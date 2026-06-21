সঙ্গীত কি ওষুধের মতোও কাজ করে ? কোন রাগ কোন রোগ নিরাময় করে ?

সঙ্গীত কি ওষুধের মতোও কাজ করে ? কোন রাগ কোন রোগ নিরাময় করে ?
প্রাচীনকাল থেকেই সঙ্গীতকে রোগ নিরাময়ের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে আসছে ।
Published : June 21, 2026 at 2:30 PM IST|
Updated : June 21, 2026 at 2:39 PM IST
আজ বিশ্ব সঙ্গীত দিবস । প্রতি বছর 21 জুন বিশ্বজুড়ে এই বিশেষ দিনটি পালন করা হয় । ভাষা, দেশ ও সংস্কৃতির সীমানা ছাড়িয়ে মানুষের হৃদয়কে একসূত্রে বাঁধার ক্ষমতা রয়েছে সঙ্গীতের । সুখ-দুঃখ কিংবা বেদনা ও যন্ত্রণার মুহূর্তে সব ধরনের আবেগ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে সঙ্গীত। সুরের মূর্ছনায় এমন এক জাদু আছে যা কঠোরতম হৃদয়ের মানুষকেও বিমোহিত করতে পারে । ভারতীয় সংস্কৃতিতে সঙ্গীতকে আত্মার ওষুধ হিসেবে গণ্য করা হয় । তাহলে, সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগের কি সত্যিই রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের ক্ষমতা রয়েছে ?
সঙ্গীত কি ওষুধের মতো কাজ করে ?
দীর্ঘকাল ধরেই সঙ্গীতকে নিরাময়ের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে আসছে ৷ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ‘রাগ’-এর মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি ও ইতিবাচক শক্তি অর্জনের ঐতিহ্য রয়েছে । আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করে যে, সুমধুর সঙ্গীত মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও বিষণ্নতা কমাতে সহায়তা করতে পারে ।
মন যখন অস্থির থাকে, তখন সঙ্গীত আবেগকে প্রশমিত করতে সাহায্য করে । এর সুমধুর সুর মস্তিষ্কে এমন সব রাসায়নিকের প্রবাহকে উদ্দীপ্ত করে, যা সুখ ও প্রশান্তির অনুভূতি জাগিয়ে তোলে । ঠিক এই কারণেই হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে ‘মিউজিক থেরাপি’ বা সঙ্গীত-চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে ।
যদিও সঙ্গীত গুরুতর রোগের সরাসরি কোনও নিরাময় নয়, তবুও রোগের বিরুদ্ধে মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি এবং মানসিক চাপ কমাতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এই কারণেই বলা হয় যে, সঙ্গীতের এমন এক জাদুকরী ক্ষমতা রয়েছে যা দুঃখ, উদ্বেগ এবং মানসিক ক্লান্তির মতো সমস্যা দূর করতে সক্ষম ।
বিশেষজ্ঞদের মতামত:
মনোবিজ্ঞানের মতে, মস্তিষ্কের আলফা, বিটা, ডেল্টা এবং থিটা তরঙ্গ ঘুম ও জাগরণ নিয়ন্ত্রণ করে; বিশেষ করে থিটা ও ডেল্টা তরঙ্গ ঘুম আসতে সহায়তা করে । শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নির্দিষ্ট কিছু রাগের কম্পাঙ্ক (frequency) থিটা ও ডেল্টা তরঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ঘুম আনতে সাহায্য করে । অন্যদিকে, চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশেষ করে অ্যালোপ্যাথি সঙ্গীতকে রোগের সরাসরি নিরাময় হিসাবে স্বীকৃতি না দিলেও, বাস্তবে অনেকেই দেখেছেন যে সঙ্গীত শুনলে তাদের ঘুম আসতে সুবিধা হয় ।
কোন রাগে কোন সমস্যার উপশম হয় ?
অনেকেই দাবি করেন যে সঙ্গীতের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা রয়েছে এমন ধারণার সমর্থন বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থেও পাওয়া যায় । এই দাবি অনুযায়ী, 'রাগ পুরিয়া ধনাশ্রী' অনিদ্রা দূর করে এবং 'রাগ মালকোষ' মানসিক চাপ কমায় ।
'রাগ শিবরঞ্জনী' মনকে প্রশান্ত করে এবং 'রাগ মোহিনী' আত্মবিশ্বাস বাড়ায় । 'রাগ ভৈরবী' রক্তচাপ ও স্নায়ুতন্ত্র নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, আর 'রাগ পাহাড়ি' স্নায়ুতন্ত্রের জন্য উপকারী । 'রাগ দরবারি কানাড়া' মানসিক চাপ কমায় এবং উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রে 'রাগ আহির ভৈরব' ও 'রাগ তোড়ি' কার্যকর । বলা হয় যে 'রাগ দরবারি কানাড়া'-র হাঁপানি বা অ্যাজমা নিরাময়ের ক্ষমতা রয়েছে, অন্যদিকে 'রাগ ভৈরব' সাইনাসের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয় । এছাড়া 'রাগ তোড়ি' মাথাব্যথা ও ক্রোধ প্রশমনে সহায়তা করে বলে দাবি করা হয় ।
পরিশেষে মূল কথা হলো, যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞান সঙ্গীতের এই নিরাময় ক্ষমতাকে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার অংশ হিসেবে গণ্য করে না, তবুও অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে এর সুফল পেয়েছেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8566759/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)