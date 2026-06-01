আজ বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, কেন পালিত হয় জানেন কি ?

আজ বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, কেন পালিত হয় জানেন কি ?
সুস্থ থাকার জন্য খাদ্যতালিকায় দুধ অন্তর্ভুক্ত করা খুবই জরুরি । জেনে নিন বিশ্ব দুগ্ধ দিবস সম্পর্কে ৷
Published : June 1, 2026 at 9:41 AM IST
শিশু থেকে বয়স্ক, প্রায় সকল বয়সি মানুষের জন্যই দুধ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ৷ জীবনের শুরু থেকেই আমাদের জীবনে দুধের গুরুত্ব অপরিসীম । দুধ এমন একটি পুষ্টিকর খাবার, যা সব বয়সের মানুষের অবশ্যই তাদের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি । তাই 1 জুন 'বিশ্ব দুগ্ধ দিবস' হিসাবে পালিত হয় যাতে আরও বেশি মানুষকে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা যায় এবং দুগ্ধজাত খাদ্যকে ব্যবসা হিসাবে উন্নত করা যায় বিশ্বব্যাপী । খাদ্য হিসাবে দুধের গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘের অঙ্গসংগঠন খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ঘোষিত হয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক দিবস 'বিশ্ব দুগ্ধ দিবস' ৷ বিশ্বব্যাপী দুগ্ধজাত বাজার বিশ্ব অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । ভারতীয় অর্থনীতির সেটআপে এর ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে । পৃথিবীতে ভারত সবচেয়ে বেশি দুধ উৎপাদন করে । 2001 থেকে প্রতিবছর 1 জুন পালিত হয় 'বিশ্ব দুগ্ধ দিবস' ৷
বিশ্ব দুগ্ধ দিবসের ইতিহাস
2001 সালে 1 জুন বিশ্ব খাদ্য হিসাবে দুধের গুরুত্বকে বোঝাতে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বিশ্ব দুগ্ধ দিবস চালু করে ৷ তারপর 2016 সাল নাগাদ বিশ্বের প্রায় 40টি দেশে এই দিনটি উদযাপিত হয় । এই দিন জাতীয় অর্থনীতিতে দুগ্ধ শিল্পের গুরুত্ব তুলে ধরা হয় এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়ে থাকে ।
বিশ্ব দুগ্ধ দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব
দুধ এবং দুগ্ধজাত বিভিন্ন খাবার গ্রহণের যে উপকারিতাগুলি রয়েছে, তা সকলের জন্য সরবরাহ করে বিশ্বজুড়ে সক্রিয়ভাবে প্রচার করা হয় এইদিনে । সেই সঙ্গে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষের জীবনযাত্রাকে সমর্থন করা হয় ৷
নির্বাচিত কয়েকটি দেশ প্রাথমিকভাবে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদযাপন করেছে । কয়েকবছর ধরে উদযাপনটি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে । আজ বিশ্ব দুগ্ধ দিবস 100 টিরও বেশি দেশে পালিত হয় ।
দুধের উপাকারিতা (Health Benefits Of Milk):
আমরা তো সকলেই জানি এই তরলের উপকারিতা সম্পর্কে ৷ বিশেষজ্ঞরা জানান, হাড় শক্তিশালী করে তোলা থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি রোজের ডায়েটে দুধ রাখলে শরীরও সুস্থ থাকে । চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদ, উভয়েই দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন ।
বিশেষ করে ঘুমানোর আগে দুধ পান করা কেবল হজম এবং ঘুমের ক্ষেত্রেই সহায়তা করে না, বরং শরীরকে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় ৷ দিনের ক্লান্তি দূর করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন রাতে দুধ পান করার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা:
ভালো ঘুমের জন্য সাহায্য করে: দুধে ট্রিপটোফ্যান এবং মেলাটোনিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে ৷ যা ঘুমের হরমোন সক্রিয় করে । এটি ঘুমের মান উন্নত করে এবং অনিদ্রা দূর করে ।
পেশী মেরামত করে: রাতের বেলা দুধ পান করলে শরীরে প্রোটিন সরবরাহ হয় ৷ যা পেশী মেরামত এবং গঠনে সাহায্য করে, বিশেষ করে যাঁরা ব্যায়াম করেন তাঁদের জন্য উপকারী ।
হাড় শক্তিশালী করে: ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি হাড় এবং দাঁতকে শক্তিশালী করে, অস্টিওপোরোসিসের মতো হাড় সম্পর্কিত রোগ প্রতিরোধ করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
