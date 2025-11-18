COPD মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে, এই রোগের লক্ষণগুলি জেনে নিন
সিওপিডি একটি ফুসফুস-সম্পর্কিত সমস্যা । এই অবস্থার রোগীদের শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং এটি আরও অনেক জটিলতা সৃষ্টি করে ।
Published : November 18, 2025 at 5:16 PM IST
প্রতি বছর নভেম্বর মাসের তৃতীয় বুধবার বিশ্বব্যাপী বিশ্ব সিওপিডি দিবস পালিত হয় । এই বছর, এটি 19 নভেম্বর । সিওপিডি দিবস উদযাপনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ফুসফুসের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ।
সিওপিডি কী ?
ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (বা COPD) হল একটি ফুসফুসের অবস্থা যা একজন ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসকে প্রভাবিত করে । সিওপিডি-তে আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় এবং রোগের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ দৈনন্দিন কাজ করাও কঠিন হয়ে যেতে পারে ।
COPD হল কয়েকটি ভিন্ন ফুসফুসের সমস্যার চূড়ান্ত পরিণতি । এছাড়াও, সিওপিডি আক্রান্ত ব্যক্তিদের এমফিসেমা, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বা উভয়ই হতে পারে ।
ক্রমবর্ধমান বায়ু দূষণ এবং ধোঁয়ার কারণে, অনেক শ্বাসযন্ত্রের রোগ মানুষকে সমস্যায় ফেলছে । এই রোগগুলির মধ্যে একটি হল সিওপিডি, বা দীর্ঘস্থায়ী অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ । এটি একটি ফুসফুসের রোগ যা শ্বাস নিতে কষ্ট হয় । যদি এই রোগের দ্রুত চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে এটি গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে । তাই এই রোগ এড়াতে ফুসফুসের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
আমরা যখন শ্বাস নিই, তখন অক্সিজেন শরীরে প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বের হয়ে যায় । তবে সিওপিডিতে শরীর থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যেতে পারে না । এরফলে ফুসফুসের শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে যায়, যার ফলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় ।
সিওপিডির লক্ষণগুলি হল:
- শ্বাসকষ্ট
- বুকে টান
- গভীর শ্বাস নিতে অসুবিধা
- দুর্বলতা
- শ্বাসনালীর সংক্রমণ
- ক্রমাগত ওজন হ্রাস
- পা ফুলে যাওয়া
- শারীরিক পরিশ্রমের সময় শ্বাস নিতে অসুবিধা
COPD এর কারণ কী ?
COPD এর কারণগুলির মধ্যে রয়েছে:
সিগারেট খাওয়া সিওপিডির প্রধান কারণ । COPD মূলত যখন ফুসফুস দীর্ঘ সময়ের জন্য জ্বালাময় গ্যাস বা কণা পদার্থের সংস্পর্শে থাকে ।
এটি বিভিন্ন ধরণের পেশাগত বিপদের কারণেও হতে পারে ।
যাঁরা খুব বেশি ধূমপান করেন তাঁদেরও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে COPD হওয়ার ঝুঁকি থাকে ।
বায়ু দূষণও COPD-এর কারণ হতে পারে ।
সিওপিডি হওয়ার আরেকটি কারণ হল আলফা-1 এন্টিট্রিপসিন (এএটি) ঘাটতি নামক একটি জেনেটিক ব্যাধি ।
সিওপিডি রোগীরাও মানসিক সমস্যায়তেও ভোগেন । এই রোগের রোগীরা বেশ ভীত হয়ে পড়েন । আপনার আশেপাশের কেউ বা আপনার পরিবারের কেউ যদি সিওপিডিতে ভুগছেন, তাহলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন ।
সিওপিডিতে বিষণ্ণতার কারণ:
আবেগগত অবক্ষয়: সিওপিডি শ্বাসকষ্টের কারণ হয়, যার মধ্যে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সময় শ্বাস নিতে অসুবিধাও অন্তর্ভুক্ত । এই সমস্যাগুলি মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে ।
অনিশ্চয়তা: সিওপিডি রোগীরা প্রায়শই বিভিন্ন ধরণের উদ্বেগ অনুভব করেন, যেমন- ভবিষ্যতের বিষয়ে উদ্বেগ, রোগটি কীভাবে অগ্রসর হবে এবং এটি তাদের জীবনযাত্রাকে কীভাবে প্রভাবিত করবে ।
সামাজিক জীবন: সিওপিডি রোগীর সামাজিক জীবনকেও প্রভাবিত করে । এই অবস্থার মানুষদের প্রায়শই অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অসুবিধা হয় । এটি তাদের মানসিকভাবে প্রভাবিত করে । যদি এই সমস্যা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে, তাহলে তারা এমনকি তাদের মানসিক ভারসাম্য হারাতে পারে ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559281/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)