ETV Bharat / health

আজ বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, কেন পালিত হয় জানেন কি ?

সুস্থ থাকার জন্য খাদ্যতালিকায় দুধ অন্তর্ভুক্ত করা খুবই জরুরি । জেনে নিন বিশ্ব দুগ্ধ দিবস সম্পর্কে ৷

WORLD MILK DAY 2026
আজ বিশ্ব দুগ্ধ দিবস (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : June 1, 2026 at 9:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শিশু থেকে বয়স্ক, প্রায় সকল বয়সি মানুষের জন্যই দুধ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ৷ জীবনের শুরু থেকেই আমাদের জীবনে দুধের গুরুত্ব অপরিসীম । দুধ এমন একটি পুষ্টিকর খাবার, যা সব বয়সের মানুষের অবশ্যই তাদের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি । তাই 1 জুন 'বিশ্ব দুগ্ধ দিবস' হিসাবে পালিত হয় যাতে আরও বেশি মানুষকে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা যায় এবং দুগ্ধজাত খাদ্যকে ব্যবসা হিসাবে উন্নত করা যায় বিশ্বব্যাপী । খাদ্য হিসাবে দুধের গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘের অঙ্গসংগঠন খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ঘোষিত হয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক দিবস 'বিশ্ব দুগ্ধ দিবস' ৷ বিশ্বব্যাপী দুগ্ধজাত বাজার বিশ্ব অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । ভারতীয় অর্থনীতির সেটআপে এর ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে । পৃথিবীতে ভারত সবচেয়ে বেশি দুধ উৎপাদন করে । 2001 থেকে প্রতিবছর 1 জুন পালিত হয় 'বিশ্ব দুগ্ধ দিবস' ৷

বিশ্ব দুগ্ধ দিবসের ইতিহাস

2001 সালে 1 জুন বিশ্ব খাদ্য হিসাবে দুধের গুরুত্বকে বোঝাতে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বিশ্ব দুগ্ধ দিবস চালু করে ৷ তারপর 2016 সাল নাগাদ বিশ্বের প্রায় 40টি দেশে এই দিনটি উদযাপিত হয় । এই দিন জাতীয় অর্থনীতিতে দুগ্ধ শিল্পের গুরুত্ব তুলে ধরা হয় এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়ে থাকে ।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

দুধ এবং দুগ্ধজাত বিভিন্ন খাবার গ্রহণের যে উপকারিতাগুলি রয়েছে, তা সকলের জন্য সরবরাহ করে বিশ্বজুড়ে সক্রিয়ভাবে প্রচার করা হয় এইদিনে । সেই সঙ্গে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষের জীবনযাত্রাকে সমর্থন করা হয় ৷

নির্বাচিত কয়েকটি দেশ প্রাথমিকভাবে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদযাপন করেছে । কয়েকবছর ধরে উদযাপনটি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে । আজ বিশ্ব দুগ্ধ দিবস 100 টিরও বেশি দেশে পালিত হয় ।

দুধের উপাকারিতা (Health Benefits Of Milk):

আমরা তো সকলেই জানি এই তরলের উপকারিতা সম্পর্কে ৷ বিশেষজ্ঞরা জানান, হাড় শক্তিশালী করে তোলা থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি রোজের ডায়েটে দুধ রাখলে শরীরও সুস্থ থাকে । চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদ, উভয়েই দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন ।

বিশেষ করে ঘুমানোর আগে দুধ পান করা কেবল হজম এবং ঘুমের ক্ষেত্রেই সহায়তা করে না, বরং শরীরকে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় ৷ দিনের ক্লান্তি দূর করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন রাতে দুধ পান করার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা:

ভালো ঘুমের জন্য সাহায্য করে: দুধে ট্রিপটোফ্যান এবং মেলাটোনিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে ৷ যা ঘুমের হরমোন সক্রিয় করে । এটি ঘুমের মান উন্নত করে এবং অনিদ্রা দূর করে ।

পেশী মেরামত করে: রাতের বেলা দুধ পান করলে শরীরে প্রোটিন সরবরাহ হয় ৷ যা পেশী মেরামত এবং গঠনে সাহায্য করে, বিশেষ করে যাঁরা ব্যায়াম করেন তাঁদের জন্য উপকারী ।

হাড় শক্তিশালী করে: ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি হাড় এবং দাঁতকে শক্তিশালী করে, অস্টিওপোরোসিসের মতো হাড় সম্পর্কিত রোগ প্রতিরোধ করে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. স্যালাডের স্বাদ বিন্দুমাত্র কমবে না, টিফিনে প্যাক করার সময় এই বিষয়গুলি মনে রাখুন
  2. চা বা কফি না পান করা সত্ত্বেও শরীরে ক্যাফেইন প্রবেশ করছে, এই খাবারগুলি খাওয়া বন্ধ করুন
  3. অ্যালকোহলের গ্লাসে চুমুক দেন না ! তবে গরমে মেজাজ ফুরফুরে রাখতে চলে রুট বিয়ার, কতটা ক্ষতি ?
  4. 90 শতাংশ মানুষই ভুল পদ্ধতিতে গঁদ কাতিরা খান, এই নিয়মে খেলেই আসল উপকার পাওয়া যাবে

TAGGED:

HEALTH BENEFITS
বিশ্ব দুগ্ধ দিবস
WORLD MILK DAY 2026
WORLD MILK DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.