এই সুপারফুডগুলি নিয়মিত খেলে বায়ুদূষণের প্রভাবে ফুসফুসে জমা টক্সিন দূর হবে, তালিকায় পছন্দ কোনগুলি ?

এই সুপারফুডগুলি নিয়মিত খেলে বায়ুদূষণের প্রভাবে ফুসফুসে জমা টক্সিন দূর হবে, তালিকায় পছন্দ কোনগুলি ?
Lung Health: ফুসফুস পরিষ্কার না করতে পারলে বিভিন্ন কঠিন অসুখে ভুগতে পারেন । তাই লাংস ডিটক্স করার জন্য ডায়েট ঠিক রাখা প্রয়োজন ।
Published : September 25, 2026 at 10:29 AM IST
অক্সিজেন শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা কারও অজানা নয় ৷ রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ করার ক্ষেত্রে ফুসফুসের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে । কিন্তু বাড়তে থাকা ধুলো-ধোঁয়া আর দূষণে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফুসফুস । যা বহুজন খেয়াল রাখেন না ৷ এইসব কারণে অনেক সময় ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়ে পড়ে ফুসফুস । বিশেষজ্ঞদের মতে, ফুসফুস ঠিক রাখতে ডায়েটের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন ৷ পুষ্টিবিদের মতে জেনে নিন, স্বাস্থ্যকর ফুসফুসের জন্য কী কী খাওয়া প্রয়োজন ?
পালং শাক: পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় । যা শ্বাসকষ্ট কমায় । এছাড়া পালং শাক ভিটামিন সি এর একটি সমৃদ্ধ উৎস, যা ফুসফুসকে সুস্থ রাখে । তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় পালংশাক রাখা ভালো বিশেষ করে শীতকালে এই শাক ভালো পাওয়া যায় ৷
ব্রকলি: আপনার ফুসফুসকে সুস্থ রাখতে খাদ্যতালিকায় ব্রকলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । এটি বহু পুষ্টিগুণে ভরপুর, এতে ভিটামিন সি, ফোলেট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ফুসফুসকে সুস্থ রাখতে সাহায্য় করে ।
বেরি জাতীয় ফল: বেরি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ ৷ যা ফুসফুসকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে । এর মাধ্যমে আপনি ফুসফুস সংক্রান্ত সমস্যা এড়াতে পারবেন । বেরি খাওয়া হাঁপানির মতো মারাত্মক রোগ কমাতে সাহায্য করে ।
রসুন: পুষ্টিগুণে ভরপুর রসুন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সহায়ক । নিয়মিত রসুন খেলে অনেক ধরনের সংক্রমণ এড়ানো যায় ।
হলুদ: হলুদ ঔষধি গুণে পরিপূর্ণ । এটি বহু রোগ থেকে রক্ষা করে । হলুদ যুক্ত খাবার খেলে ফুসফুসে প্রদাহের সমস্যা কমে ।
আদা: আদা শুধু খাবারের স্বাদই বাড়ায় না স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী । এতে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় । ফুসফুসকে সুস্থ রাখতে খাদ্যতালিকায় আদা যোগ করুন ।
এন আই এইচ- এর তথ্য অনুযায়ী, ফুসফুসীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা ফুসফুসের রোগ, বিশেষ করে হাঁপানি এবং ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি) এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে । পালমোনারি ফাংশন পরীক্ষায় একটি বাধামূলক প্যাটার্নের আবিষ্কার এই সাধারণ রোগগুলির স্বীকৃতি এবং নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে । ফলে ফুসফুসকে সুস্থ রাখা শরীরের জন্য অত্যন্ত জরুরি ৷
ক্রমবর্ধমান দূষণ, ধূমপান এবং অবনতিশীল জীবনযাত্রার কারণে ফুসফুসের সমস্যা বাড়ছে । যদি ফুসফুসের ক্ষতি আগে থেকেই শনাক্ত না করা হয়, তাহলে সমস্যা আরও খারাপ হতে পারে । যদিও মানুষ খুব কমই এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে থাকেন আমাদের শরীর কিছু লক্ষণের মাধ্যমে সতর্ক হওয়া উচিত ৷
ঘন ঘন কাশি, শ্বাসকষ্ট, ক্লান্তি এবং ওজন হ্রাস ইত্যাদি ৷
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6835093/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5018896/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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