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ঘি, মাখন নাকি সর্ষের তেল ? ডায়াবেটিস রোগীর রান্নাঘরে আসল বন্ধু কে ?

Diabetes: ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের 'কী' খাচ্ছি তার উপর মনোযোগ দিই ৷ খাবার তৈরির জন্য কী তেল বা ঘি ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ ।

Health
বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : November 13, 2026 at 2:55 PM IST

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ভারতীয় রান্নাঘরে রান্নার কাজে প্রায়শই দেশি ঘি, মাখন এবং সর্ষের তেল ব্যবহার করা হয় । তবে আপনার বা পরিবারের কারও যদি ডায়াবেটিস থাকে, তবে সঠিক ধরনের চর্বি বা ফ্যাট নির্বাচন করাটা সামগ্রিক খাদ্যাভ্যাসের অন্যান্য বিষয়ের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস 2026 যা প্রতি বছর 14 নভেম্বর পালন করা হয় ৷ এই উপলক্ষে জেনে নেওয়া যাক, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কোন বিকল্পগুলি সবচেয়ে ভালো ?

ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক জানান, যদি ডায়াবেটিস থাকে, তবে ঘি ও মাখন খাওয়ার পরিমাণ সীমিত করুন:

ঘি ও মাখনে প্রচুর পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে । এগুলি অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে শরীরে এলডিএল (LDL) বা 'খারাপ কোলেস্টেরল'-এর মাত্রা বেড়ে যেতে পারে । কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে, যা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয় ।

খাদ্যতালিকা থেকে প্রচলিত ঘি বা মাখন পুরোপুরি বাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই । শারীরিক চাহিদা ও লিপিড প্রোফাইলের ওপর ভিত্তি করে, মাঝেমধ্যে এবং খুব সামান্য পরিমাণে এগুলি গ্রহণ করতে পারেন ।

সর্ষের তেল: হৃদস্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদ

সর্ষের তেলে প্রচুর পরিমাণে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড (Unsaturated fatty Acids) থাকে । পরিমিত ও ভারসাম্যপূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করলে এটি হৃদস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে । তবে এটি মনে রাখা জরুরি, কেবল কোনও একটি নির্দিষ্ট তেল বা চর্বি দিয়ে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় ।

সঠিক ব্যবহারের উপায় জানুন

রিফাইন করা তেল নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন । সব রিফাইন করা তেল ক্ষতিকর নয় ৷ এগুলির পুষ্টিগুণ নির্ভর করে সেগুলি কী থেকে তৈরি তার উপর । খাদ্যতালিকায় এমন তেল অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন যাতে অসম্পৃক্ত চর্বি (Unsaturated Fats) বেশি থাকে ।

সবসময় মনে রাখবেন, তেলের ধরন যা-ই হোক না কেন, তা অতিরিক্ত ব্যবহার করা উচিত নয় । এছাড়া, একবার ব্যবহার করা তেল বারবার গরম করা থেকে বিরত থাকুন । তেল বারবার গরম করলে তাতে ক্ষতিকর উপাদান তৈরি হয়, যা স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে ।

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ

যাঁরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, তাঁদের নীচের বিষয়গুলোর দিকে নজর দেওয়া উচিত:

একটি সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন ।

স্বাস্থ্যকর চর্বিযুক্ত খাবার বেছে নিন ।

স্যাচুরেটেড ফ্যাট (Saturated fat) এবং ট্রান্স ফ্যাট (Trans fat) গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে আনুন ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, খাবারের পরিমাণের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখুন ।

শুধু রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণই যথেষ্ট নয়

ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনার অর্থ কেবল রক্তে শর্করার মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা নয় । এর মূল লক্ষ্য হল অন্যান্য গুরুতর জটিলতার ঝুঁকি কমানো, বিশেষ করে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করা ।

দৈনন্দিন খাবারের জন্য সঠিক তেল নির্বাচন করা একটি ভালো সূচনা হতে পারে । এছাড়া, নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করা, সময়মতো ওষুধ খাওয়া এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো দীর্ঘমেয়াদি সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5121705/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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