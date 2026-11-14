ভারতে প্রায় 4 কোটি মানুষ জানেনই না তাঁদের ডায়াবেটিস রয়েছে: বলছে সাম্প্রতিক সমীক্ষা

ভারতে প্রায় 4 কোটি মানুষ জানেনই না তাঁদের ডায়াবেটিস রয়েছে: বলছে সাম্প্রতিক সমীক্ষা
Diabetes: ভারতে প্রায় 43 শতাংশ রোগী তাদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত নন । এর প্রাথমিক লক্ষণগুলি সম্পর্কে জানুন ৷
Published : November 14, 2026 at 10:54 AM IST
বিশ্বজুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া রোগ ডায়াবেটিস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর 14 নভেম্বর ‘বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস’ পালন করা হয় । 2026-27 সালের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) দিবসটির আনুষ্ঠানিক প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে ‘ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ’ (Early Action on Diabetes)। এই বৈশ্বিক প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য হল রোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা, এর ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি হ্রাস করা এবং আক্রান্ত ব্যক্তিরা যাতে সময়মতো কার্যকর চিকিৎসা পান তা নিশ্চিত করা ।
এছাড়াও পুরো নভেম্বর মাসকে ডায়াবেটিসের সচেতনতা মাস হিসাবে গণ্য করা হয় ৷
বিশ্বজুড়ে এবং ভারতে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি
ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের সাম্প্রতিক তথ্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক । প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে 20 থেকে 79 বছর বয়সি প্রায় 58 কোটির বেশি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ৷ অর্থাৎ প্রতি নয়জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে একজন এই রোগে ভুগছেন । ধারণা করা হচ্ছে, 2050 সাল নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে 85 কোটিতে পৌঁছবে । সবচেয়ে আশঙ্কাজনক বিষয় হল, আক্রান্ত ব্যক্তিদের 40 শতাংশেরও বেশি মানুষ জানেনই না যে তারা এই রোগে ভুগছেন ।
রোগীর সংখ্যায় ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে
ভারতে পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর । 8 কোটি 98 লক্ষ রোগী নিয়ে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে । বিশ্বজুড়ে প্রতি সাতজন ডায়াবেটিস রোগীর মধ্যে একজন ভারতীয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মোট ডায়াবেটিস রোগীর প্রায় 80 শতাংশই ভারতে বসবাস করেন ।
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কোথায় সবচেয়ে বেশি এবং কোথায় সবচেয়ে কম ?
দেশে ডায়াবেটিসের প্রাদুর্ভাব নিয়ে আইসিএমআর-ইন্ডিয়াব (ICMR-INDIAB) গবেষণার ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । এই গবেষণা অনুযায়ী, ভারতে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ডায়াবেটিসের গড় হার 11.4%। রাজ্যভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গোয়াতে এই হার সবচেয়ে বেশি (26.4%); এরপর রয়েছে পুদুচেরি (26.3%) ও কেরলম (25.5%)। অন্যদিকে, সবচেয়ে কম হার—4.8%—রেকর্ড করা হয়েছে উত্তর প্রদেশে । এই পরিসংখ্যানগুলি ইঙ্গিত দেয়, জীবনযাত্রার বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই রোগের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে ।
নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা: রোগ প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায়
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, টাইপ 2 ডায়াবেটিস প্রায়শই শরীরে কোনও স্পষ্ট লক্ষণ ছাড়াই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে । অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ তখন বিষয়টি বুঝতে পারে, যখন গুরুতর স্বাস্থ্য জটিলতাগুলি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যায় । ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন (IDF)-এর তথ্য অনুযায়ী, টাইপ ২2ডায়াবেটিস শনাক্ত হওয়ার সময় প্রায় 50 শতাংশ রোগী ইতিমধ্যে এক বা একাধিক গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত থাকেন ।
চিকিৎসকরা নিয়মিত রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করার উপর জোর দেন । এর মাধ্যমে রোগটি প্রতিরোধ করা সম্ভব ৷ এমনকি প্রি-ডায়াবেটিস পর্যায়েও যদি খাদ্যাভ্যাসের উন্নতি ঘটানো যায় এবং নিয়মিত শরীরচর্চা করা হয় । সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণ করলে হার্ট অ্যাটাক, কিডনি বিকল হওয়া, দৃষ্টিশক্তি হারানো এবং স্নায়ুসংক্রান্ত জটিলতার মতো প্রাণঘাতী ঝুঁকিগুলো এড়ানো সম্ভব হতে পারে ।
শরীরের দেওয়া এই প্রাথমিক সতর্কবার্তাগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত নয়:
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছেন, শরীরের মধ্যে আসা প্রাথমিক পরিবর্তনগুলিকে যেন হালকাভাবে না নেওয়া হয় । যদি দেখেন যে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তৃষ্ণা পাচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে অথবা ঘনঘন প্রস্রাবের প্রয়োজন হচ্ছে, তবে এগুলি সতর্কবার্তা হতে পারে। এমন কোনও লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
ডায়াবেটিসের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ:
স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তৃষ্ণা অনুভব করা এবং প্রায়শই মুখ শুকিয়ে যাওয়া ।
ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হওয়া ।
কোনও স্পষ্ট কারণ ছাড়াই দ্রুত ওজন কমে যাওয়া ।
সব সময় প্রচণ্ড ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করা ।
দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে আসা ।
শরীরের কোনও ক্ষত শুকাতে অনেক বেশি সময় লাগা ।
প্রতিদিন 30 মিনিটের শরীরচর্চা সাহায্য করতে পারে ।
আইডিএফ (IDF)-এর প্রকাশিত এই বছরের একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, ডায়াবেটিসের ঝুঁকিতে থাকা অনেক মানুষ এটি স্বীকার করতেই চান না যে, ভবিষ্যতে তাদেরও এই রোগ হতে পারে । এই অবহেলার কারণে পরবর্তী সময়ে প্রায়শই মারাত্মক পরিণতি ভোগ করতে হয় ।
বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস 2026-এর বার্তাটি স্পষ্ট: রোগটি গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছনো পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না । নিয়মিত রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করান, সুষম ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করুন এবং প্রতিদিন অন্তত 30 মিনিট হাঁটা বা কোনও না কোনও শারীরিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভ্যাস গড়ে তুলুন । আজ নেওয়া একটি ছোট পদক্ষেপ আপনার ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করতে সাহায্য করতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4605173/
https://www.emro.who.int/world-diabetes-day/2026/index.html
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)