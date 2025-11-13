আপনার সন্তান কি টাইপ 2 ডায়াবেটিসের শিকার ? এই লক্ষণ দেখলেই আজই সাবধান হয়ে যান

আপনার সন্তান কি টাইপ 2 ডায়াবেটিসের শিকার ? এই লক্ষণ দেখলেই আজই সাবধান হয়ে যান
আজকাল শিশুদের মধ্যে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ যার প্রধান কারণ হল খারাপ জীবনযাত্রার অভ্যাস ।
Published : November 13, 2025 at 11:14 AM IST
ডায়াবেটিস একটি গুরুতর রোগ যার কোন প্রতিকার নেই । একবার রোগ নির্ণয় হয়ে গেলে, ওষুধ এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন । বিশ্বব্যাপী ডায়াবেটিসের ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভারতে, আক্রান্তের সংখ্যা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে ।
এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এর বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ । ডায়াবেটিস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য, প্রতি বছর 14 নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত হয় । যদিও এই রোগটি আগে বয়স্কদের মধ্যে বেশি দেখা যেত, এখন এটি শিশুদেরও প্রভাবিত করছে ।
বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, অল্প বয়সে শিশুদের মধ্যে টাইপ 2 ডায়াবেটিস দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । সবচেয়ে বড় ঝুঁকির কারণগুলির মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত ওজন, কম শারীরিক পরিশ্রম এবং চিনি এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণ । তাছাড়া, ডায়াবেটিসের পারিবারিক ইতিহাস স্থূলত্বের ঝুঁকি বাড়ায় ।
কোন শিশুদের এই অবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ?
ডাক্তার আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মহিলাদের গর্ভে জন্ম নেওয়া শিশুদের মধ্যে এই অবস্থা বেশি দেখা যায় ৷ বিশেষ করে কম ওজনের শিশুদের মধ্যে যারা স্থূলকায় হয়ে পড়ে । আসলে শিশুদের মধ্যে টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেটাবলিক সিনড্রোম এবং পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের একটি অংশ ।
স্থূলতা ইনসুলিন প্রতিরোধের কারণ হয় ৷ যা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইড, কোমরের আকার বৃদ্ধি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, ঘাড় এবং বগলে বর্ধিত রঞ্জকতার সৃষ্টি হয় যাকে অ্যাক্যানথোসিস নিগ্রিকান বলা হয় । অ্যাক্যানথোসিস নিগ্রিকান স্থূলতার পাশাপাশি বিকশিত হয় ও ইনসুলিন প্রতিরোধের কারণ হয় ।
এই সমস্যাগুলির ঝুঁকিও রয়েছে: যদি শিশুদের টাইপ 2 ডায়াবেটিস হয়, তবে তাদের অল্প বয়সে আরও অনেক সমস্যা হতে পারে । এর মধ্যে রয়েছে উচ্চ কোলেস্টেরল, হৃদরোগ ও রক্তনালীর রোগ, স্নায়ুর ক্ষতি, স্ট্রোক এবং দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ, সেইসঙ্গে অন্ধত্বের মতো চোখের সমস্যা । অতএব এটি প্রাথমিকভাবে প্রতিরোধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
শিশুদের ডায়াবেটিসের লক্ষণ: শিশুদের মধ্যে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের লক্ষণ ধীরে ধীরে দেখা দেয় । এই লক্ষণগুলি কখনই উপেক্ষা করা উচিত নয় ৷ যেমন:
- ক্লান্তি
- ঝুঁকিপূর্ণ দৃষ্টি
- খিদে বৃদ্ধি
- অতিরিক্ত তৃষ্ণা
- ঘন ঘন প্রস্রাব
- ত্বকের কিছু অংশ কালো হয়ে যাওয়া
শিশুদের ডায়াবেটিস প্রতিরোধের উপায়: শিশুদের টাইপ 2 ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে চাইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা উচিত ৷ তাদের ওজনের দিকে নজর রাখুন । স্থূলতা প্রতিরোধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অতএব, তাদের আরও সক্রিয় হতে উৎসাহিত করার চেষ্টা করুন ।
তাদের খাদ্যতালিকায় শাকসবজি, ফলমূল, বাদাম এবং কম চিনি অন্তর্ভুক্ত করুন । তাদের খাবার এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলতে উৎসাহিত করুন ।
একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গ্রহণ করুন । চর্বি এবং ক্যালোরি কম এমন স্বাস্থ্যকর খাবার খান । ফল, শাকসবজি এবং গোটা শস্যের উপর মনোযোগ দিন, স্ক্রিন টাইম সীমিত করুন এবং শারীরিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি করুন । এটি শিশুদের টাইপ 2 ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK597439/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)