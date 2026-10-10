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কিশোর-কিশোরীর মধ্যে অবসাদ বেশি চোখে পড়ছে, বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে এই লক্ষণগুলির মাধ্যমে উদ্বেগ শনাক্ত করুন

WORLD MENTAL HEALTH DAY: কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে উদ্বেগ একটি অত্যন্ত সাধারণ সমস্যা । পড়াশোনার চাপ এবং সোশাল মিডিয়ার চাপ এর প্রধান কারণ ।

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কিশোর-কিশোরীর মধ্যে মানসিক অসুস্থতা বেশি চোখে পড়ছে বেশি (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : October 10, 2026 at 12:47 PM IST

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বাস্তবে অস্তিত্ব নেই এমন কিছু দেখা, অন্যরা শুনতে পায় না এমন কণ্ঠস্বর শোনা এবং বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন চিন্তাভাবনা এগুলি সাইকোসিস বা মানসিক বিকারের লক্ষণ হতে পারে । এই সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আসছেন । মানসিক চাপ ও ঘুমের অভাবের কারণে এই ব্যাধিটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে । জানা গিয়েছে, শনাক্ত হওয়া ঘটনার মধ্যে অধিকাংশ রোগীই 20 থেকে 35 বছর বয়সি তরুণ-তরুণী ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রতি সাতজন কিশোর-কিশোরীর মধ্যে একজন কোনও না কোনও মানসিক সমস্যায় ভোগে, যার মধ্যে উদ্বেগজনিত সমস্যাটিই সবচেয়ে বেশি দেখা যায় । পড়াশোনার চাপ, সোশাল মিডিয়ার প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রায়শই কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।

তাই উদ্বেগের লক্ষণগুলি শুরুতেই শনাক্ত করা অত্যন্ত জরুরি ৷ অন্যথায় এটি তাদের জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, উদ্বেগের লক্ষণগুলি এবং তা মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে ৷

উদ্বেগের লক্ষণগুলি কী কী ?

উদ্বেগ কেবল মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর লক্ষণগুলি শারীরিক, মানসিক এবং আচরণগত সবভাবেই প্রকাশ পেতে পারে ।

উদ্বেগের শারীরিক লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে দ্রুত হৃদস্পন্দন, মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট, ক্ষুধামন্দা, বমি ভাব, ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য, অতিরিক্ত ঘাম, হাত-পা কাঁপা এবং বুকে ব্যথা বা দম বন্ধ হয়ে আসার মতো অনুভূতি ।

অন্যদিকে, মানসিক লক্ষণগুলির মধ্যে থাকতে পারে অস্থিরতা, তীব্র মানসিক চাপ, অতীত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, মনোযোগের অভাব, অনিদ্রা, ভয়, কান্নার প্রবণতা কিংবা অতীতের কোনও বেদনাদায়ক ঘটনার কথা বারবার মনে পড়া ।

উদ্বেগের কারণে আচরণগত পরিবর্তনও দেখা দিতে পারে ৷ যেমন- নির্দিষ্ট কোনও বিষয় বা স্থান এড়িয়ে চলা, নতুন অভিজ্ঞতার ভয় পাওয়া, বন্ধু-বান্ধব বা পরিবার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া কিংবা একই কাজ বারবার করা । এগুলি উদ্বেগের লক্ষণ হতে পারে এবং এগুলির প্রতি অবহেলা করা উচিত নয় ।

উদ্বেগ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ?

আপনি যদি উদ্বেগের সম্মুখীন হন, তবে কোনও বিশ্বস্ত বন্ধু, পরিবারের সদস্য বা কাউন্সিলরের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলুন । শারীরিক কার্যকলাপও উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে ৷ তাই দৌড়ানো, হাঁটা বা সাঁতারের মতো কার্যক্রম আপনার দৈনন্দিন রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করুন । গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস ও ধ্যান (মেডিটেশন) অনুশীলনও উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে ।

পাশাপাশি, কিছু অভ্যাস বর্জন করা জরুরি ৷ যেমন- একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ শুরু করবেন না । সিগারেট, অ্যালকোহল ও মাদকের মতো ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে দূরে থাকুন । চা ও কফি পরিমিত পরিমাণে পান করুন এবং কোনও বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বা ভাবনা-চিন্তা করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করুন ।

উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে

রাত জেগে থাকা বা গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করা মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলছে । দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা বিষণ্নতার কারণে শরীরে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বেশি থাকে । এটি হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং হরমোনের ভারসাম্যের ওপর প্রভাব ফেলে, যার ফলে উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6524434/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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