিশ্চিত করুন ।

তামাক বর্জন: যেকোনও রূপে তামাক বা সুপারি চিবানোর অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করুন ।

মদ্যপান থেকে বিরত থাকুন: মদ্যপান করা থেকে বিরত থাকুন ।

নিরাপত্তা সতর্কতা: সাইকেল চালানো বা খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সময় মুখ ও দাঁতকে আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম যেমন: মাউথগার্ড বা হেলমেট ব্যবহার করুন ।

দাঁত ব্রাশ করার সঠিক পদ্ধতি: দাঁতের ক্ষয় রোধের জন্য ফ্লোরাইড অত্যন্ত জরুরি; তাই প্রতিদিন দুবার ফ্লোরাইডযুক্ত টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করা নিশ্চিত করুন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. শরীরের শর্করা ভক্ষণ করে শক্তি সঞ্চয় করে মস্তিষ্কের টিউমার, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য
  2. নবরাত্রি উপবাস চলাকালীন দ্রুত ওজন কমাতে এই পরামর্শগুলি মেনে চলুন
  3. জোরে নাক ডাকা ও দিনের বেলায় ক্লান্তি ! স্লিপ অ্যাপনিয়ার এই লক্ষণ উপেক্ষা করলে বড় বিপদ

