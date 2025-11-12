ডায়াবেটিস হৃদরোগের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে ? জেনে নিন বিশেষজ্ঞর মতামত
হৃদরোগ এবং রক্তে শর্করার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আপনার দৈনন্দিন রুটিনে কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন ।
Published : November 12, 2025 at 5:20 PM IST
ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । ডায়াবেটিস রোগীদের হৃদরোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, যার মধ্যে রয়েছে করোনারি হার্ট ডিজিজ, হার্ট অ্যাটাক এবং হার্ট স্ট্রোক । এটি মূলত হৃদরোগের উপর উচ্চ রক্তে শর্করার নেতিবাচক প্রভাবের কারণে ।
চিকিৎসকরা ব্যাখ্যা করেছেন যখন রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে থাকে, তখন এটি রক্তনালীগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে শুরু করে ৷ যা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় ।
রক্তনালীতে প্লাক তৈরি হয়: বিশেষজ্ঞর মতে, উচ্চ রক্তে শর্করার কারণে রক্তনালীতে প্লাক তৈরি হয় । প্লাক তৈরির ফলে ধমনী সংকুচিত হয় ৷ যার ফলে রক্তের প্রবাহ ঠিক থাকে না । এই অবস্থা হৃদপিণ্ডের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় । ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের হৃদরোগের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, বিশেষ করে যখন তাদের রক্তে শর্করার মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত থাকে ।
উচ্চ রক্তচাপ এবং উচ্চ কোলেস্টেরলের প্রতি মনোযোগ দিন: ডায়াবেটিস রোগীদের কেবল রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণের দিকেই নয়, অন্যান্য বিষয়গুলির দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত । এরমধ্যে রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ এবং উচ্চ কোলেস্টেরল । এই দু'টি কারণ হৃদরোগের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে । যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তবে এগুলি হৃদরোগের স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে ।
জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনুন: হৃদরোগ এবং রক্তে শর্করার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য, আমাদের দৈনন্দিন রুটিনে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে । স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং সঠিক সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাওয়া সহায়ক হতে পারে । উপরন্তু, ধূমপান এবং অ্যালকোহল এড়ানোও অপরিহার্য । ওজন নিয়ন্ত্রণও অপরিহার্য, কারণ এগুলি হৃদরোগে অবদান রাখে ।
নিয়মিত চেকআপ করান: ডাক্তার পরামর্শ দেন ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত । নিয়মিত চেকআপ হৃদরোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলি শনাক্ত করতে পারে । এটি রোগের সময়মত চিকিৎসার সুযোগ করে দেয় । যাঁদের ডায়াবেটিস আছে তাঁদের জন্য, নিয়মিত স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা এবং গুরুতর হার্টের সমস্যা প্রতিরোধ করার জন্য সঠিক যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ।
এন আই এইচ-এর তথ্য অনুযায়ী, ডায়াবেটিসের কারণে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি আপনার রক্তনালী এবং হৃদপিণ্ড এবং রক্তনালীগুলিকে নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সময়ের সাথে সাথে, এই ক্ষতি হৃদরোগের কারণ হতে পারে ।
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ডায়াবেটিসবিহীন ব্যক্তিদের তুলনায় কম বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । ডায়াবেটিসবিহীন ব্যক্তিদের তুলনায় ডায়াবেটিসবিহীন ব্যক্তিদের হৃদরোগ বা স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় দ্বিগুণ ।
ভালো বিষয় হল, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আপনার নেওয়া পদক্ষেপগুলি হৃদরোগ বা স্ট্রোকের সম্ভাবনা কমাতেও সাহায্য করে ।
https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/heart-disease-stroke
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
