ডায়াবেটিস রোগীদের সাহায্য করবে এই খাবারগুলি, আজই খাদ্যতালিকায় যোগ করুন

ডায়াবেটিস রোগীদের সাহায্য করবে এই খাবারগুলি, আজই খাদ্যতালিকায় যোগ করুন
ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কিছু খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়, আবার কিছু খাবার তা নিয়ন্ত্রণ করে ।
Published : November 14, 2025 at 10:41 AM IST
আজকাল অনেক মানুষ ডায়াবেটিসের শিকার হচ্ছে । এটি একটি গুরুতর রোগ যার কোনও প্রতিকার নেই ৷ সম্প্রতি ভারতে এর ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই রোগটি বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । তাই প্রতি বছর 14 নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত হয় এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ।
ডায়াবেটিস রোগীরা চাইলেই যখন যেমন ইচ্ছে খাবার খেতে পারেন না । সুস্থ থাকা এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সঠিক খাদ্য নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ।
ডায়াবেটিস একটি অসাধ্য রোগ যার কোন প্রতিকার নেই । এর অর্থ হল একবার আক্রান্ত হলে, একজন ব্যক্তিকে সারা জীবন ওষুধ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । ওষুধের পাশাপাশি, কিছু খাবার রয়েছে যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী হতে পারে । এই খাবারগুলি প্রাকৃতিকভাবে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন কিছু দেশীয় খাবার সম্পর্কে ।
সবুজ শাকসবজি: শীতকাল বিশেষ করে প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাকসবজির জন্য পরিচিত । এই ঋতুতে অনেক ধরণের শাকসবজি পাওয়া যায় । যদি আপনি ডায়াবেটিসের রোগী হন, তাহলে এই ঋতু আপনার জন্য খুবই উপকারী হতে পারে । এই ঋতুতে আপনার খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন ধরণের শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব । কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সবুজ শাকসবজি কেবল রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে না বরং শক্তিও জোগায় ৷
ডাল: ডাল ভারতীয় খাদ্যতালিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎস হওয়ায়, অনেকেই তাদের খাদ্যতালিকায় এগুলি অন্তর্ভুক্ত করেন । তবে, প্রোটিনের ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি, ডাল ডায়াবেটিসের জন্যও উপকারী । ডাল এবং মটরশুটি কোনও কোলেস্টেরল বা স্যাচুরেটেড ফ্যাট ছাড়াই প্রোটিন সরবরাহ করে ।
দুধ: ছোটবেলা থেকেই আমরা দুধের উপকারিতা সম্পর্কে শুনে আসছি । এটি কেবল হাড়কে শক্তিশালী করে না, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে । অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পনির, দই, বাটারমিল্ক এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে তা কেবল রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে না বরং হৃদরোগের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করে ।
বাজরা: বাজরা শতাব্দী ধরে ভারতীয় খাদ্যতালিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । এর অসংখ্য উপকারিতার কারণে, এটি আজকাল মানুষের খাদ্যতালিকায় একটি প্রধান খাদ্য হয়ে উঠছে । বিশেষজ্ঞরা জানান, এটি ফাইবার সমৃদ্ধ এবং রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করতে পারে ।
রসুন: ভারতীয় রান্নায় রসুন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় । এটি কেবল খাবারের স্বাদই বাড়ায় না বরং এর অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতাও রয়েছে । কিছু প্রমাণ থেকে জানা যায় রান্নায় এটি ব্যবহার বিভিন্ন খাবারের গ্লাইসেমিক সূচক উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে । এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং বিপাক উন্নত করতেও সাহায্য করতে পারে ।
লাউ: লাউ খেলে অনেক উপকার পাওয়া যায় । এটি সহজে হজমও করা যায় । ডায়াবেটিস রোগীদের অবশ্যই লাউ খাওয়া ভালো । কারণ এতে ফাইবার, ভিটামিন সি এবং পটাসিয়ামের মতো উপাদান পাওয়া যায় । আপনি খাদ্যতালিকায় সবজি, রাইতা বা জুস আকারে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
ব্রকলি: ব্রকলি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ফাইবারের একটি চমৎকার উৎস । এটি খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় । এটি ভিটামিন সি এবং কে সহ ক্রোমিয়াম সমৃদ্ধ । আপনি এটি স্যালাড, জুস বা সবজি আকারে খেতে পারেন ।
ঢ্যাঁরস: ঢ্যাঁরস ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের একটি চমৎকার উৎস । এতে ভিটামিন এ, সি এবং ক্যালসিয়ামের মতো উপাদান পাওয়া যায় । যা চিনির শোষণকে কমিয়ে ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় ।
টমেটো: টমেটো একটি কম ক্যালরির সবজি । এতে চিনি কম থাকে । টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে লাইকোপিন এবং ভিটামিন সি এর মতো উপাদান পাওয়া যায় । যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও ভীষণভাবে উপকারী ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)