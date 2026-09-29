জিম বা ডেস্কে বসে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা করছেন ? বিশ্ব হৃদরোগ দিবসে এই সহজ ফর্মূলা মেনে চলুন
World Heart Day 2026: ইদানীং তরুণদের মধ্যে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায়, হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখতে ‘3-2-1 ফর্মুলা’ মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি ।
Published : September 29, 2026 at 9:57 AM IST
ইদানীং আমরা একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক প্রবণতা লক্ষ্য করছি ৷ শারীরিকভাবে সুস্থ ও ফিট মনে হওয়া তরুণ-তরুণীরা হঠাৎ করেই অসুস্থ পড়ছেন ৷ তাঁরা জিমে ব্যায়াম করা, দৌড়ানো কিংবা অফিসের ডেস্কে বসে কাজ করার মতো সাধারণ অবস্থায় থাকলেও এমনটা ঘটছে । এই ধরনের ঘটনা আমাদের সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তোলে এবং মনে প্রশ্ন জাগায়: আমরা কীভাবে সত্যিই আমাদের হৃদপিণ্ডকে সুরক্ষিত রাখতে পারি ?
অনেকেই হয়তো ব্যয়বহুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, স্ক্যান বা পরিধানযোগ্য ট্র্যাকার (wearable trackers)-এর উপর নির্ভর করেন ৷ তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা পাশাপাশি আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন (AHA), আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি (ACC) এবং ন্যাশনাল হার্ট, লাং অ্যান্ড ব্লাড ইনস্টিটিউট (NHLBI)-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী জানা যায়, এর প্রকৃত সমাধান নিহিত রয়েছে আমাদের জীবনধারা ও খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে ।
ব্যস্ত পেশাজীবীদের হৃদপিণ্ডের সর্বোত্তম স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়ক '3-2-1' দৈনিক সূত্র ৷ এটি কী ? জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত ৷
প্রতিদিন 30 মিনিট শারীরিক কার্যকলাপ
হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সপ্তাহে 150 মিনিট মাঝারি মাত্রার অ্যারোবিক ব্যায়াম করা অত্যন্ত জরুরি ৷ যেমন- দ্রুত হাঁটা, সাইকেল চালানো বা সাঁতার কাটা । এর অর্থ হল সপ্তাহে পাঁচ দিন প্রতিদিন 30 মিনিট করে ব্যায়াম করা ।
আপনার হাতে যদি সময় কম থাকে বা একটানা 30 মিনিট ব্যায়াম করা কঠিন মনে হয়, তবে সারাদিন জুড়ে 10 মিনিটের তিনটি সেশনে ব্যায়ামটি ভাগ করে নিতে পারেন ।
পাশাপাশি, বিপাকীয় প্রক্রিয়া ও হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে আপনার সাপ্তাহিক রুটিনে মাঝারি মাত্রার শক্তি-বর্ধক ব্যায়ামের (moderate strength training) দুটি 30 মিনিটের সেশন অন্তর্ভুক্ত করুন ।
খাদ্যাভ্যাস: দুই ভাগ শাকসবজি + এক ভাগ ফল ।
আপনার খাদ্যতালিকায় আঁশ বা ফাইবার-সমৃদ্ধ উদ্ভিদজাত খাবার যেমন- গোটাশস্য (whole grains), ডাল, বাদাম, সবুজ শাকসবজি এবং বিভিন্ন রঙের ফল ও সবজি রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করুন । উচ্চ-আঁশযুক্ত খাবার করোনারি ধমনীজনিত রোগের ঝুঁকি 20-40% পর্যন্ত কমায় এবং রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে ।
এছাড়া, সোডিয়াম বা লবণ গ্রহণের বিষয়ে সতর্ক থাকুন । দৈনিক লবণের পরিমাণ 2300 মিলিগ্রামের (উচ্চ রক্তচাপ থাকলে 1500 মিলিগ্রামের) নীচে রাখুন । পাশাপাশি, দৈনিক চিনি গ্রহণের পরিমাণ মহিলাদের ক্ষেত্রে 25 গ্রাম এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে 36 গ্রামের নীচে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত ।
মানসিক চাপ কমানোর উপায়:
দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ শরীরে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা, রক্তচাপ এবং প্রদাহ (Inflammation) বাড়িয়ে দেয় ৷ যার সবই হৃদরোগের প্রধান কারণ । তাই প্রতিদিন 5-10 মিনিট গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম, ধ্যান (Meditation) বা সচেতনভাবে হাঁটার (Mindful walking) অভ্যাস করুন । এছাড়া 7-9 ঘণ্টা ভালো মানের ঘুম নিশ্চিত করাও জরুরি, কারণ অপর্যাপ্ত বা খারাপ ঘুম হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ।
এই পদ্ধতিটি কেন কার্যকর ?
এই সহজ নির্দেশিকাগুলি হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের 'লাইফস এসেনশিয়াল 8' (Life’s Essential 8) নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য সর্বোত্তম বলে বিবেচিত । এর জন্য কোনও বিশেষ সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না এবং ব্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যেও এগুলি সহজেই মেনে চলা সম্ভব ।
https://www.health.harvard.edu/heart-health/dont-worry-about-sudden-cardiac-arrest-during-exercise
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6629536/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)